Más de 70 CEOs se reúnen en Madrid para analizar presente y futuro del empleo en un contexto de disrupción global acelerada

Madrid, 29 de abril de 2026.- La incertidumbre se ha consolidado como el contexto estructural en el que operan hoy las empresas, un entorno marcado por un ritmo de cambio acelerado que exige reflexión y transformaciones en la toma de decisiones estratégicas. Con el objetivo de invitar a dicha reflexión y de propiciar el análisis y el debate, ManpowerGroup ha reunido este martes en Madrid a algunos de los principales líderes empresariales y expertos en el ámbito económico y tecnológico.

Los invitados al encuentro subrayaron la necesidad de un nuevo liderazgo capaz de gestionar, pero también de decidir con determinación, fomentar el diálogo y asumir riesgos en un escenario marcado por la fragmentación económica, el aumento de las tensiones geopolíticas, el rápido avance de la inteligencia artificial y la profunda transformación del mercado laboral.

La apertura del encuentro estuvo a cargo de Raúl Sánchez, CEO de ManpowerGroup España, quien destacó que “liderar hoy no consiste en tener todas las respuestas, sino en generar las conversaciones adecuadas”. Esta reflexión marcó el tono de una jornada centrada en el intercambio de ideas y en la construcción colectiva de soluciones.

La sesión se enmarca en la iniciativa ‘The Exchange’, una serie de eventos organizados por ManpowerGroup a nivel global y concebidos como espacio de diálogo entre líderes empresariales en un contexto en el que las decisiones corporativas tienen un impacto creciente que trasciende el ámbito financiero.

Geopolítica e inteligencia artificial: la tecnología entra en conflicto

La primera mesa redonda del encuentro puso el foco en uno de los grandes vectores de transformación del contexto global: la confluencia entre geopolítica e inteligencia artificial, en un momento en el que los conflictos internacionales y la disrupción tecnológica avanzan de forma simultánea y acelerada. El diálogo reunió a Carme Artigas, ex secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Gobierno de España y una de las voces europeas más influyentes en el debate global sobre IA, big data y gobernanza digital, y al teniente general Fernando García González-Valerio (R), con una extensa trayectoria en planificación estratégica y seguridad internacional.

Artigas alertó de las profundas asimetrías en la adopción de la tecnología entre regiones y sectores, así como de los riesgos de delegar decisiones críticas sin un adecuado control humano. Por su parte, García González Valerio aportó una lectura geoestratégica del momento actual, recordando que los conflictos en Ucrania y Oriente Medio no son episodios aislados, sino factores que están reconfigurando alianzas, cadenas de suministro, rutas comerciales y sistemas energéticos.

Ambos coincidieron en que la incertidumbre se ha convertido en el nuevo estado permanente, y que tanto gobiernos como empresas deben aprender a tomar decisiones estratégicas bajo presión de tiempo y con información incompleta. El mensaje para los líderes empresariales fue claro: comprender la relación entre tecnología, geopolítica y economía ya no es opcional, sino una condición imprescindible para anticipar riesgos y sostener la competitividad en el medio plazo.

Liderar en la complejidad: talento, confianza y decisiones bajo presión

La segunda conversación llevó el debate al terreno donde esas tensiones se vuelven reales: las personas, el empleo y la credibilidad del liderazgo. Bajo el título “Liderando en la complejidad”, cuatro CEO analizaron cómo gestionar organizaciones en un contexto donde la disrupción tecnológica, la volatilidad económica y la presión social ya no son conceptos abstractos, sino factores reales que impactan en las decisiones diarias.

La mesa reunió a Mercedes Oblanca, presidenta y CEO de Accenture en España y Portugal; Ana Argelich, presidenta y directora general de MSD España; Paco Salcedo, presidente de Microsoft España; y Jonas Prising, presidente y CEO global de ManpowerGroup, aportando visiones complementarias desde la tecnología, la salud y el mercado laboral global.

Uno de los consensos más claros fue que la transformación empresarial avanza hoy a un ritmo sin precedentes. En este sentido, Mercedes Oblanca subrayó que “el potencial de la IA agéntica para generar valor es extraordinario, siempre que seamos capaces de integrarla de manera segura y responsable en los modelos operativos de las organizaciones. Esto abre un nuevo paradigma de colaboración y co-inteligencia humano-agente, en el que la capacitación de las personas y el rediseño del trabajo, tal y como hoy lo conocemos, se convierten en un imperativo para la economía y la sociedad”.

Desde el ámbito tecnológico, Paco Salcedo destacó que la adopción de la IA exige combinar innovación con responsabilidad, y que el verdadero desafío para las organizaciones no es únicamente desplegar la tecnología a escala, sino hacerlo protegiendo la seguridad y la privacidad, promoviendo la transparencia y la equidad y, sobre todo, reforzando la confianza de empleados, clientes y de la sociedad en su conjunto.

Por su parte, Ana Argelich subrayó que, en entornos altamente regulados y basados en la ciencia, la confianza es un activo crítico. La adopción de nuevas tecnologías debe ir acompañada de un fuerte compromiso ético, desarrollo del talento y una visión a largo plazo que conecte el propósito empresarial con el impacto social.

Prising aportó una visión global basada en el conocimiento de ManpowerGroup sobre el mercado laboral y subrayó que las organizaciones que gestionan mejor la incertidumbre no son necesariamente las más avanzadas desde el punto de vista tecnológico, sino aquellas capaces de combinar adaptabilidad, liderazgo sólido e inversión sostenida en las personas, especialmente en los mandos intermedios. “La tecnología, por sí sola, no es el factor diferencial”, afirmó Prising. “La verdadera ventaja competitiva está en cómo las organizaciones integran la innovación con la confianza, la capacidad humana y la resiliencia organizativa”.

La mesa dejó una idea especialmente relevante: hoy se exige a las empresas transformar mientras siguen operando, reskilling sin detener el negocio y adoptar inteligencia artificial sin erosionar la confianza interna y externa. Liderar en este contexto, coincidieron los ponentes, implica asumir decisiones complejas y comunicar con transparencia, aceptando que lo más difícil no suele estar en la estrategia, sino en la ejecución diaria.

El valor del diálogo entre líderes

Como cierre de ambas mesas, David Herranz, presidente de ManpowerGroup para el sur de Europa y moderador del encuentro, destacó que, frente a un entorno marcado por la volatilidad geopolítica, la disrupción tecnológica y la presión social, “el liderazgo ya no puede ejercerse en silos ni desde certezas absolutas”. En su valoración final, subrayó la necesidad de promover foros en los que quienes asumen responsabilidades estratégicas puedan contrastar perspectivas, cuestionar supuestos y enriquecer su criterio a partir de experiencias diversas. “No se trata solo de compartir diagnósticos, sino de construir criterio colectivo. En un mundo más incierto que nunca, el diálogo entre líderes es una ventaja estratégica”, concluyó.

El encuentro finalizó con una sesión de networking en la que continuó el debate y la conversación entre líderes. The Exchange puso de manifiesto que, en un mundo en tensión permanente, el diálogo no es solo una práctica deseable, sino una condición imprescindible para construir el futuro de las empresas y del empleo.

ManpowerGroup

ManpowerGroup es la compañía líder mundial en soluciones de talento y tecnología. Ayuda a las organizaciones a adaptarse a un mercado del empleo en constante cambio, seleccionando, evaluando, desarrollando y gestionando el talento que necesitan para lograr sus objetivos de negocio. Apoyándose en las últimas herramientas tecnológicas, crea estrategias innovadoras para cientos de miles de empresas cada año, permitiéndoles contar con los profesionales cualificados que necesitan, al mismo tiempo que ofrece un empleo digno y sostenible a millones de personas. A través de sus distintas marcas (Manpower, Experis y Talent Solutions), aporta valor a candidatos y clientes en más de 75 países, como lleva haciendo durante más de 75 años. Además, sus políticas de diversidad, inclusión e igualdad y sus buenas prácticas de negocio son reconocidas por multitud de organizaciones.

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