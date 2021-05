Si el movimiento se demuestra andando, los resultados de una campaña para abrir enfoques de género más igualitarios se demuestran exponiendo resultados. Y así lo ha hecho la Fundación Más Vida, con la publicación de un vídeo en YouTube, que recoge la experiencia realizada con estudiantes de instituto para romper estereotipos desde la creatividad a través de talleres de rap y reggaetón. Es una de las acciones promovidas en el marco de la campaña 'Movilízate contra la desigualdad de género y explotación laboral de las mujeres', impulsada por esta oenegé que trabaja para mejorar las condiciones de la población infantil más desfavorecida y sus familias, así como en acciones de sensibilización y educación.

El testimonio más elocuente del vídeo es precisamente el de dos de las alumnas participantes que hacen una valoración muy positiva del taller y aseguran que "de esta forma aprendemos más, y era muy necesario saber cómo respetarnos más en grupo, porque somos todos muy dispersos y muy rápido nos faltamos el respeto, y eso lo hemos controlado, hemos visto mejoría".

Los talleres han culminado con una composición creada en grupo por chicos y chicas del IES Miguel Catalán y en cuya letra se escuchan mensajes como "no somos un trofeo de carne, no juegues con una persona, no somos un filete barato del Mercadona" y también "me siento respetada cuando me miras a la cara".

Con esta campaña, la Fundación Más Vida ha querido contribuir a la promoción de una ciudadanía global responsable y comprometida con la equidad de género, desde un planteamiento feminista, que permita especialmente a los varones ser conscientes de la necesidad de su implicación en la construcción de la igualdad.