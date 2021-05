El futuro digital ya es presente, pero la brecha digital es cada vez más evidente, especialmente dentro del nuevo contexto mundial que ha visibilizado todavía más las desigualdades sociales. El teletrabajo o la educación desde casa han dejado ver no solo la carencia de medios o de conexión a internet de algunas familias, sino también la falta de conocimientos sobre el manejo de algunos dispositivos, del entorno digital y de las nuevas tecnologías.

Ante esta imperante necesidad, Cáritas Diocesana de Huesca, gracias al programa de inserción sociolaboral de la Fundación la Caixa, y a través de la plataforma de Accenture Emplea+, está dedicando este año un interés especial a la formación en competencias digitales y en comunicación, dos puntos imprescindibles para mejorar la empleabilidad de las personas.

Trabajando en digital es el curso que se está impartiendo desde Trobaempleo, la agencia de colocación de Cáritas Huesca, para fomentar competencias digitales y de comunicación que faciliten la adaptación del alumnado a los cambios tanto en el ámbito laboral como en el personal. La transformación digital no es solo aplicar la tecnología a nuestro alcance, sino que implica un cambio de cultura, de mentalidad y atreverse a hacer las cosas de diferente forma.

«Trabajando en digital me ha gustado mucho porque me ha permitido conocer algunas cosas de las redes sociales que no sabía antes y aprender herramientas y recursos para mi día a día, por ejemplo, para mandar un currículum a un puesto de trabajo», comenta Keisi Segura Altagracia, alumna de la primera edición de esta acción formativa. Esta formación no pretende ser un curso exhaustivo, más bien un espacio de encuentro en el que perder el miedo a lo nuevo y a lo desconocido, mediante la toma de conciencia tanto de sus beneficios como de sus peligros, para poder aprovechar al máximo todas las oportunidades que nos brinda el mundo digital.

«Ya hemos realizado cuatro ediciones y el sentimiento general al finalizar el curso siempre es de satisfacción. No todas las personas llegan con el mismo nivel. Algunas es la primera vez que tocan un ordenador o una tableta, y otras ya cuentan con una buena base digital. Pero la gran mayoría terminan el curso con ganas de seguir aprendiendo y, lo que es más importante, con más seguridad y sin miedo a las nuevas tecnologías», subraya Lara Acerete Halli, formadora de Trabajando en digital.

El curso, que tiene una duración de 20 horas lectivas y se realiza de forma presencial, se estructura en cinco bloques que distribuyen los contenidos según su temática, denominados Ser Digital, Comunicación, Apúntate a las redes sociales, Exprésate y Tu compañero el smartphone. En las clases se combina la utilización de diferentes dispositivos, como móviles, tabletas y ordenadores portátiles, con otro tipo de actividades de grupo y dinámicas en las que se trabaja también la comunicación y la relación interpersonal, especialmente en situaciones laborales.

Un contenido muy completo que, como apunta Javier Bautista Doya, otro alumno que participó en la primera edición de esta formación, «me ha parecido un curso muy instructivo. Por ejemplo, de cara al futuro, para poder enviar currículum a los trabajos y para moverme en redes sociales y a través de internet. Me ha servido mucho para aprender». María Larripa Cámara, otra alumna de la tercera edición, también está contenta porque le ha parecido muy interesante, aunque «me hubiera gustado que fuera más extenso. Con ordenador yo he trabajado mucho. Por eso, lo que más me ha servido ha sido conocer un poco más aplicaciones como WhatsApp o las redes sociales».

Del mismo modo que ha evolucionado la sociedad, los puestos de trabajo han experimentado muchos cambios en los últimos años. Ahora ya no es suficiente con tener unos conocimientos teóricos y técnicos adecuados, además son necesarios otro tipo de conocimientos transversales, destrezas y aptitudes que puedan aplicarse a todos los puestos y empresas.

Bajo su principio de acoger y acompañar a las personas más vulnerables, una vez más, Cáritas Huesca busca adaptarse a los nuevos cambios sin dejar a ninguna persona atrás. Esta acción es una muestra más de la apuesta que Cáritas Diocesana de Huesca está haciendo, desde hace varios años, por la inserción laboral y la formación para el empleo.