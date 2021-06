El pasado 18 de mayo, los votos de PSOE, PP y Vox impidieron la toma en consideración de la ley trans en el Congreso. La norma preveía, con más medidas para la igualdad de las personas trans, la autodeterminación de género, que permitiría cambiar la mención registral de sexo sin la obligación actual de hormonación o intervención quirúrgica. Esto iría en línea con recomendaciones de múltiples instituciones internacionales de las que España forma parte, con la propia posición del PSOE hasta el 2019 y con las leyes de doce comunidades autónomas aprobadas con su voto a favor.

Es una medida que necesitan miles de personas trans para no ser señaladas públicamente por la discrepancia entre lo que dice su documentación y su realidad; para no ser rechazadas en el acceso a empleo y vivienda; para no ser acosadas y golpeadas en aulas, trabajos y calles; para no sufrir los más altos índices de desempleo, suicidios y delitos de odio; y para llevar una vida como la de cualquiera.

Sin embargo, un sector del PSOE ha promocionado un supuesto debate entre abolicionismo del género, teorías ‘queer’ y feminismo radical, para frenar a toda costa una ley que no se posiciona al respecto. Feministas con distintas posturas en estos debates han señalado la plena compatibilidad de la autodeterminación de género con las políticas públicas en defensa de los derechos de las mujeres, cuya garantía podría incrementarse en la ley a través del trámite parlamentario… si el PSOE dejara de bloquearlo.

Por eso, hay quien ve en este retroceso la necesidad de ciertos sectores del PSOE de aumentar su visibilidad en el movimiento feminista, frente a nuevos referentes como Irene Montero, de Unidas Podemos, cuando sustituyó a Carmen Calvo en el Ministerio de Igualdad.

Pero las vidas de miles de personas trans no pueden ser rehenes de esa disputa. Por ello, las organizaciones LGTBI estamos cuestionando el sentido de la participación del PSOE en las manifestaciones del Orgullo, ante la paradoja de que incluso Ciudadanos, fuerza a la que se le negó participar por su presencia en gobiernos condicionados por Vox, deje al PSOE en evidencia en esta cuestión.

Las personas trans no pueden sufrir más tiempo el bloqueo de una ley que, si se quería mejorar, hubiera tenido un largo trámite parlamentario por delante. Pero el PSOE decidió, el 18 de mayo, impedir siquiera que este empezara, dando marcha atrás a los esfuerzos de tanta militancia socialista y votando contra políticas que ayuda a implementar en las comunidades autónomas.

Ahora tendrá que demostrar, antes del Orgullo del 28 de junio, que es coherente su participación en él con hechos que den paso a una ley trans estatal que incluya la autodeterminación de género. No porque hace 16 años votara a favor de una ley de matrimonio igualitario que habían logrado las organizaciones LGTBI con movilizaciones de décadas, sino porque en el 2021 esté dispuesto a defender vidas vivibles para la comunidad trans, que inició esas movilizaciones hace 52 años en la revuelta de Stonewall.