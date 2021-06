«No solamente he mejorado mi currículum, sino que he aprendido a utilizar las redes sociales de trabajo y me he hecho consciente de mi presencia en internet. He sabido cómo reconocer lo bueno que hay en mí para poder plasmarlo de cara a una empresa». Quien habla es Ethel Roche, una joven zaragozana de 23 años que ni estudia ni trabaja, y no es por falta de ganas.

Uno de cada tres jóvenes aragoneses de entre 16 y 24 años está desempleado. Una tasa insoportable para un país desarrollado, a la que la oenegé YMCA ha decido plantar cara a través de un programa que enseña a la juventud las claves para hacer buenos currículos, cartas de presentación y entrevistas de trabajo, a través de un aprendizaje divertido.

Ethel es una de los 22 jóvenes aragoneses que han concluido recientemente su participación en dos de esos talleres grupales para mejorar sus habilidades para la búsqueda de empleo, diez en Huesca y doce en Zaragoza. Esta actividad, denominada Training Group (grupo de entrenamiento en inglés), se basa en la metodología gaming, que consiste en aprender a través del juego.

«El Training Group me ha gustado mucho, ya que me ha servido para ver que hay más jóvenes que están en mi misma situación. Entre todos, nos hemos dado apoyo, hemos comentando algún taller de empleo, ferias, ofertas... Me ha aportado una visión más amplia del mundo laboral, las oportunidades que hay, dónde encontrarlas y la cantidad de empresas que trabajan ayudando a la gente a encontrar trabajo», opina Laura Pacheco, que ha hecho el curso con Ethel.

Los participantes son todos menores de 30 años, parados que tampoco estudian, y que están inscritos en el programa de garantía juvenil. En YMCA forman parte del proyecto Nmarcha, que tiene por objetivo la incorporación al mercado laboral, a la educación o a la formación de estos jóvenes, con especial atención a quienes que se encuentran en situación o riesgo de exclusión. Y ello se intenta conseguir a través de itinerarios personalizados que incluyen acciones de información y asesoramiento, orientación profesional, apoyo social e intermediación laboral.

En estas formaciones, se mezcló el trabajo en equipo con el individual para poner a los participantes en situaciones para que aprendan cómo funciona el día a día profesional. A través de juegos y dinámicas, materiales interactivos y aplicaciones digitales, tuvieron también la oportunidad de desarrollar y mejorar sus competencias tecnológicas, que les serán muy útiles en su búsqueda e inserción laboral. De esta manera, mediante la experiencia, el trabajo en grupo y la diversión, fue más fácil que alcanzaran aprendizajes más significativos y funcionales.

«Este curso me ha permitido conocer gente nueva y aprender de ellos, de sus conocimientos y sus experiencias. Igualmente, me ha subido el ánimo y me he sentido mejor conmigo misma al ser consciente de cómo me ven los demás», confiesa Cheyenne Latorre, alumna de Huesca.

Su compañera Sofía Sagarra sostiene, por su parte, que “esta actividad me ha ayudado a conocerme más y a adquirir competencias relacionadas con la búsqueda de empleo. Ahora me siento más segura y tengo muchos más conocimientos sobre este proceso. Estoy muy contenta con este curso y considero que es muy recomendable».

Training Group forma parte del programa Nmarcha de itinerarios individualizados de orientación, realizado por YMCA en Zaragoza y Huesca a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil, cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Fondo Social

Europeo y el Gobierno de Aragón. Durante el 2021, el objetivo del programa es ayudar a 181 jóvenes aragoneses a encontrar un puesto trabajo. Dos de los alumnos zaragozanos ya lo han conseguido.