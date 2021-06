Dimitri lleva un año y medio viviendo en España. Antes vivía en San Petersburgo y allí tenía familia, amigos y un buen trabajo. Pero tuvo que dejar todo y abandonar su tierra. «Como soy LGTB+, es muy difícil vivir en Rusia una vida feliz. Tienes que ocultar todo, tienes que vivir dos vidas diferentes», afirma este joven, que ha buscado refugio lejos de su hogar.

«Nosotros entramos aquí a España como solicitantes de protección internacional y asilo, como refugiados», explica en el vídeo de la campaña Ódiame de ACCEM, en la que ha participado para denunciar la discriminación que le afecta tanto como refugiado como miembro del colectivo LGTB+.

Dimitri evita poner fotografías en las redes sociales por no tener que soportar los mensajes de odio por su orientación sexual. No olvida los motivos que le obligaron a escapar, los chantajes y las amenazas: «Yo voy a buscarte, voy a matarte, sé dónde vives, sé tu dirección». Esto ocurrió en 2019. «Había personas que quisieron matarnos o hacernos algo malo. Después, cuando fuimos a la policía, la policía no nos ayudó. En este momento, entendemos que en este país no hay lugar para nosotros».

Dimitri se vio en la necesidad de convertirse en refugiado al sufrir persecución por su orientación sexual y no encontrar protección de manera efectiva por parte del Estado. Y, lamentablemente, su caso no es ni mucho extraño, ni en Rusia ni en muchos otros lugares. A día de hoy, en 69 países miembros de Naciones Unidas se sigue persiguiendo y criminalizando las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo, según los datos de ILGA World (Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex).

Con motivo de la celebración de la semana del Orgullo LGTB+, desde ACCEM han querido llamar la atención sobre la persecución que sufren muchas personas en el mundo por su orientación sexual o su identidad de género. Muchas de ellas se ven obligadas a huir y a convertirse en refugiadas, como Dimitri, cuya historia ha querido compartir con el mundo para denunciar esta situación.

Accem proporciona atención, acoge y acompaña cada año a decenas de personas que han solicitado protección internacional después de haber sufrido persecución, violencia y desprotección por causa de su orientación sexual o su identidad de género.

Para comprender mejor este fenómeno, la oenegé ha publicado tres investigaciones en los últimos años centradas en la realidad de las personas solicitantes de protección internacional LGTB+. La más reciente, fruto de un estudio realizado en 2020 en Barcelona, Zaragoza y Madrid, está dedicada a las dinámicas de persecución y discriminación a las que se ve sometido este colectivo en sus lugares de origen, y que motivan que tengan que solicitar protección internacional en países como España. El informe puede consultarse en la web de ACCEM.