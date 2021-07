Objetos tan cotidianos como los bastoncillos de algodón, los cubiertos y las bolsas de usar y tirar o los envases de comida para llevar tienen los días contados en España, siempre y cuando estén fabricados en plástico. El pasado 3 de julio finalizaba el plazo para que los estados miembros de la Unión Europea traspusieran la directiva comunitaria sobre plásticos de un solo uso que, en España, no entrará en vigor hasta el 1 de enero del 2023, de la mano de la ley de residuos y suelos contaminados, aún pendiente de tramitación.

Pero, en Zaragoza, los consumidores ya pueden optar desde hace unos cuantos años por evitar los plásticos en su compra diaria. Cada vez hay más comercios que permiten a los compradores más concienciados llevar sus envases de casa y adquirir los productos a granel. Gana por goleada el sector de la alimentación, con tiendas como Agranel, 4 Eco, Verde granel o De Tarros, pero también van abriéndose un hueco los productos de limpieza del hogar y de cuidado y belleza personal, con establecimientos como Erre que Erre.

Cada día hay más opciones. Algo que no ocurría hace siete años, cuando la pionera de este tipo de comercios en España, Nieves Ruiz, abrió Sin Huella en el número 156 del Coso bajo de Zaragoza, en pleno corazón de La Madalena. «Cuando yo inauguré, en mayo del 2014, a la par que mi tienda, abría también el primer supermercado sin plásticos en Berlín, pero en España no había nada similar. En Barcelona quedaba algún establecimiento antiguo de granel, de esos de toda la vida que venden patatas, legumbres y harinas. Pero tiendas especializadas en alimentación ecológica y productos de kilómetro cero no había ninguna», recuerda.

Además de comida, especias y hierbas medicinales, Sin Huella vende también productos de limpieza, higiene personal y cosmética. «Por qué reciclar si podemos no generar» es el eslogan de esta empresa, una frase que resume muy bien la filosofía con la que trabaja Nieves.

Empezó con 180 referencias. Hoy vende más de 3.000 productos distintos. Pero el camino no ha sido sencillo, porque ella no se limita a no servir productos envasados. Se toma a rajatabla el mantra de cero plásticos a lo largo de toda la cadena de producción, distribución y venta. Y no es fácil dar con proveedores que se ajusten a criterios tan exigentes.

«Al principio me costó mucho encontrar algunos productos sin envasar, como la levadura de cerveza o el azúcar de caña», señala. De hecho, ha tenido que renunciar a vender alimentos tan esenciales como la leche, porque Europa prohíbe su venta a granel. Y estuvo a punto de sucederle lo mismo con el ingrediente básico por excelencia de la dieta mediterránea: el aceite de oliva.

«A través de REAS (la Red de Economía Alternativa y Solidaria) encontré una cooperativa del Bajo Aragón que produce aceite ecológico. Me pusieron un bidón de 25 litros en la tienda, del que servía a los clientes en sus botellas. Pero vino una inspección y me lo hicieron retirar», ya que a raíz del sonado caso de intoxicación masiva por aceite de colza adulterado que sucedió hace 40 años, España prohibió la venta de este producto sin envasar.

Pero Nieves Ruiz tiró de ingenio y puso en marcha una solución única en todo el país. «Servimos el aceite en unos cántaros preciosos de acero inoxidable con grifo. Hay que pagar 50 euros por el recipiente, que es lo que nos cuesta a nosotros. Pero es un depósito. Cuando lo vuelven a traer, les devuelvo el dinero. Y, si quieren más aceite, simplemente, entregan el cántaro vacío y yo les doy uno nuevo». De paso, así fomenta la reutilización de los envases retornables, una medida mucho más ecológica que el reciclaje.

Con el tiempo, ha sido más fácil encontrar proveedores que se ajusten a los criterios de Sin Huella. «Ellos quieren hacer marca y, al vender sus productos sin envase, es más complicado. Claro, que al principio estaba yo sola. Pero ahora ya hay un montón de tiendas parecidas a la mía, y los productores han visto que es un negocio que funciona».

Lejos de preocuparle que haya surgido competencia, cree que, «cuanta más gente se acostumbre a este tipo de tiendas, mejor. Y así apoyamos también a las cooperativas y los productores ecológicos que se lo están trabajando tanto en los pueblos», opina.

En Sin Huella han tenido que hacer mucha pedagogía a lo largo de estos siete años, habituando al público a llevar sus propias bolsas y recipientes de casa. «Como al principio no había ningún establecimiento como el mío, no existía la costumbre. Pero poco a poco se fue corriendo la voz y hemos conseguido fidelizar a la clientela, que es más o menos fija. Hoy viene gente desde Torrero o Casetas con sus carros llenos de botes». Pero también tienen tarros de vidrio y bolsas de papel para los despistados que no traigan sus envases consigo. E incluso preparan cajas de madera reutilizadas y paquetes decorados con materiales sostenibles para regalar.

Una vez asentado el negocio, con un público fiel y una clientela potencial, cada vez más concienciada con el medioambiente, que no deja de crecer, Nieves Ruiz ya se plantea ampliar el negocio. «Estamos pensando trasladarnos a un local un poco más grande, también en el Coso», comenta. Y también ronda por su mente sumar al reparto a domicilio el salto a la venta por internet. Pero, siguiendo su línea de coherencia, no lo hará hasta dar con el método más ecológico posible. Crecer como empresa, sí, pero sin huella.