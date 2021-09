¿Sigue vivo el espíritu con el que nació Zinentiendo, con el cine y la cultura como instrumentos de lucha política?

Por su puesto, y más aún en esta edición tan especial, en la que hacemos un alto y miramos a nuestros orígenes, a nuestras raíces. El componente político es un valor trasversal a todos los trabajos que mostramos, desde el cinematográfico hasta el teatral, pasando incluso por el musical. Utilizamos el arte y la cultura como vehículo activista, que es nuestro leitmotiv, el activismo político.

Este jueves se inaugura la XVI edición. ¿Es casual que se haga en El Plata?

Está pensado todo con un fin, no damos puntada sin hilo. En esta edición hacemos una especial mirada a nuestro pasado, localizado en Zaragoza, y queremos resaltar lugares importantes a lo largo de los años para el colectivo LGTBQI. Y, cómo no, El Plata es uno de ellos. Siempre ha existido una vinculación entre el mundo del espectáculo y las varietés con la pluma. Allí han actuado personas como José Luis Berdusán, La Zaragozana, una de las protagonistas de nuestro cartel diseñado por Eva Cortés, y tantas otras personas. El cabaret siempre ha acogido a personas del colectivo y para ellas ha sido un medio por el cual ganarse la vida, un lugar en el que se daba trabajo sin que te pudieran discriminar por tu orientación sexual y donde siempre han tenido cabida las disidencias de género. Y, como cliente, te has podido sentir libre de poder mirar con deseo sin miedo a ser juzgada o discriminada. El Plata ha sido un espacio de seguridad, especialmente en los años oscuros de la dictadura, en el que podíamos ser y expresarnos. Por eso hemos decidido inaugurar esta edición en este espacio tan nuestro, este templo de la libertad.

¿Por qué han escogido este año el tema de la memoria LGTBQI?

Siempre es necesario reivindicarla, ahora y antes, y en el futuro deberemos seguir haciéndolo. Quienes nos antecedieron sembraron una semilla de lucha y resistencia que hoy empezamos a recoger. Es de justicia; es algo que deberían conocer todas las generaciones, y que reconocemos y agradecemos desde Zinentiendo. Es cierto que cuando empezamos a preparar esta edición no habían transcendido tantas agresiones al colectivo LGTBQI. Al margen de episodios puntuales y lamentables que no podemos permitir que falseen la realidad, los datos están ahí. Los delitos de odio, los fascismos y el totalitarismo están aumentando de manera muy preocupante. En este contexto, debemos mantener la guardia. Nuestra lucha y reivindicaciones están más vivas que nunca. Y, por eso, echar una mirada atrás a nuestra memoria, recordar que los logros alcanzados no han sido gratuitos y que la igualdad real no está consolidada, es fundamental.

Este año ofrecen una exposición paralela a la muestra de cine.

Retratos de nuestra memoria es una muestra fotográfica realizada por el colectivo Triángulo de las Barbudas (formado por Lola González, Javier Parcero y Nacho Pascual) en el año 2010, dentro del proyecto Amarga memoria que desarrolló Towanda con el apoyo del Gobierno de Aragón. Pone cara a todas esas personas que, con un arrojo hoy difícil de imaginar, se arriesgaron por las libertades y la igualdad legal que hoy empezamos a disfrutar. Nos ha parecido muy interesante retomarla, dentro del concepto de recuperación de la memoria LGTBQI de Aragón. Por eso, en Zinentiendo.org, en la pestaña #porloquefuisteisseremos, se pueden ver las fotografías con una explicación de su razón de ser. Igualmente, han servido de referencia e inspiración para el diseño de nuestro cartel de este año, que ha realizado la ilustradora Eva Cortés.

¿Qué cinta abre la muestra?

Nos hace mucha ilusión poder inaugurar con el estreno de nuestro documental Transformando las miradas, dirigido por Dune Solanot. A través de testimonios de personas invitadas, asistentes y organizadoras durante las ediciones de Zinentiendo del 2018, 2019 y 2020, ofrecemos una visión transfeminista de nuestras diferentes realidades, al margen del modelo heteronormativo, y damos respuesta al objetivo de Zinentiendo: conseguir entender el cine, y con él, el mundo de otra manera.

¿Recuperan alguna de las secciones clásicas de Zinentiendo, como la dirigida a escolares?

Desde que empezó la pandemia, nos vimos obligadas a modificar las fechas de la muestra, que antes era en abril y mayo, coincidiendo con el curso escolar. Puesto que en esta edición empezamos casi casi a la par que los colegios, hemos suspendido las sesiones de Zinenteens, ya que era muy difícil que consiguiéramos contactar con los centros educativos de la ciudad a tiempo. Esperamos que en próximas ediciones podamos recuperarlas. Pero Zinentiendo también llegará a la población con edades comprendidas entre los 15 y 16 años, ya que colaboramos con el programa Z16 de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, en el que ofrecemos la película Valentina a quienes quieran venir a verla.

¿Alguna novedad en la XVI edición?

Vamos a realizar una mapping party en colaboración con el grupo Geo Inquietos y Mapeado Colaborativo, porque queremos hacer un mapa colaborativo de memoria LGTBQI de la ciudad de Zaragoza, y lo haremos con un recorrido en bicicleta junto a las Bielas Salvajes. El mapa interactivo, con el recorrido que realizaremos y la descripción de los puntos que entendemos más significativos, está disponible en nuestra web, en la pestaña #porloquefuisteisseremos. También incluimos una obra de teatro de la Compañía Patricia Pardo, Cul de Kombate, en el Teatro de la Estación, el 26 de septiembre, a las 19.00 horas.

¿Quiénes colaboran con Zinentiendo?

Este año mantenemos la colaboración con el Institut Français de Zaragoza, y participamos en el ciclo Voilà!, jornadas de cultura francesa, proyectando un documental titulado Une Fille, el próximo 18 de septiembre, a las 19.00 horas, en el Centro de Historias. Y, cómo no, volveremos a colaborar con la Casa de la Mujer, proyectando el cortometraje Carne y el documental Tiempo de deseo, de Raquel Marqués, con posterior mesa redonda sobre los modelos de crianza al margen del sistema heteronormativo. H