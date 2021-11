¿Qué puede aportar FCC al debate sobre la inclusión laboral de la discapacidad?

Iniciamos nuestra colaboración con la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo a través de la Cátedra FCC para dar visibilidad al colectivo de los trabajadores o demandantes de empleo con discapacidad. Pero nos sirve también para poner a FCC Medio Ambiente como ejemplo de buenas prácticas a la hora de incorporarlo de una forma normalizada en el desarrollo productivo de las empresas. Gestionamos la diversidad seleccionando a los candidatos en virtud de sus perfiles. Por ello, las personas con discapacidad no encuentran ningún obstáculo añadido. Les garantizamos un empleo de calidad y un salario digno, igual que a cualquier otro trabajador, lo que les permite planificar su futuro.

¿Cómo afecta esto a la empresa?

Si haces una adecuada selección en virtud de las capacidades de cada persona para una determinada tarea, aunque carezca de otras para hacer funciones distintas, puede que pierdas un poco de polivalencia funcional. Pero esa tarea la va a hacer mejor que nadie. Gracias a los valores añadidos de las personas con discapacidad, que son ejemplo para cualquier responsable de recursos humanos, como la entrega, la determinación, el coraje, la superación de la adversidad o el trabajo en equipo, también conseguimos que sean embajadoras, dentro de la empresa, de todo ese valor humano que son capaces de aportar a los equipos de trabajo, que así salen fortalecidos.

¿Ha avanzado la incorporación de este colectivo al mercado laboral aragonés?

La pandemia ha supuesto un frenazo a su contratación. Por eso nos parece importante retomar estos foros, para dar visibilidad a la importante labor social de las empresas y animar a los empresarios no a hacer caridad, sino a dar una oportunidad a estas personas, rompiendo barreras. No pueden asociar discapacidad con problemas, sino con la gestión del talento y la diversidad y el enriquecimiento de la empresa.

¿Puede haber inclusión social sin empleo?

Si el empleo es un producto de primera necesidad para todos, aún lo es más para las personas con discapacidad. Muchas tienen que luchar contra su propio entorno familiar ya que, a veces, en su afán de protección y tutela, tienen miedo de que abandonen el hogar. En nuestra empresa tenemos la suerte de que nuestros operarios son visibles en las calles y los parques, y hay padres que pueden ver a uno de nuestros trabajadores con un grado de discapacidad similar al de su hijo, y pensar: “¿Si este puede, por qué él no?”. Este escaparate puede animarlos a que ese nicho de trabajadores florezca, porque es la forma de que en un futuro puedan ser independientes y formar una familia. Sin trabajo no puede haber inclusión social.

¿Es importante que su inserción laboral se haga en la empresa ordinaria?

Los centros especiales de empleo deberían quedarse como nichos de empleo para aquellas personas que, bien por las limitaciones o por el apoyo psicológico o los cuidados asistenciales que necesitan, no pueden incorporarse a un centro de trabajo normalizado.

¿Por qué apostó FCC por incorporar a personas con discapacidad a su plantilla?

Llevamos ya más de ocho años en esta senda y nos aventuramos en ella porque estamos convencidos de que, si solo buscamos la uniformidad, perdemos talento. Nuestra empresa ha gestionado la diversidad en muchos aspectos, como el cultural, pues tenemos trabajadores de más de catorce nacionalidades, o incorporando a víctimas de violencia de género. Y, cuando te das cuenta de que esa diversidad te enriquece, siempre intentas dar un paso más adelante. Por ello empezamos a colaborar con entidades del tercer sector que se encargan de la inclusión de las personas con discapacidad, para profundizar y ver dónde están las resistencias.

¿Con qué resultados?

En FCC hemos conseguido que el 4,5% de nuestra plantilla sean personas con discapacidad gracias a nuestra cultura de empresa, dándoles la oportunidad de trabajar y formando en la diversidad a todos los mandos intermedios y trabajadores. Y también gracias a la colaboración con asociaciones como Plena inclusión Aragón a la hora de seleccionar los perfiles adecuados. Esto ya lo hacemos de forma estratégica y cada año crecemos un poquito más. Si cada empresa cumpliera el objetivo que nos hemos marcado nosotros, creo que casi podríamos hablar de pleno empleo.

Entonces, ¿ha salido bien la apuesta?

Ha funcionado muy bien porque supimos vencer los miedos iniciales que suelen tener los empresarios, y sobre todo los mandos intermedios, a si estas personas van a encajar en los equipos de trabajo o a no saber gestionar todas las sensibilidades. Hemos demostrado que lo hemos hecho con éxito, con excelencia, tratándolas de una forma normalizada: el trabajador que vale, vale, y el que no, no vale. No es altruismo, pues hemos conseguido la calidad y la productividad que buscábamos.

Si a FCC le ha funcionado tan bien, ¿por qué cree que sigue habiendo tantas empresas que se resisten a dar este paso?

Por desconocimiento. Si no lo conoces, no te adentras, no rompes las barreras ni los prejuicios porque no quieres tener problemas. Por eso es tan importante tener foros como el del jueves pasado, donde las empresas pongamos en valor nuestras experiencias para que todos los empresarios se animen. Hay que potenciar lo que nos enriquece a nosotros. Cuando ves que un compañero, por sus limitaciones, necesita levantarse tres horas antes para arreglarse e ir al trabajo, con su esfuerzo te está obligando a ser exigente contigo mismo. Si un empresario le da una oportunidad a esta persona, va a ser un éxito seguro.

¿Podrían las administraciones públicas incentivar más este tipo de contrataciones?

Nosotros, como empresa que gestiona un servicio público, nos sentimos obligados. Por eso, creo que también las administraciones podrían hacer algo más. Por ejemplo, dando un valor añadido a las empresas que tienen esta filosofía de contratación inclusiva cuando establecen los pliegos de condiciones para una licitación. Eso obligaría a la competencia a intentar llegar a esos mismos niveles o superarlos.