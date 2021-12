Charo Jiménez llegó a la dirección del albergue municipal de Zaragoza hace cinco años. Enseguida pensó que, además de techo y comida, tenían que ofrecer actividades “para entretener, porque la ocupación del tiempo es uno de los mayores problemas cuando estás sin trabajo y sin hogar, ya que la alternativa solo es calle y calle”, opina.

En el 2017, el comedor del centro acogía la primera edición del taller ocupacional para elaborar la felicitación del Ayuntamiento de Zaragoza. “Pero era importante disponer de un local para esos encuentros, en un espacio diferenciado del resto de las instalaciones del albergue, que nos permitiese horarios diferentes y normalizar situaciones fuera de un dispositivo como ese”.

El local llegó dos años después, y está dando mucho de sí. Situado en el casco histórico del Arrabal, han ido acogiendo talleres de cocina, de costura o de informática, terapia ocupacional... Poco a poco, han ido generando una red de actividades de apoyo a los procesos de inclusión de personas sin hogar, con excelentes resultados. “Cuando vengo, me relajo y me olvido un poco de mi gente, que está en Ecuador, y de mi situación. Me ayuda a subir la autoestima y a entender que tengo que seguir luchando para salir adelante”, confiesa Fanny, una de las usuarias.

La valoración que hacen las voluntarias que apoyan el taller es también muy positiva. “Disfruto con la actividad, pero además me permite convivir con estas personas, pues normalmente las vemos por la calle, pero no nos paramos a conocerlas. Compartir una tarea común con ellas es una forma de reconocer sus derechos”, afirma Carmen.

Según cuenta Conchi, otra de las colaboradoras, “nos acabamos cogiendo cariño unas a otras. Y aunque de un año a otro tenga ganas de verlas, siempre me alegro si no repiten, pues prefiero pensar que han rehecho su vida, aunque no siempre sea así”.

Para Mari Carmen, la voluntaria que dirige la actividad y concibe cada año las tarjetas, es clave elegir un diseño que, además de ser bonito, permita cooperar a todas las mujeres, independientemente de sus capacidades y habilidades. “La tarjeta es el medio para conseguir ciertas cosas, no es el fin ni el propósito más importante, sino un medio para trabajar con estas personas”, sostiene. Lo que cuenta es la participación.

Para ella, los talleres tienen un carácter casi terapéutico, “pero tampoco existen los milagros. Hay que tener en cuenta la personalidad, las vivencias y la mochila con la que carga cada uno. Y eso va a condicionar mucho su actitud durante los talleres”, subraya.

“Cuando se termina el taller es cuando realmente empieza. Es entonces cuando las personas han formado un grupo y sienten que han hecho algo que ha merecido la pena. Una tarea en común crea vínculos. Y para muchas es todo un descubrimiento comprobar que son capaces de crear algo con sus manos, después de que la vida las hubiera convencido de que no eran capaces de hacer nada”, concluye Mari Carmen.