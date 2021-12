Luis vive en Zaragoza, tiene 26 años y hace tres contrajo el VIH. Su vida no ha cambiado desde el diagnóstico. Tiene una enfermedad crónica que implica tomar una pastilla al día, pero no supone ningún impedimento para trabajar, hacer deporte, practicar sexo o salir con los amigos.

Sin embargo, hace dos años decidió optar a una plaza de Policía Local. Y cuál fue su sorpresa cuando, en las bases de la convocatoria, vio el apartado donde se excluye a personas con determinadas patologías: enfermedades transmisibles en actividad, de transmisión sexual o inmunograves, así como diabetes, malformaciones congénitas, psicosis y cualquier otro proceso que, a juicio del tribunal médico, limite o incapacite para el ejercicio de la función policial.

Pero el VIH no se transmite en el marco de las relaciones interpersonales en las actividades de la vida diaria ni en el lugar de trabajo; ni siquiera por vía sexual, si la persona infectada tiene una carga viral indetectable gracias al tratamiento antirretroviral. Esta evidencia se expresa mundialmente bajo el eslogan ‘Indetectable = Intrasmisible’.

La prohibición del acceso a piscinas municipales y residencias de estudiantes o de adquirir una licencia de taxi son algunos ejemplos de normativas obsoletas que limitan los derechos fundamentales de las personas con VIH. Los grandes avances en el ámbito científico no han ido acompañados de un progreso similar en la normalización de la enfermedad.

Luis solo es una más de las personas que acuden a Omsida. Desde el pasado 24 de noviembre, casos como el suyo tienen una respuesta legalmente impugnable. Aragón ha sido la primera comunidad autónoma en eliminar esta causa de exclusión médica en el acceso al empleo público, respondiendo a la evidencia científica, tras un acuerdo del Gobierno con Omsida y los agentes sociales.

Tener el virus tampoco impide ya el disfrute de determinados servicios de titularidad pública y privada. Este cambio tiene una transcendencia social fundamental. Reconoce un derecho fundamental para la más de 5.000 personas que, como Luis, viven con VIH en Aragón.

Sin duda supone un paso importante, pero no deja de ser un punto de partida que tiene que servir para cambiar la percepción del VIH en el conjunto de la sociedad. Del plano formal, que dota de unos derechos y libertades fundamentales hasta ahora limitados a las personas que viven con VIH, debemos trasladarlo al plano social, en el que hay que informar de que, según las evidencias científicas, el VIH es una enfermedad crónica que no se contagia, se transmite, y tiene muy definidas las vías de transmisión, siendo estas no casuales.

Tanto las administraciones públicas como las entidades sociales y los medios de comunicación tenemos la obligación de difundir esta información con el objetivo de hacer el cambio extensible a otras comunidades, y promover una concienciación social que contribuya a futuras mejoras, tan necesarias para frenar el estigma y la discriminación, y para favorecer la igualdad de trato asociada al VIH.