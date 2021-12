¿Qué le llevó a hacer voluntariado internacional?

Ya en las navidades pasadas empecé a interesarme por distintos voluntariados. Era algo que llevaba pensando bastante tiempo. Tengo unos tíos que han estado en el Congo varios años y siempre me han contado lo buena que fue su experiencia, poder ayudar a los demás y conocer otras culturas, experimentar otras situaciones, el contraste de realidades… Es algo que me llamaba bastante la atención, quería vivirlo en persona y consideré que, o lo hacía ahora, ya que el verano pasado tenía bastantes vacaciones, o más adelante me iba a ser más difícil, cuando empiece a trabajar.

¿Por qué optó por hacerlo a través de Huauquipura?

Tenía en mente varios proyectos de distintas asociaciones, pero, justamente esta, la conocía el familiar mío que estuvo en el Congo. Me la recomendó porque sus proyectos están bastante bien, el personal es eficiente y de confianza y la organización lleva bastantes años y tiene fiabilidad. Eso eran bastantes puntos a favor. Me puse en contacto con ellos y fui a una charla de presentación de sus proyectos para ver si alguno encajaba con lo que me podía interesar.

¿Y cuál le encajó?

Estuve del 1 de agosto al 15 de septiembre en Ecuador, en una escuela para niños con diversidad funcional, que además tiene otros proyectos. Fuimos tres voluntarios: un enfermero, una trabajadora social y yo, que estudio Medicina. La primera semana y media estuvimos colaborando, cada uno con lo que mejor sabía hacer, en unas jornadas para los niños y sus familias, que formaban parte de un proyecto financiado por el Gobierno de Ecuador para erradicar el trabajo infantil. Organizamos charlas de alimentación, educación y salud, juegos típicos españoles… La siguiente semana visitamos a las familias junto a los profesores, a ver qué tal llevaban la cuarentena y las terapias con los niños en casa, ya que las clases presenciales estaban suspendidas por el covid-19. Otra semana colaboramos en las consultas médicas. Y la última la dedicamos a organizar más juegos, actividades de ocio y talleres de educación.

¿Cómo condicionó el covid su estancia?

Allí seguía habiendo muchas restricciones y el colegio no podía retomar la presencialidad. Muchas familias tenían miedo y otras eran negacionistas. Lo habían pasado muy mal porque habían sufrido muchas muertes, pero no hubo ningún problema porque estuvimos muy bien acogidos en la escuela y no tuvimos ningún susto. Sí que era una situación bastante difícil para ellos, aunque la vacunación estaba llegando a casi todos los pueblos en camiones.

¿Tenía alguna experiencia previa en cooperación?

Había estado en el colegio de La Caridad como voluntaria. Iba los viernes para dar apoyo a los niños que iban mal en inglés. Pero, más allá de eso, no había tenido una experiencia de voluntariado internacional.

¿Qué tipo de formación recibió antes de marcharse?

Tuvimos que hacer dos cursos. Primero, uno de bastantes horas sobre nueve temas distintos relacionados con la cooperación al desarrollo, y luego había que redactar un miniproyecto. Después, desde marzo hasta mayo, teníamos que ir casi todos los sábados por la mañana a unos talleres de preparación donde se trataban temas que nos podrían ser de utilidad y ayudarnos cuando estuviésemos en la estancia. Eso es obligatorio para poder realizar el voluntariado, porque en Huauquipura consideran que es necesario tener un mínimo de preparación previa.

Hace unos días tuvo la oportunidad de charlar con la nueva remesa de voluntarios que va a formarse al año que viene. ¿Qué quiso transmitirles?

Básicamente, les conté en que consiste el proyecto, porque cuando yo fui no lo tenía muy claro, y me habría gustado saber un poco más directamente lo que iba a hacer. Les expliqué qué se hace en la escuela, cuáles son las características de los niños y otros proyectos que tienen en el colegio. Les hablé de la gente que trabaja allí, dónde te quedas a dormir, en lo que puedes o no puedes ayudar para saber cuál va a ser tu función… Pero, sobre todo, traté de animar a la gente, ya que van a sentirse muy acogidos y no van a tener ningún problema. Si lo tienes claro, hay que ir, porque está muy bien organizado.

¿Qué deberían tener en cuenta estas personas antes de embarcarse en la aventura?

Yo les diría que vayan con la mente abierta, predispuestos a ayudar, y no a poner pegas, porque se van a encontrar con problemas o actitudes que no les van a gustar. Los primeros días siempre cuesta adaptarse a gente nueva, nuevo entorno, nueva cultura... Por eso es importante ir con actitud de respetar, escuchar y ayudar en lo que se pueda. No es cuestión de frustrarse ni de pretender hacer las cosas como uno quiere. Hay que aceptar lo que hay.

Quizás haya personas que no estén hechas para este tipo de experiencias.

Quizás no deberían ir aquellas personas a las que les cueste mucho relacionarse con los demás o que tengan problemas para adaptarse a situaciones nuevas o aceptar culturas y estilos de vida diferentes. Hay que tratar de dejar atrás los prejuicios.

¿Qué supuso para usted?

En Huauquipura insistieron bastante en que fuéramos sin expectativas, ya que siempre es muy difícil. Intentamos ir con las mínimas, pero luego nos sentimos muy bien acogidos en la escuela, pudimos ayudar y transmitir las ideas que queríamos y apoyamos los proyectos en todo lo que pudimos. Y la verdad es que yo volví con mis expectativas más que cumplidas, porque me sentí muy realizada gracias a todos los objetivos que habíamos conseguido, no solo por el voluntariado, sino también porque hicimos muchas amistades. Nos sentimos como una pequeña familia.

¿Ha cambiado en algo su visión del mundo?

Yo creo que, al final, este tipo de experiencias siempre nos cambian un poco, aunque pensemos que no. Sobre todo, cuando vuelves a ser consciente de la realidad en la que nosotros vivimos, ves la suerte que tenemos con la familia y el entorno que nos ha tocado, y te sientes afortunado. Aprendes a no dar tanta importancia a lo material y a relativizar tus problemas. Yo animaría a todo el mundo que tenga ganas de vivir algo así a que lo haga.