Acaba de concluir la Navidad, el momento de mayor movimiento comercial del año. Cada año, la red estatal de mercados sociales lanza una campaña para recordar que otro consumo más ético, sostenible y solidario, es posible en esas fechas. En el Mercado Social de Aragón, sin embargo, no han pasado por alto que, tras el festín navideño, llega el otro gran periodo consumista del año: las rebajas. Frente al consumo desaforado e irracional al que invita su promoción, exhortan a la ciudadanía desconectarse, tanto como sea posible, del vigente modelo económico capitalista que sustenta estas prácticas insostenibles.

Pero saben que esta desconexión no siempre es fácil. Por ello, proponen a aquellas personas que estén tratando de convertirse en unas consumidoras más conscientes que se paren a pensar en las barreras que van a encontrarse por el camino.

Lo primero que van a tener que hacer es aprender a distinguir qué productos o servicios son verdaderamente sostenibles de aquellos cuya sostenibilidad se limita a una mera estrategia de márquetin, ahora que lo ecológico está de moda y hasta las empresas que más dañan el medio ambiente tratan de apropiarse del concepto. Es el denominado green washing, lavado verde en inglés.

Otro obstáculo para el consumo responsable y consciente es la falta de tiempo del propio consumidor. En este loco tiempo en que vivimos, donde no nos da la vida para nada, no encontramos un momento para parar la máquina y pensar, elegir y salirnos de lo cómodo, del aquí y ahora. Requiere de un esfuerzo, pero siempre es posible detenerse y ver a quién queremos o no apoyar con nuestras compras.

La precariedad que nos obliga a mirar el gasto al céntimo es una barrera más, sobre todo cuando no logramos romper con el mantra del consumo masivo. Un claro ejemplo está en el sector de la moda, que por cierto es también el que más arraigada tiene la tradición de las rebajas. Todo el mundo es consciente de la explotación humana y medioambiental que se esconde tras los bajos precios de las grandes cadenas internacionales de distribución. «Si queremos seguir comprando mucho, y más grande, seguramente no nos dé. Pero, ¿y si decrecemos por un menos, pero de más calidad?», exhortan desde los mercados sociales.

La última de estas reflexiones sobre los obstáculos que encuentra la ciudadanía media para caminar hacia un modelo de consumo más consciente es un ejercicio de autocrítica que hacen las propias entidades de la economía social y solidaria. Reconocen que, a veces, es complicado acceder a la información de sus empresas, productos y servicios, e incluso poder adquirir o contratar estos últimos, porque «la distribución es mejorable, y la comunicación, también».

Nadie dijo que ser un consumidor responsable y crítico sea tarea fácil. Pero, la mayoría de las veces, las alternativas están ahí mismo, al alcance de la mano… pese al bombardeo consumista de las rebajas.