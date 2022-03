Antes incluso del estallido de la guerra en Ucrania, la situación de la población en determinadas áreas del país era ya preocupante. Unos tres millones de personas necesitaban asistencia humanitaria, y algunas oenegés aragonesas ya la estaban prestando sobre el terreno.

Desde hace tres semanas, estas organizaciones están redoblando sus esfuerzos, lo que ha desatado una auténtica avalancha de solidaridad ciudadana. Tal ha sido la dimensión de la respuesta que, el Comité de Emergencias de Aragón, en el que están representadas las principales administraciones públicas y las oenegés, ha tenido que difundir una serie de recomendaciones sobre cómo colaborar de forma racional en una situación de emergencia humanitaria.

En estos días, la ayuda humanitaria está en boca de todos. Pero, ¿puede considerarse como tal cualquier iniciativa de socorro? Para encontrar la respuesta, hay que remontarse al propio origen de la acción humanitaria contemporánea, tal y como se concibe en el siglo XXI, porque acciones de atención a víctimas de conflictos u otras catástrofes se dan en el mundo desde el inicio de la propia civilización.

El 24 de junio de 1859, el Ejército austriaco se enfrentó con el francés y el piamontés en la batalla de Solferino (Italia). Henri Duanant, hombre de negocios suizo, contempló horrorizado cómo, junto a los casi 40.000 cuerpos de los caídos, los heridos quedaban desatendidos y morían. Ayudado por las mujeres de los pueblos cercanos, se esforzó por socorrerlos sin distinción de uniforme ni de nacionalidad.

Prevenir y aliviar el sufrimiento humano sin ninguna distinción; este es el concepto de acción humanitaria que surgió del espíritu de Solferino y que, desde 1997, recoge el Proyecto Esfera

Impresionado por este hecho, concibió la idea de crear sociedades de socorro para cuidar de los heridos de guerra bajo el prisma de la neutralidad y la imparcialidad. En 1863 fundó el Comité de los Cinco, que sería el germen de la Cruz Roja. Y al año siguiente impulsó la Primera Convención de Ginebra, que se fue actualizando hasta dar lugar al actual Derecho Internacional Humanitario.

Prevenir y aliviar el sufrimiento humano sin ninguna distinción; este es el concepto de acción humanitaria que surgió del espíritu de Solferino y que, desde 1997, recoge el Proyecto Esfera, una iniciativa lanzada por un grupo de organizaciones humanitarias con el objetivo de establecer una serie de normas mínimas universales. El socorro, per se, no es necesariamente humanitario. Para serlo, no solo importa lo que se hace, sino cómo se hace. La acción humanitaria debe ser imparcial, no discriminatoria, independiente de cualquier ideología, interés político o religioso, y ha de ir dirigida a salvar vidas, mantenerlas con dignidad, suministrar protección y resolver necesidades humanas básicas de las víctimas.

Ayuda humanitaria

Uno de los continuadores de la labor de Duanant, Fernando Pérez Valle, coordinador autonómico de Cruz Roja en Aragón e integrante de la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) y del Comité de Emergencias, explica que «el suministro de ayuda humanitaria y la mediación a favor de las víctimas de desastres y conflictos armados surge como una respuesta solidaria hacia aquellos colectivos más vulnerables, que ven su seguridad económica o social amenazada».

Pero, ¿qué puede y qué no puede considerarse ayuda humanitaria? «Quizás, poniéndonos en el lugar de las personas que son beneficiarias de la misma, tendríamos la respuesta», sostiene Oriol Gavín, trabajador de la oenegé aragonesa Arapaz, especializada en este campo. Propone «pensar en todas aquellas cosas que nos serían necesarias en un primer momento: alimentos precocinados, un lugar donde refugiarnos, agua, productos sanitarios…».

Para orientar las posibles donaciones, «no se trata tanto de dar un listado de lo que no puede considerarse ayuda humanitaria, sino de decir una y mil veces lo que sí es», agrega Pérez Valle. «Está relacionada con el abastecimiento de agua, saneamiento y promoción de la higiene, la seguridad alimentaria y la nutrición, otros artículos no alimentarios, el alojamiento y la salud», puntualiza.

Pero, ¿significa esto que la mejor opción para ayudar sea cargar un camión de alimentos básicos y ropa de segunda mano y recorrer los más de 3.400 kilómetros que separan Zaragoza de Kiev? «Hay que equilibrar la balanza de los costes de transporte y lo que enviamos. Además, hay que tener en cuenta que entrar en una zona de conflicto es algo extremadamente complicado», señala Gavín. Por otro lado, «comprando en el terreno se potencia la economía local» de aquella comunidad a la que se pretende apoyar.

Repartir de manera eficaz

Por ello, las oenegés aragonesas están pidiendo estos días a la ciudadanía que priorice las donaciones de dinero, antes que de ropa o comida. «Son más rápidas y efectivas», asegura el cooperante de Arapaz. Además, «esas donaciones en especie, en la inmensa mayoría de los casos, no se hacen como respuesta a una identificación real de las necesidades de las personas damnificadas», apunta el coordinador de Cruz Roja Aragón.

«Para que resulten útiles, todos esos materiales tienen que cumplir unos estándares de calidad para que se puedan repartir de una manera eficaz», continúa Gavín. Las donaciones en especie, por el contrario, entrañan, a juicio de Pérez Valle, «unas dificultades logísticas enormes, casi imposibles de gestionar» hasta los destinatarios finales. Hay que prever quién lo va a recibir, dónde, en qué condiciones... Luego hay que desembalar, clasificar…

Sin embargo, los materiales adquiridos con las donaciones en efectivo por las organizaciones especializadas están ensamblados y estandarizados a nivel mundial. Y ese dinero «nos da la posibilidad de trabajar en la fase de la emergencia, y después, en la de desarrollo», argumenta Pérez Valle, y cita el ejemplo del huracán Mitch, que arrasó Honduras en 1998. Diez años después de la emergencia, Cruz Roja Española seguía reconstruyendo infraestructuras con los fondos que la sociedad civil había donado entonces.

En definitiva, «la ayuda humanitaria y la cooperación para el desarrollo deben estar estrechamente relacionadas», concluye. Debe engarzar con la fase de recuperación, pues «nuestro trabajo debe ser integral y a largo plazo, incluyendo también la reducción de riesgo ante desastres de cara al futuro. Eso es la ayuda humanitaria. Lo demás, es otra cosa».