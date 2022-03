Desde el minuto de la guerra en Ucrania, se han multiplicado las iniciativas ciudadanas para enviar materiales de primera necesidad, incluyendo medicinas. Sin embargo, esta no es una donación cualquiera, algo que saben muy bien en Farmamundi, la oenegé con sede en Aragón más experta en este tipo de ayuda, pues está formada por farmacéuticos. Su área de logística humanitaria es la única distribuidora de medicamentos y material sanitario sin ánimo de lucro de España, y está acreditada por la Comisión Europea para el suministro internacional de productos farmacéuticos y sanitarios de carácter humanitario.

Al igual que la ciudadanía aragonesa, Farmamundi también está respondiendo desde el primer día a la emergencia ucraniana. El 26 de febrero ya enviaron el primer avión con medicinas, tras recibir una solicitud de urgencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID). Desde entonces, han vuelto a hacer más envíos, y ya trabajan sobre el terreno.

Las claves

Y, entre tanto, «ante la creciente ola de solidaridad que se ha despertado por la guerra contra Ucrania», Farmamundi se ha visto obligada a hacer un llamamiento a la ciudadanía «para que no se realicen recogidas de medicamentos que hayan salido del canal farmacéutico y que no cumplan las normas europeas de calidad», señala la oenegé en un comunicado.

Farmamundi valora «positivamente» la generosa respuesta de la sociedad, pero pretende canalizarla «de la forma adecuada para una buena y correcta gestión de los recursos». Por ello, ofrece unas claves para la correcta donación de medicamentos.

Las donaciones deben responder siempre las necesidades del país receptor. No se puede enviar lo que cada cual quiera, sino aquello que se ha comunicado que se necesita. Además, los medicamentos deben estar aprobados en el país receptor para su uso clínico y deben ajustarse a las normas de calidad, también del país donante. «Lo que no es adecuado para aquí, no es adecuado para nadie», sostienen.

Las medicinas donadas no han podido salir del circuito farmacéutico, esto es, no se pueden ofrecer aquellas que hayan sido prescritas a otros enfermos y retiradas de las farmacias, pero que no se hayan usado. Deben tener una fecha de caducidad superior a quince meses. Su transporte ha de ser autorizarlo por la Agencia Española de Medicamentos y no pueden ir mezcladas con otros productos, como alimentos o ropa.

Donar productos sanitarios de manera inadecuada puede tener consecuencias negativas. Por ejemplo, la dificultad idiomática del prospecto o una dosificación desconocida en el país receptor pueden producir errores de medicación. Los tratamientos caducados o suspendidos antes de tiempo pueden producir problemas de salud, individuales y comunitarios. Y, por otro lado, si los medicamentos no se corresponden con las necesidades reales, toneladas de ellos se acumulan en fronteras, aduanas o campos de refugiados, no se destruyen adecuadamente y acaban siendo un problema económico y medioambiental.