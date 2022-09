Miles de estudiantes aragoneses preparan ya sus mochilas y el material escolar ante el inminente comienzo, este jueves, del nuevo curso. Un gesto que, a lo largo de estos días, repiten la mayoría de niños y adolescentes en buena parte del hemisferio norte. Pero no es así para el 20% los menores de entre 6 y 14 años en India, ya que no van a la escuela. Un país donde 12,6 millones de niños y niñas son víctimas de la explotación y el trabajo infantil.

“Los menores son uno de los grupos poblacionales más vulnerables, desprotegidos y en situación de riesgo en India. Por ello, es fundamental la protección de la niñez y de la juventud y trabajar en la promoción del acceso a la educación y de la igualdad de oportunidades”, afirma Alicia Díez-Barturen, coordinadora de la oenegé Estrella de la Mañana. Esta pequeña organización aragonesa de desarrollo trabaja desde hace quince años en el país asiático.

Ahora, coincidiendo con la reapertura de las aulas en España, y aprovechando que las familias están sensibilizadas con el esfuerzo económico que esto les supone, Estrella de la Mañana lanza la campaña ‘Ayúdales a volver al cole’, de la que podrán beneficiarse alrededor de 500 jóvenes. “Pedimos a la ciudadanía que nos apoye para que puedan regresar a clase en las mejores condiciones”, solicita Díaz-Barturen.

Se han propuesto recaudar 4.500 euros para dotar del material escolar necesario la biblioteca del centro residencial y de formación para personas con discapacidad o en situación de necesidad Light of Karma, que la oenegé puso en marcha en el año 2012. Colaborar, como explica Alicia, “es muy sencillo. Hay que entrar en la tienda de nuestra web y ahí se puede participar desde solo cinco euros, que es lo que cuesta un set de bolígrafos y pinturas, hasta los 50 que vale una estantería”.

Con diez euros, se pueden financiar los cuadernos que un estudiante necesitará a lo largo del curso; con 20, sus libros escolares. También se puede sufragar un lote de cuatro sillas, por 30 euros, o un pupitre, por 40.

Necesitan contar con un espacio donde poder concentrarse, con un ambiente adecuado para estudiar, en el que compartir experiencias con otros jóvenes y tejer redes

La coordinadora de Estrella de la Mañana considera que “tal como han respondido todos nuestros colaboradores y socios en anteriores campañas, el reto solidario de recaudar 4.500 euros es factible”. Esta cantidad les permitirá “equipar la biblioteca, y así dar cobertura a toda el área rural del municipio de Mundgod, con una población de más de 130.000 habitantes, donde no existe ninguna biblioteca en 60 kilómetros a la redonda”, señala.

Muchos jóvenes de la zona se encuentran en la etapa preparatoria de exámenes para acceder a distintos puestos de trabajo. Para ello necesitan contar con un espacio donde poder concentrarse, con un ambiente adecuado para estudiar, en el que compartir experiencias con otros jóvenes y tejer redes.

En los países más desarrollados, “vamos a preparar los exámenes a una biblioteca porque en casa nos distraemos con la tele o nos ponemos a picar, y de paso coincidimos con los amigos”, opina Díez-Barturén. En la zona rural de Mundgod es distinto. Ahí, disponer de un equipamiento así “es una cuestión de vital importancia”, pues la mayoría “vive en condiciones bastante precarias”.

Las casas suelen estar habitadas por la familia extensa, “con un montón de miembros, y muchos estudiantes no cuentan con su propia habitación. Normalmente, duermen varias personas en un mismo habitáculo, que también es salón y cocina, y así no pueden concentrarse”. Además, los cortes de luz son habituales, y muchos hogares no disponen de dispositivos ni conexión para acceder a internet.

"“Creemos que la protección y promoción de la niñez y de la juventud es uno de los pilares fundamentales sobre los que se construyen la democracia y el desarrollo"

“Por eso, es fundamental que tengan este tipo de instalaciones a las que poder acudir”, asegura Alicia. “La biblioteca supone un espacio de fomento de la cultura y el conocimiento, de superación y crecimiento personal, un lugar para soñar, imaginar y construir una vida mejor, conectando a estudiantes con un ambiente de estudios, de dedicación y esfuerzo personal, donde coincidir con otras personas en su misma situación que favorecen ese empeño y la dedicación por seguir mejorando y estudiando en favor de un futuro y unas mejores sus condiciones de vida”, valora.

Además, los jóvenes podrán recibir allí orientación laboral y educativa por medio del equipo docente a cargo de Light of Karma. Y también podrán acceder al resto de instalaciones del centro, entre ellas, una sala de informática.

Por ello, poder disponer de una biblioteca accesible, próxima a sus hogares y dotada de los recursos necesarios y los libros académicos de referencia, resulta fundamental para que los estudiantes de Mundgod en situación de pobreza puedan preparar sus exámenes en igualdad de condiciones, y mejorar así sus posibilidades de futuro a través de la educación y el acceso a una carrera profesional. “Creemos que la protección y promoción de la niñez y de la juventud es uno de los pilares fundamentales sobre los que se construyen la democracia y el desarrollo. Y resulta fundamental para lograr una mayor justicia social e igualdad de oportunidades, en un país con tremendas desigualdades”, concluye Díez-Barturén.