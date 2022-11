El precio del gas se ha multiplicado por seis este año, y con él han subido la inflación de forma extraordinaria y las emisiones que aceleran el cambio climático. Muchas personas se plantean qué hacer.

Dar respuesta a esta pregunta es lo que motiva el tour de Greenpeace ‘Renovables en tus manos ya. Es posible. Es el momento’, que está recorriendo diferentes localidades de la geografía española, incluyendo Zaragoza y Teruel, con una exposición interactiva, charlas sobre autoconsumo, comunidades energéticas y eficiencia energética. La idea es acercar a las personas las opciones que tienen para bajar su factura energética y salvar el clima al mismo tiempo: ahorro, eficiencia energética y energías renovables en manos de la ciudadanía.

También exigimos a las diferentes administraciones, incluyendo las de Aragón, que se lo pongan fácil a las personas, al ahorro y a las energías renovables y difícil a los combustibles fósiles, al derroche de energía y a las malas prácticas empresariales que impiden un desarrollo participado de las soluciones al cambio climático.

Aragón no cubre ni la mitad de su consumo de energía (electricidad, transporte e industria) con energías renovables. Sigue teniendo una extrema dependencia de los combustibles fósiles y la energía nuclear. La reducción de las emisiones no va más rápida porque no hemos hecho los deberes y los sucesivos gobiernos han apostado y siguen apostando erróneamente por el gas, algo que, tal y como estamos viviendo en nuestras propias carnes, es un enorme error, por mucho que lo disfracen de tecnología ‘puente’ hacia el hidrógeno verde.

Durante años, el autoconsumo y la participación ciudadana en proyectos energéticos han sido extremadamente difíciles (impuesto al sol, trabas administrativas y cambios retroactivos, entre otros). Hoy, eso ha cambiado. Pero, a pesar de que ya hay soluciones al alcance de todo el mundo, Aragón sigue sin distribuir a la ciudadanía de forma eficaz las ayudas nacionales y europeas disponibles para el autoconsumo.

Además, el desarrollo de las energías renovables a gran escala está siendo, en muchos casos, desordenado, excesivamente centralizado y escasamente participado. Tampoco se han generado zonas de exclusión en áreas protegidas o de alta sensibilidad por valores medioambientales.

Se deberían priorizar proyectos que incluyan criterios sociales y medioambientales. La falta de planificación no solo está generando tensión social en los territorios que deben acoger las renovables, sino que también está ralentizando y poniendo obstáculos al necesario y urgente despliegue renovable para salvar el clima.

Por eso, seguimos en marcha para exigir a las administraciones públicas que se lo pongan fácil al ahorro y a las renovables en tus manos, y que esto ocurra ya.