Accem atendió en España a cerca de 75.000 personas en el 2022, un 101% más que en el 2021. ¿A qué se debió ese drástico aumento?

Hubo dos motivos muy claros. El primero y fundamental fue la emergencia por el conflicto en Ucrania, que hizo que muchas personas vinieran aquí a buscar refugio. Pero también hubo otro, y es que después de tanto tiempo con nuestras fronteras cerradas, cuando por fin se reabrió el tráfico aéreo, muchas personas pudieron continuar con su proyecto de salida de sus países, que se había tenido que posponer por la pandemia. Por ejemplo, nacionales de Colombia y Venezuela, que huyeron de esas situaciones de conflicto.

En Aragón, el aumento fue aún mayor, del 133%. ¿Por qué?

En Aragón ha influido mucho el modo en que estaba diseñado el sistema de acogida anterior, antes de la acción concertada, porque ahora el modelo de financiación y los roles han cambiado. Pero, en el sistema de reparto de plazas de protección internacional que teníamos hasta el 31 de diciembre del 2022, la primera acogida, que digamos que era la puerta de entrada a la comunidad, la asumía en soledad una organización, en este caso Accem. Y toda esa llegada de personas ucranianas a Aragón la tuvimos que asumir nosotros directamente, no como en otras comunidades autónomas, donde recayó en varias organizaciones.

¿Se vieron desbordados en algún momento?

Pues sí, tuvimos que dar un 200% para poder atender a esas personas. Recuerdo un fin de semana que había una feria del mueble en Zaragoza y no quedaba una sola plaza hotelera en toda la ciudad. Llegó un grupo en horario nocturno a la estación y solo podíamos ofrecer recursos en Tarazona o fuera del término municipal, pero no había transporte porque era de noche. Aquello nos supuso mucho estrés, porque nuestra obsesión era que nadie se quedara durmiendo en la calle, ni en una estación ni nada por el estilo. Y es verdad que, aunque muy básica, se consiguió dar respuesta a todas aquellas personas, a base de mucho esfuerzo del equipo humano que compone Accem, y también de mucha solidaridad de la sociedad aragonesa.

El número de usuarios se duplicó, pero las prestaciones solo crecieron un 37% respecto al 2021. ¿Cómo se interpreta este dato?

Es una cuestión puramente administrativa, de gestión. Para poder atender a todas estas personas que llegaban y entraban al programa Emergencia Ucrania, la norma fue que no se les hacía apenas expediente y no se registraban las prestaciones, porque por encima de la justificación administrativa estaba la necesidad de dar una respuesta asistencial básica, priorizando cama y comida. A partir de septiembre, ese programa desapareció, lo que no significa que dejáramos de atender a estas personas, sino que ya no se hacía desde un punto de vista tan asistencial. Se empezó a abrirles expediente y a registrar las prestaciones, que ya contemplaban asistencia jurídica, atención psicológica, clases de castellano y otras prestaciones que sí tiene el programa de acogida. Por eso no equivale el porcentaje de atenciones al aumento de las prestaciones, porque al principio no se registraban.

¿El aumento de usuarios se vio compensado con más financiación pública?

Sí, hubo más consignación presupuestaria, además, bajo fórmulas diferentes. Pero también hubo momentos en que la liquidez no llegaba. O sea, había una promesa de “no os preocupéis, vamos a atender a las personas, y luego, ya veremos”, pero las cuentas había que pagarlas y, hasta que la Administración del Estado articuló la manera de pagarnos, la verdad es que pasamos momentos complicados.

¿Cuáles son los países de procedencia de los usuarios?

En el conjunto de España, la ucraniana fue con diferencia la nacionalidad más numerosa entre las personas usuarias durante el 2022, con 29.050, superando en tres veces a la segunda, la marroquí (8.062 personas). Les siguen España (6.713), Colombia (6.154), Venezuela (5.612), Senegal (2.502), Mali (1.827), Perú (1.786) y Guinea Conakry (1.389). En Aragón atendimos a un total de 2.286 personas en el 2022, de las cuales 638 eran originarias de Ucrania, seguidas de las colombianas (445), venezolanas (296), marroquís (165) y españolas (116).

Por sexos, ¿atendieron a más hombres o a más mujeres?

En los porcentajes de atención por género, la balanza siempre había estado inclinada a favor de los hombres. En el 2021, por ejemplo, las personas atendidas fueron un 66% hombres y un 34% mujeres. Pero, el año pasado, al incluir en los datos la acogida de personas ucranianas, que en su gran mayoría eran mujeres con hijos (65%), esos porcentajes se igualaron, siendo muy similar la proporción de hombres y mujeres (51% y 49%).

¿Cuál era la situación administrativa de las personas que atendió Accem?

Españolas aparte, la mayoría de las personas atendidas por Accem en el 2022 fueron solicitantes de protección temporal (28.465), una figura legal puesta en marcha por la Unión Europea para dar respuesta a la crisis de refugiados provocada por la invasión rusa de Ucrania. Le siguieron las personas migrantes (21.689) y las solicitantes de protección internacional (18.493).

¿Cómo valoran en Accem la activación de la protección temporal?

Fue muy útil porque permitió la gestión administrativa y el reconocimiento en tiempo récord del permiso de residencia y trabajo que lleva aparejado el reconocimiento del estatus de protección temporal, lo que fue fundamental para que las personas de origen ucraniano pudieran integrarse en el mercado laboral, a pesar de la barrera idiomática que muchas veces ha retrasado su incorporación.

¿Debería el uso de esta figura extenderse a otras situaciones?

Sería maravilloso, porque los tiempos de inactividad son complicados para las personas. El parón al que muchas veces se les obliga va en contra de su proceso de integración e incluso de superación del trauma que supone la salida del país. Las personas necesitamos sentirnos activas y útiles, no dependientes, y ahí es clave la inserción laboral y la autonomía que te da tener trabajo e ingresos. Ahora que hemos visto que la protección temporal funciona, deberíamos seguir por ese camino.