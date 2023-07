¿Cuántas nacionalidades conviven en el centro de acogida de protección internacional de Cruz Roja Zaragoza en Ejea de los Caballeros?

El centro acoge a un máximo de 56 personas. Actualmente tenemos gente procedente de Afganistán, Marruecos, Ghana, Guinea Ecuatorial, Venezuela y Colombia, y hemos tenido también de Perú y de Georgia.

¿Cuál es su situación administrativa?

Tenemos personas en todas las etapas del proceso de solicitud de protección internacional, pero la mayoría están a la espera de resolver su situación. No es el caso de los ucranianos que huyen del conflicto bélico, ya que cuando entran en España se les concede la protección temporal, con la que ya tienen permiso de residencia y de trabajo. Y luego, la situación legal del resto de convivientes del centro varía mucho de unos a otros. Pasan meses desde que inician los trámites hasta que obtienen el NIE, les acreditan como solicitantes de protección internacional y pueden acceder al trabajo o la formación.

¿Cuánto dura la estancia en el centro?

Todas las personas que conviven en él se encuentran en la fase uno, la de acogida temporal, que dura seis meses, antes de pasar a la siguiente fase, a la que solo acceden quienes ya tienen la protección internacional reconocida. En nuestro caso, serían solo los ucranianos y alguna otra persona a la que en ese plazo se la hayan concedido; si no, la estancia se alarga hasta que la obtienen.

¿Qué servicios se ofrecen en él?

Es un centro 24 horas, con un equipo multidisciplinar compuesto por monitores, trabajadores sociales, educadores, integradores, coordinadores y servicio de limpieza y cocina. Durante la estancia, asisten a clases de español en el centro y en el pueblo y a talleres para fomentar al máximo su vida autónoma: sobre el sistema sanitario y el educativo, autoconocimiento, empleo… Temas que les van a permitir tener los pies en el suelo y saber cómo vivir en nuestro país. Además, durante unos meses, el centro es su casa, así que también tienen que cumplir algunas obligaciones. Por ejemplo, se establecen turnos de limpieza por grupos para fregar después de las comidas y la cenas.

¿También acogen a menores?

Sí. Durante el curso, un autobús viene cada día a recoger a los niños para llevarlos al colegio. Ahora, en verano, el Ayuntamiento de Ejea les da clases de español. Y aunque haya vacaciones escolares, en el centro tampoco se paraliza la actividad y continúa con más clases de español que les imparten voluntarios y trabajadores, así como con salidas, actividades de entretenimiento y clases de repaso.

La mayoría de estas personas ha tenido que huir de sus países en circunstancias dramáticas. ¿Dificultan estos traumas su proceso de integración?

No es fácil. Tenemos que comprender la frustración que arrastran por tener que abandonar su país de la noche a la mañana, sin un plan de vida alternativo, y verse en otro lugar en el que, en muchas ocasiones, ni siquiera conocen el idioma, algo básico para poder salir adelante. La atención que ofrece Cruz Roja es integral, lo que incluye un servicio de apoyo psicológico por parte de trabajadores de otros centros de la entidad, que acuden una vez a la semana para tratar a todos aquellos usuarios que lo necesiten. Además, contamos con el apoyo de psicólogos juveniles del ayuntamiento. Y también tenemos un servicio de asistencia legal. Nuestros abogados los acompañan a la Policía y a Extranjería en todos los trámites.

¿Qué dificulta su plena inclusión en la sociedad aragonesa?

El mayor obstáculo es el desconocimiento que tiene buena parte de la sociedad de la situación de estas personas y de las historias de vida tan complicadas que traen consigo. De lo contrario, mucha más gente se abriría a ellos y les darían más facilidades.

Cruz Roja Zaragoza logra unos porcentajes de inserción laboral del 44 al 60% en sus programas de empleo con distintos colectivos vulnerables. Sin embargo, con los refugiados se queda en el 20%. ¿Por qué es más complicado?

Tiene que ver con las barreras que encuentran los solicitantes de protección internacional para incorporarse a la sociedad. La primera es el idioma, que les impide salir a la calle y mantener una conversación con cualquier otra persona o comunicarse bien, aunque chapurreen un poco de español. Luego, la mayoría tenía en sus países un nivel de vida medio o alto. Vienen aquí y, aunque consigan un permiso de trabajo, muchos no pueden ejercer sus profesiones porque no pueden homologar sus títulos, y eso tampoco facilita su integración. Todo ello es un bache a la hora de acceder al mercado laboral y tener una vida autónoma. Como también lo es no poder acreditar su cualificación, su experiencia ni su vida laboral.

¿Por eso ha organizado Cruz Roja un encuentro con empresas de Ejea?

Lo hicimos con el objetivo de que nos conocieran y diesen oportunidades a las personas refugiadas, para que sepan que tenemos perfiles muy válidos y que, en cuanto obtengan el permiso de trabajo, pueden contar con ellas. Las empresas vinieron muy receptivas. Algunas que ya han contratado a personas del centro o en situaciones similares animaron al resto a hacerlo también. Y la verdad es que ya nos estuvieron pidiendo perfiles. Vamos a crear una bolsa de trabajo que ojalá se mantenga viva mucho tiempo.

¿Cómo está siendo la acogida por parte de la población cincovillesa?

La cercanía y la calidez de las personas en las zonas rurales es mucho mayor que en las grandes ciudades, lo que facilita la acogida. Siempre encontramos a conocidos, familiares o amigos dispuestos a ayudar. Sabemos de vecinos de Ejea que incluso han prestado sus casas a personas refugiadas. Otros traen ropa, vajillas, cafeteras… Hay usuarios que entablan amistad con gente de la zona y quedan para verse, salen de ocio… Pero, como decía antes, tampoco podemos obviar la barrera del desconocimiento. Por eso organizamos actividades para favorecer su integración en la sociedad, como el pasado 24 de junio. Los residentes del centro estuvieron cocinando tapas y sirviéndolas en las barras que pone la Asamblea de Cruz Roja en la calle para las fiestas.