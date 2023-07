La acción voluntaria es universal y todas las personas tienen derecho a ejercerla. Además, el voluntariado tiene un carácter vertebrador y un valor inestimable como herramienta de inclusión para todas las personas, especialmente para aquellas con diversidad funcional o en riesgo de exclusión.

Sin embargo, la realidad es que no todo el mundo tiene las mismas oportunidades de acceder al voluntariado. De acuerdo con un estudio realizado por la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado en el año 2022, solo un 6,2% de las personas voluntarias en Aragón tiene discapacidad, cuando este colectivo representa el 9,5% de la población de la comunidad, y solo un 1,6% de las personas voluntarias son de origen africano, cuando suponen un 3,3% del censo.

Ante esta realidad, la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado se ha propuesto ofrecer a sus entidades herramientas para gestionar adecuadamente la diversidad. Con tal fin, ha puesto en marcha un proyecto de voluntariado inclusivo. Se trata de “un servicio de acompañamiento a las personas con diversidad funcional y en riesgo de exclusión y a las entidades para su incorporación en programas de voluntariado que les permitan mejorar sus competencias y favorezcan su inclusión social”, señala Ana Gracia, técnica de organización.

El proyecto permitirá crear itinerarios personalizados individuales o en grupos y recursos para las entidades en las que se integren. Además, se crearán estructuras de trabajo en red entre las 98 entidades miembro de la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado para compartir aprendizajes en el ámbito de la inclusión, se realizarán actividades de sensibilización para generar un voluntariado más inclusivo y se facilitará la tutorización de los procesos de acogida.

La tarea pendiente es todavía ingente. Aún queda por delante un semestre de formación y sensibilización a las entidades. Pero, lo primero “evidente” tras la recogida de datos “fue la necesidad de dotar de herramientas a las personas responsables para incluir en sus actividades a personas con diversidad funcional como voluntarias”, asegura Gracia.

Y, por el momento, la labor del Equipo de Voluntariado Inclusivo, formado por once entidades de la Coordinadora (Adampi, AICE, Amibil, Aspansor, ASZA, Atades, Centro Neuropsiquiátrico El Carmen, Fundación Down, Fundación Rey Ardid, Plena Inclusión Aragón y Utrillo), ya ha dado sus primeros frutos en forma de dos guías. La primera es un compendio de pautas para gestionar adecuadamente programas de voluntariado que incluyan a personas con diversidad funcional. Y la segunda recoge todas las ofertas de voluntariado de las entidades que puedan acoger a personas con apoyo especial o participar en programas de solidaridad inclusivos, “como un primer paso para la incorporación de estas personas en programas de manera regular”, aclara Ana.

El problema no es que las entidades sociales aragonesas no incorporen a personas con diversidad funcional o en riesgo de exclusión en sus actividades. De hecho, “muchas de ellas cuentan con experiencia en el trabajo con estos colectivos. Esta participación sí se realiza de forma habitual cuando la funcionalidad no exige adaptación por parte de la entidad. Pero pocas veces se plantea como una oportunidad para su inclusión la posibilidad que estas personas se incorporen como voluntariado. Y, cuando sucede, existen barreras para su acceso o las propias entidades carecen de herramientas para facilitar el acompañamiento”, lamenta Gracia.

“Normalmente, este tipo de acciones se consideran voluntariado, pero no se gestionan como tal”. Acorde con la ley autonómica que lo regula, debe haber un acuerdo de colaboración, un acompañamiento a la persona voluntaria y el reconocimiento a la acción. “Pero, al tratarse de actividades incluidas dentro de los programas terapéuticos, estas fases de gestión del voluntariado se omiten”, indica la técnica.

Sin embargo, aunque estas gestiones pueden suponer un tiempo añadido, “generan grandes beneficios para la persona, ya que les permitirían ser conscientes de la acción que están realizando, comprometerse personalmente con la causa y que su labor social sea reconocida”, señala Ana. En este reconocimiento, además, la ley de voluntariado incluye las competencias mejoradas en la acción voluntaria, “algo que mejoraría a su vez la empleabilidad y desarrollo personal de las personas con diversidad funcional”.

El empeño de que estas personas se incluyan en los programas de voluntariado de las entidades de la Coordinadora está en darles “la oportunidad de satisfacer sus inquietudes, necesidades y ganas de comprometerse con la sociedad, para conseguir así personas con valores y motivaciones que quieran contribuir y aportar su granito de arena para mejorar día a día la sociedad, sean cuales sean sus capacidades”. Esto contribuirá “al desarrollo del proyecto de vida de las personas con diversidad funcional, aumentando su calidad de vida y mejorando la entidad en la que participan”.

Ana Gracia apunta que “no se trata de crear una gestión paralela o específica para las personas que requieran un apoyo especial para formar parte de nuestro voluntariado, sino de tener las herramientas necesarias para incluirlas en los procesos ya establecidos”.

Por otro lado, las personas en situación de riesgo de exclusión “presentan trayectorias atípicas en las que tienen que hacer frente a la marginación; de ahí la necesidad de que adquieran competencias para desenvolverse en la vida diaria”. En este sentido, “la participación de estas personas en las acciones de voluntariado puede tener un doble beneficio”, afirma Gracia. Por un lado, “amplía la diversidad de las personas que participan en programas de voluntariado. Y, por otro, favorece la inclusión de colectivos como las personas con diversidad funcional, las personas migrantes o en situación de desigualdad”.

El proyecto de voluntariado inclusivo de la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado nace con la vocación de ser “garante de las oportunidades”, pues “ofrece la participación voluntaria para todas las personas independientemente de su edad, cultura, género, orientación sexual, etnia, religión, condición social o discapacidad, principio rector del voluntariado que se recoge en el artículo 5 de la ley de voluntariado de Aragón”.