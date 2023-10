Quienes fundaron La Veloz, ¿eran conscientes de que estaban emprendiendo dentro de la economía alternativa?

De alguna manera sí, ya que pusieron en práctica sus valores, que eran los de la economía social, pues ellas y ellos hicieron crecer la economía solidaria con sus valores.

¿Cuáles son esos valores?

Igualdad, justicia y cuidados entre nosotras y nosotros, y que cada paso importante se toma de manera asamblearia, de una forma horizontal. Pero tampoco hay que romantizar, hay crisis y malas prácticas, como en cualquier empresa ordinaria.

¿Cómo surgió La Veloz?

La Veloz surge en junio de 1993, en plena crisis económica. Un grupo de personas desempleadas que se conocían de participar en algunos movimientos sociales zaragozanos, como el ecologismo, el internacionalismo y la insumisión, tras ver un documental sobre los mensajeros en bicicleta de Nueva York, deciden crear una cooperativa de reparto en bicicleta como forma de autoempleo. Demostraron que con la bici se cubrían los trayectos cortos y medios en la ciudad mucho más rápido que en coche o moto, y que no tenía sentido transportar un documento en coche desde la DGA al ayuntamiento, por poner un ejemplo, generando así un reparto sostenible. Al principio, la gente se extrañaba de ver a esas chicas y chicos de verde y negro por toda la ciudad. Luego, fueron parte del paisaje zaragozano.

Hoy es normal ver repartidores en bici. Pero, entonces, ¿caló rápido la propuesta?

Muchas administraciones, empresas y cooperativas empezaron a trabajar con nosotras, por lo novedoso unas, por convicciones otras, y por rapidez en los servicios muchas más. Daba un plus a algunas empresas hacer repartos de manera ecológica y sostenible. Grupo La Veloz fuimos pioneros y creamos la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS Aragón) con las entidades con las que compartíamos los mismos valores de que otra economía es posible, así que, muchas de esas cooperativas que podían utilizar nuestros servicios, nos llamaron enseguida y empezamos a colaborar.

¿Con qué fin se creó REAS Aragón?

REAS Aragón nace con el fin de organizar a todas las entidades que compartíamos los mismos valores y principios de un modelo de empresa diferente en Aragón. Se crea con el objetivo de mostrar que es posible otro modelo de empresa, otro tipo de economía, una economía donde primen otros valores.

Tiebel fue otra de las impulsoras de REAS Aragón, y ahora celebra con La Veloz su 30 aniversario. ¿Qué les une?

Nos unió que creíamos en una economía cooperativa, de bajo impacto ambiental y que ponía a las personas en el centro. Enseguida empezamos a cooperar entre nosotras y, después de 30 años, seguimos caminando, participando y creciendo juntas. Desde hace 10 años colaboramos en el proyecto aRopa2, proyecto social de economía circular en el sector textil, uno de los de mayor huella ecológica sobre el planeta. Y es por eso que estamos de triple celebración.

Además de crear Arropa2, ¿se han diversificado más?

Tenemos Recicleta, que nace como empresa para la inserción de jóvenes en búsqueda de empleo y como vehículo para la difusión de la bicicleta en la ciudad y del reciclaje y la reutilización de bicicletas y productos en desuso. Ahora somos una tienda de bicis con gran pasión por el ciclismo en cualquiera de sus disciplinas y trabajamos con las primeras marcas del mercado, mientras ofrecemos soluciones a los problemas de transporte en las ciudades. Y en el año 2001 creamos Nabata Asesoría para asesorar a la economía social, con acompañamiento a cientos de cooperativas, asociaciones y empresas de Aragón y otras partes del estado.

¿Cómo se ha cambiado la Ecomensajería La Veloz?

Las nuevas tecnologías han cambiado bastante el modo de intercambiar documentos, transporte que realizábamos entre oficinas y empresas a diario. Ahora, las empresas de mensajería se dedican casi al 100% a la última milla o reparto de paquetería procedente de grandes operadores. Realizamos servicios de mensajería urgente en bici y ‘cargobike’. Contamos con vehículos eléctricos con los que realizamos servicios directos a extrarradio y poblaciones cercanas. Ofrecemos envíos a Península, Baleares y Europa, así como el envío de documentación urgente y gestiones internacionales, mercancía paletizada y gestiones administrativas. Y llevamos siete años colaborando con Logística Social – Atades en el proyecto Koiki, donde personas con discapacidad realizan repartos por toda la ciudad a clientes de pequeño comercio y mercados, con vehículos eléctricos y ‘cargobike’ y reparto de última milla de algunos operadores logísticos.

¿Ha crecido la economía social en Aragón en estos 30 años?

REAS Aragón cuenta con unas 50 entidades asociadas y REAS estatal con más de mil. En Aragón contamos con una ley de economía social desde hace dos años, y esperamos que genere un plan de impulso a la economía social aragonesa. Uno de los próximos retos de Grupo La Veloz es la creación de una federación de cooperativas como espacio de referencia del cooperativismo aragonés.

¿Y cómo ha evolucionado el consumo de productos y servicios de la economía solidaria?

Hasta las grandes empresas están realizando a día de hoy informes de impacto medioambiental. Cada vez más empresas aluden a la responsabilidad social, y eso se debe a que los consumidores y consumidoras deciden valorar más otras cuestiones en los productos que no sean el precio, como el impacto social o la huella ecológica.

¿Qué implica trabajar en una empresa de la economía alternativa como La Veloz?

Cada persona tiene una implicación y una manera de ver las cosas. Hay gente que viene, hace su trabajo, cobra y se va a su casa. Y otra se implica más, se va integrando poco a poco y, al final, sin darse cuenta, se ha hecho socia de la cooperativa. Yo llevo 22 años, y 16 como socio, y me gustaba trabajar en La Veloz porque compartía espacio con gente afín a mí, tenía amigas y amigos dentro, me molaba el rollo que había y que podías participar en algunas asambleas para decidir temas que importaban. Con el tiempo, me fui implicando en las decisiones y me hice socio.