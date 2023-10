¿Por qué su hijo necesita apoyos en el colegio?

Es un niño muy inteligente, con discapacidad física, no intelectual, por lo que necesita una persona cuidadora. Mi hijo tiene muy poca movilidad y va en silla de ruedas. Tiene una enfermedad rara que le produce debilidad muscular y esto provoca que necesite muchos apoyos. Por ejemplo, necesita un respirador y un aspirador de secreciones, y alguien que esté pendiente para quitárselas y evitar que se ahogue y para vigilarle la saturación. Son cuidados muy precisos y específicos que tienen que ser realizados por personal titulado en Enfermería.

¿Es esencial la enfermera para que Hugo vaya al colegio con total seguridad?

Claro, porque, sin estos cuidados, su salud, o incluso su vida, podrían estar en peligro. No necesita una enfermera porque lo digan sus padres. Es por prescripción médica, ya que el riesgo es vital. El resto del día ya está su madre para vigilarlo las 24 horas, pero en el colegio también necesita vigilancia constantemente.

¿A qué colegio va?

Está matriculado en el colegio de Educación Especial Alborada de Zaragoza, pero este curso han traslado a los niños de este centro que necesitan apoyos a las aulas de integración que están ubicadas en el colegio Río Ebro. ¡Es tan difícil que un niño tenga los apoyos que necesita en cualquier colegio de Aragón! Porque lo suyo hubiera sido mandarlo a un colegio cerca de casa, pero a nosotros no nos dan esa opción. El año pasado iba a las aulas de integración de motóricos del Espartidero, pero no se integró, porque asistía más días al Alborada, por lo que Hugo sentía que este era su colegio. Y es que faltan muchos apoyos en los colegios ordinarios para ayudar a que estos críos se integren.

¿Hugo ha podido empezar con normalidad este curso?

No, porque lleva sin enfermera el primer mes y medio de clases.

¿Sabe si esta situación va a solucionarse?

No fue hasta la semana pasada, en plenas fiestas del Pilar, cuando nos enteramos por cauces no oficiales de que muy pronto se iba a solucionar el problema. Pero debería haber tenido una enfermera desde el primer día de clase. O, al menos, a nosotros nos habría dado cierta tranquilidad que nos hubieran dado una fecha de cuándo tenían previsto que se incorporase, pero nadie nos decía nada. Bastante carga llevamos las familias de los niños en situación de dependencia como para empezar siempre el curso con estos problemas. Todos los años, siempre es igual.

¿Ha habido algún curso en que Hugo haya empezado el colegio con todos los apoyos necesarios?

Ahora tiene siete años, y está matriculado en el colegio desde 2020, es decir, en la etapa obligatoria. Fue en su segundo curso cuando pudo contar con una auxiliar de enfermería desde el principio. Pero hubo un problema, y para el curso siguiente decidimos solicitar una enfermera para él. No fue por capricho, sino para garantizar la seguridad del niño.

Dado que ha vuelto a empezar el curso sin enfermera, ¿por qué solución han optado este año?

Estoy yo con él en el aula a la jornada completa, cumpliendo una función que debería desempeñar una profesional y cubriendo un puesto de trabajo. Además, a Hugo le encanta ir al colegio, pero no le hace ninguna gracia que su madre tenga que estar encima de él cuando va a clase.

O sea, que ahora le toca estar pendiente del niño las 24 horas del día. ¿Cómo se encuentra usted?

Esto solo lo puedo sobrellevar con mucho, mucho apoyo de la familia. Seguir el ritmo de las clases cansa mucho, no es lo mismo que estar en casa de vacaciones, más relajados. Y si una está tan cansada no puede atender igual de bien a su hijo, pero es que el niño depende de mí, también el resto del día. Cuando llego con él al colegio ya estoy agotada. Y luego, si tengo que ir, por ejemplo, al dentista, o a renovarme el DNI, el niño no puede asistir a clase. Y eso es injusto, porque está en una etapa educativa obligatoria. Pero Hugo no puede ir al colegio si no está su madre. Yo creo que desde Educación y desde el Salud tenían que hacer una previsión, porque las necesidades son las mismas todos los años.

¿Esas necesidades las conoce el Gobierno de Aragón desde el curso anterior?

Claro. Y no solo me pasa a mí. Hay muchos niños y familias aragonesas en esta misma situación, sin poder atender a sus hijos como quisieran y sufriendo las consecuencias de la falta de auxiliares en los colegios. Que el crío vaya a clase es, lo primero de todo, un respiro para las familias; y, lo segundo, es que ellos tienen derecho a ir al colegio, como todos los niños. Es un derecho constitucional y está reconocido en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Pero están vulnerando la ley.

Al estar dedicada al 100% a su hijo, ¿puede usted trabajar?

No, pero cobro el Cume, la prestación económica destinada a los progenitores, adoptantes o acogedores por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

Y, fuera del colegio, ¿tiene usted más apoyos?

Aparte de la familia, ninguno. Pero es que Hugo necesita unos cuidados tan precisos, y que son tan importantes para él, que yo no puedo contratar a una canguro, como otros padres o madres cuyos hijos tienen otro tipo de discapacidad física o intelectual. Pero es que en Aragón hay muy pocos recursos para estos niños… ¡Y tan poco respiro para las familias! Como no tires de la red familiar, en este caso su padre o su abuelo, no hay nada más.

Y esta situación, ¿cómo le afecta económicamente?

Si el niño no va al colegio y no puede seguir el ritmo de los demás, hay que buscarle un profesor particular, y también contamos con una fisioterapeuta que viene a casa. Y el coste de todo eso sale de nuestro bolsillo. También necesita apoyos tecnológicos. El año pasado tuvimos alquilado un comunicador para hacer los deberes, una especie de ordenador que se controla con la mirada. Ahora estamos mirando para comprarle uno, pero cuesta mucho dinero, y en Aragón no se subvencionan estos dispositivos. El gasto extra que supone tener un hijo tan dependiente puede ser de 700 euros al mes.