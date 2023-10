Ninguna comunidad autónoma va a cumplir este año su compromiso con la cooperación internacional. Esta es la principal conclusión a la que ha llegado la Red de Coordinadoras Autonómicas de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo tras analizar los presupuestos de cooperación internacional de las comunidades autónomas para este 2023, con el fin de conocer su compromiso real con la ayuda oficial para el desarrollo (AOD).

El informe, elaborado por las 17 coordinadoras autonómicas integradas en la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo de España, muestra que la suma de los presupuestos autonómicos destinados a cooperación alcanza este año la cifra total de 306.547.902,93 euros. Esto significa que la AOD que realizan las comunidades autónomas, previsiblemente, va a aumentar un 10,24% entre 2022 y 2023, aunque las cifras definitivas no se conocerán hasta que se analicen las cantidades realmente ejecutadas de cada presupuesto, una vez que finalice el presente ejercicio. No obstante, la media aún está muy alejada del 0,7%, en línea con los compromisos internacionales y la nueva ley estatal de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, aprobada el pasado mes de febrero.

El lado positivo es que la cooperación internacional crece en prácticamente todas las comunidades autónomas, excepto en la Comunidad de Madrid. El mayor incremento se produce en tres autonomías: Canarias, con una tasa de variación interanual del 57,65%; Cantabria, con un 37,75%; y Castilla y León, con un aumento del 24%.

Por otro lado, los datos evidencian que existe una importante diferencia entre el porcentaje de presupuesto que unas comunidades y otras destinan a AOD. En cabeza se sitúan la Comunidad Valenciana, La Rioja, Navarra y el País Vasco, con una media del 0,32%. A la cola se encuentran la Región de Murcia, la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, con un porcentaje de entre el 0,02% y el 0,03%. La media del porcentaje sobre el presupuesto autonómico total que destinan las 17 comunidades a ayuda internacional se sitúa en el 0,13%.

En Aragón, aunque el presupuesto para cooperación también ha aumentado respecto del año anterior, este crecimiento es próximo a cero (0,27%). Se ha pasado de los 6.678.333 euros presupuestados en 2022 a los 6.696.579,12 euros previstos para este 2023. Sin embargo, este ligero incremento puede llevar a engaño, ya que el presupuesto global de la comunidad aragonesa creció más que el porcentaje destinado a AOD, por lo que este ha caído del 0,09% en 2022 al 0,08% en 2023.

La Red de Coordinadoras Autonómicas de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo empezó a usar la metodología que utiliza actualmente para realizar el seguimiento de la AOD autonómica en el año 2018. Desde entonces, la tendencia ha sido inequívocamente de crecimiento, con un aumento del 50,3% en el conjunto de las comunidades.

En estos seis años, Aragón ha pasado de destinar 4.413.127 euros a cooperación internacional en 2018 a los citados 6.696.579,12 euros previstos para 2023, aunque apenas ha variado el porcentaje sobre el presupuesto total de la comunidad, aumentando del 0,07% al 0,08%, tras alcanzar el 0,09% en los ejercicios de 2020, 2021 y 2022.

A pesar de la recuperación observada en el año 2023, en el que la suma de los presupuestos para AOD de las 17 comunidades autónomas asciende a 306.547.902,93 euros, estos fondos se encuentran todavía bastante por debajo del mejor año registrado en términos globales, que fue 2008, cuando el total destinado a cooperación descentralizada autonómica en el conjunto de España fue de 464.624.358,43 euros.

La excepción la protagonizan Cataluña, la Comunidad Valenciana y La Rioja, que ya han recuperado e incluso han superado los niveles de ayuda al desarrollo alcanzados, tanto en términos absolutos como relativos, antes de la crisis financiera, que trajo consigo unos drásticos recortes en las partidas destinadas a cooperación internacional.

En Aragón, sin embargo, no fue hasta 2010 cuando se batió el récord presupuestario en la partida para ayuda internacional, cuando se alcanzaron los 11.260.180,34 euros. Por lo tanto, la cantidad asignada en 2023 todavía dista más de 4,5 millones de euros de ese máximo histórico.

Según los autores del informe, “para recuperar el terreno perdido, tomando como referencia el total de 2023, debería incrementarse la suma de los presupuestos autonómicos de cooperación en cerca de 200 millones de euros, teniendo en cuenta las variaciones económicas que se han producido en la última década”.

Aragón, por debajo de la media

El informe realizado por la Red de Coordinadoras Autonómicas de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo tiene en cuenta dos variables significativas para poder comparar el esfuerzo en AOD que realizan las distintas comunidades autónomas. Por un lado, el Producto Interior Bruto (PIB) per cápita en relación con el porcentaje que destinan a AOD, que no es en absoluto proporcional, y, por otro, los euros que invierten por habitante en cooperación internacional, cuyo promedio se sitúa este año en 8,42 euros.

Aragón se sitúa por debajo de esta media, con 5,09 euros por habitante, aunque muy por encima de la autonomía que menos destina, la Comunidad de Madrid, con 0,68 euros, pese a ser la que tiene mayor PIB per cápita. La segunda que menos destina a AOD por ciudadano es Murcia, con 0,75 euros, aunque es la decimotercera en PIB per cápita.

Aunque la Comunidad Valenciana ocupa el primer lugar en términos de presupuesto absoluto destinado a cooperación, con un total de casi 72 millones de euros, y 14,08 euros por habitante, la Comunidad Foral de Navarra es la que presenta la ratio más alta de euros por ciudadano, con 27,23 sobre un total de 18 millones presupuestados, seguida del País Vasco, con 23,25 euros y un presupuesto para AOD de 51,7 millones.