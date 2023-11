El Centro de Día El Encuentro de la Fundación La Caridad cumple 20 años. ¿Cómo lo van a celebrar?

Hemos enmarcado esta celebración como otro acto más dentro del 125º aniversario de la Fundación La Caridad. Daremos a conocer nuestro trabajo en una jornada, el 9 de noviembre, donde disfrutaremos de un espacio de reflexión sobre la salud mental y pensaremos en el colectivo de atención tan compleja con el que trabajamos, así como en su rehabilitación e inserción social y laboral, una meta que es posible y alcanzable, pues lo vemos a diario. Conoceremos una serie de experiencias de personas de la mano de una psiquiatra, que nos informará sobre el trabajo del equipo de calle de Madrid, de un terapeuta ocupacional, que aportará su visión sobre el ámbito laboral, y de nuestro querido doctor Galindo, que es el alma mater de El Encuentro y uno de sus fundadores.

¿Qué diferencia a El Encuentro de otros centros para personas sin hogar?

Lo que nos diferencia es que nuestro centro fue creado como un recurso sociosanitario, que no solo abarca lo social. Tenemos muy en cuenta el tipo de patología mental con la que vienen y hacemos un seguimiento de esta enfermedad, reinsertándolos en la sociedad a través también de la red del Salud. Nos aseguramos de que puedan acudir a sus unidades de salud mental para poder hacer unos diagnósticos, los acompañamos a sus citas médicas, no solamente a las psiquiátricas, y también hacemos un seguimiento farmacológico.

¿Qué actividades ofrecen?

Realizamos unos talleres que abarcan las bases de la rehabilitación psicosocial, esto es, físicos y cognitivos y, lo más importante, talleres ocupacionales, para lograr una adecuada integración social. Tratamos de acompañar con nuestro vínculo en las diferentes etapas en que se encuentran las personas con las que trabajamos. Como no todos coinciden en la misma etapa en un mismo momento, realizamos ese acompañamiento al ritmo que ellos nos marcan.

Cuando abrió el centro, hace 20 años, ¿había algún servicio similar?

Fuimos el primer centro de España que comenzó un proyecto de estas características. El Encuentro surgió como una idea de la coordinadora de entidades que trabajan con las personas sin hogar en Zaragoza. En todas estas organizaciones había personas con graves problemas de salud mental, pero era imposible ofrecerles la atención adecuada. Por aquel entonces, la Fundación La Caridad tenía un comedor social, pero, como ese servicio ya estaba resuelto por otras entidades, decidimos transformarlo en un centro de día especializado. Como parecía que funcionaba y que las personas se quedaban, llamamos a la puerta del Salud y firmamos nuestro primer concierto, dos años después, para abarcar no solamente lo social, sino también lo sanitario, la parte del trastorno mental grave, que es la característica de nuestros usuarios.

Desde entonces, ¿ha servido como modelo para otras iniciativas similares?

Sí, vinieron de Madrid para tomar modelo para un centro de atención similar al nuestro, y unos años después consiguieron abrirlo. De hecho, ahora somos nosotros quienes tenemos pendiente una visita a este sitio para ver cómo están trabajando e intercambiar conocimientos para poder seguir creciendo en nuestros recursos.

¿Cómo llegan los usuarios a El Encuentro?

Cuando llegan usuarios a servicios de pernocta, como el Albergue o El Refugio, y sus trabajadores detectan que pueden tener algún trastorno mental grave, nos llaman para que participen en nuestras actividades y podamos hacer una valoración psiquiátrica. Otra parte de las derivaciones las recibimos desde cualquier planta de psiquiatría de cualquier hospital de Zaragoza, ya que tenemos un acuerdo con el Salud, a través de Fórum, la plataforma de entidades que trabajan con salud mental. Actualmente tenemos 57 plazas en ese convenio, pero siempre atendemos a más personas porque no todas ellas vienen en el horario completo. Unas acuden siempre a los talleres y a la comida, y con otras solo hacemos seguimiento, o mediación, o vienen solo a psicoterapia individual o grupal…

¿Por qué era necesario un centro de estas características?

Las personas sin hogar viven en unas circunstancias traumáticas y es muy difícil poder sobrellevar esa situación. Y aquí hay que hacer una reflexión sobre la mirada de la sociedad a estas personas. La calle duele, la calle enferma y cuando, esto se alarga en el tiempo y no hay una estabilidad, no hay una red social familiar ni un sitio al que poder acudir si me encuentro mal, viene la enfermedad mental. Por lo tanto, calle y enfermedad mental caminan muy de la mano.

¿Esa carencia de red social del usuario dificulta la labor de los profesionales de la salud mental?

Totalmente. En cualquier dispositivo que trabaja con personas afectadas por un problema de enfermedad mental, es bastante más fácil poder abarcarlo si hay una red familiar a la que poder recurrir. Aquí trabajamos sin red social, por lo tanto, nuestro trabajo no es solamente dar tres talleres y un plato de comida y hace run seguimiento de la medicación. Es un acompañamiento vital. Los acompañamos en los ingresos, vamos a buscarlos cuando les dan el alta, les ayudamos a buscar piso o a gestionar la poca pensión que cobran... Por eso, más allá de las 17.00 horas, cuando cierra el centro, es tan importante para nosotros trabajar el vínculo. Es lo que nos asegura que al día siguiente van a estar receptivos para volver.

¿Qué resultados se consideran un éxito?

Cada persona que viene es diferente y no va llegar a la misma meta. Con cada paciente, el equipo multidisciplinar de once personas del centro nos marcamos unos objetivos terapéuticos diferentes. La meta es la estabilización dentro de su patología, lo que nos pueda ofrecer el paciente con sus aptitudes y con sus habilidades cognitivas, que haya un menor sufrimiento y que encuentren en El Encuentro la familia que a veces no tienen fuera. Ese es para nosotros un objetivo tan válido como el que encuentra un empleo, que es lo que tratamos de conseguir con los talleres ocupacionales, pero no todo el mundo tiene las aptitudes para desempeñarlo.