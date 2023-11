Si hay un rasgo que está caracterizando a los los conflictos armados en el siglo XXI es la desprotección de la sociedad civil. Encontramos ejemplos en los ataques a la población civil residente en Israel, así como en los que se vienen produciendo en la franja de Gaza, o en Urania, con las agresiones a centros sanitarios en Mariupol, o a población civil en Kiev y Dnipro, sin olvidar Bucha.

Podemos continuar con el desprecio al derecho a la protección por parte de las fuerzas armenias y azerbaiyanas en el último conflicto en Naborno-Karabaj, así como con el éxodo forzoso de armenios de dicho enclave. Y seguir con situaciones ya casi olvidadas, como las que sufren los sirios en Guta Oriental, Alepo u Homs, o los sudaneses en Jartum u Ondurnum, que recorren un largo camino de absoluta desesperación.

Estamos en una época marcada por la desprotección de la población frente al incesante martilleo de las partes en conflicto, que como reacción o consecuencia la misma, centran en muchas ocasiones su principal objetivo en la sociedad civil.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, se preguntó en su visita a los sirios desplazados en Líbano, ante la magnitud del problema existente en la desprotección de la población civil, “¿Cuánto más puede aguantar un ser humano?”. Una pregunta que podría hacerse extensible a la inmensa mayoría de los conflictos abiertos hoy día en el mundo, en los que resulta extraño que los civiles no se vean implicados de una forma u otra.

Aunque bien es verdad que los Convenios de Ginebra de 1949, y los posteriores protocolos adicionales de 1977, establecían la plena protección de las personas civiles y de aquellas que no participaban directamente en los conflictos, la realidad demuestra que existe una gran distancia entre la redacción y el espíritu legal y el presente que nos toca vivir. Lo vemos en los ejemplos anteriormente mencionados, que desde el comienzo del siglo XXI evidencian que la población civil ha pasado a convertirse, no en una de las partes en conflicto, sino más bien en uno de los principales campos de batalla. Hoy en día, cualquier tipo de actor implicado en un conflicto armado, sea o no estatal, local, regional o global, no tiene inconveniente en el incumplimiento de la protección de las poblaciones civiles.

El propio derecho internacional humanitario delimita con precisión dicha cuestión al establecer la idea de distinción, que implica poder determinar qué y quiénes pueden ser atacados, es decir, diferenciar entre combatientes y no combatientes. Y establece también el principio de proporcionalidad, según el cual los beligerantes no pueden causar sufrimiento y destrucción en una medida superior a la necesaria para alcanzar la finalidad de la guerra, que es la debilitación de las fuerzas militares del enemigo.

En el presente, la Franja de Gaza representa el flagrante ejemplo del incumplimiento de protección de la sociedad civil en conflicto. Mañana, será el posible nuevo ataque a una determinada población ucraniana, o tal vez despierte un nuevo conflicto con un acto hostil contra poblaciones indefensas.

El denominado orden liberal internacional, sobre el que se asientan numerosas instituciones multilaterales, así como el desarrollo de todo un corpus de derecho internacional, que desde el final de la Segunda Guerra Mundial parecía, al menos, generar consensos entre el conjunto de actores de dicho orden global, están en cuestión. Lo están a causa de nuevos sujetos que no se atienen a las normas, por la falta de medidas coercitivas que, dentro del ámbito del derecho internacional, puedan ser efectivas y ejecutivas, y por la incapacidad de los actores estatales para reforzar las instituciones internacionales, que tendrían que jugar un papel decisivo en estas situaciones que estamos analizando.

A este cuestionamiento del orden internacional establecido está contribuyendo también el ansia por dar carpetazo a situaciones de profunda violencia en las sociedades que sufren conflictos, sin analizar el porqué de los mismos. Y, sobre todo, la no aceptación de unas reglas básicas de gobernanza global que permitieran, por parte de todos, un respeto esencial a las personas no combatientes ante situaciones de conflicto. Una gobernanza que, por desgracia, no cuenta con los instrumentos básicos para frenar las barbaries en los campos de batalla en los que se han convertido las sociedades civiles.

Esto nos vuelve a llevar al mismo interrogante ya planteado por el alto comisionado Filippo Grandi. “¿Cuánto más puede aguantar un ser humano?”.

¿Qué es el derecho internacional humanitario?

El derecho internacional humanitario es un conjunto de normas que, por razones humanitarias, trata de limitar los efectos de la guerra. Solo se aplica en situaciones de conflicto armado y apela por igual a todas las partes, sin tener en cuenta quien lo inició. No determina si un Estado tiene o no tiene derecho a recurrir a la fuerza. Esta cuestión queda regulada por otra parte del derecho internacional y está plasmada en la Carta de las Naciones Unidas.

El DIH protege a las personas que no participan en los combates –los civiles y el personal médico y religioso–, o que ya han dejado de hacerlo –combatientes heridos o enfermos, náufragos y prisioneros de guerra–. Esas personas tienen derecho a que se respete su vida y su integridad física y moral, y se benefician de garantías judiciales.

El DIH también limita los medios y métodos de hacer la guerra, especialmente determinadas armas y tácticas militares. Prohíbe, entre otras, aquellas que no distinguen entre combatientes y no combatientes, a fin de respetar la vida de la población y los bienes civiles; las que causan daños superfluos o sufrimientos innecesarios; y las que causan daños graves y duraderos al medio ambiente.