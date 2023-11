¿Por qué decidió dejar Ghana?

Tuve un problema familiar con mi tío. Mi familia materna tiene una gran extensión de terreno dedicada a la agricultura y la ganadería, y yo soy el heredero legítimo de la parte de la propiedad que corresponde a mi madre, porque soy el mayor de sus hijos. Yo no sé por qué, pero mi tío está convencido de que en esa tierra hay algo tan valioso como el oro. Me amenazó con que moriría si yo volvía a poner un pie en esa tierra, asegurando que pertenece a los mayores de la familia, cuando la propiedad se la repartieron mi madre y sus hermanos. Y me echó una maldición a través de un oráculo. Sin esa tierra, ni yo ni mis hermanos teníamos ninguna posibilidad de subsistir allí. Por eso, me marché al norte de Ghana, donde vive mi padre, pero tampoco conseguí encontrar ninguna oportunidad, por lo que decidí emigrar, junto con unos amigos, a Libia.

Libia tiene fama de no ser mejor destino para los inmigrantes subsaharianos. ¿Vivió allí alguna mala experiencia?

Sí. Al poco tiempo de llegar a Libia cayó el régimen de Muamar el Gadafi. Tras su muerte continuó la guerra, pero al menos había trabajo, y encontré un empleo en el campo. El problema es que demasiada gente llevaba armas, y el lugar donde nosotros dormíamos no tenía puertas ni ventanas. Durante el tiempo que estuve allí sufrimos algún asalto, y aunque no vi ningún asesinato, nos llegaban noticias de matanzas de inmigrantes en fincas agrícolas cercanas. Y así no podíamos vivir. Así que me marché a Marruecos.

¿Cómo le fue en Marruecos?

Ahí tampoco tuve una buena vida. Jamás conseguí un empleo. Lo único que hice fue pasar el poco más de un año que permanecí en el país oculto en un bosque, a la espera de tener la oportunidad de viajar hasta Europa.

¿Cómo llegó hasta España?

Escuché a otras personas decir que teníamos la oportunidad de viajar hasta España en barco. Podía pagar el pasaje gracias al dinero que había ahorrado trabajando en Libia. Así que llegué en 2018 en una pequeña embarcación, muy precaria y atestada de gente. Viajábamos más de cien personas acinadas. Fue un viaje muy peligroso y pasamos mucho miedo.

¿Merecía la pena arriesgar así la vida?

Sí, porque lo que yo tenía en Libia y Marruecos no podía considerarse vida. Tenía que encontrar un lugar en el que poder vivir, y regresar a Ghana no era una opción, con la amenaza de mi tío.

¿Dónde vivió tras su llegada?

Primero viví en Almería y luego en Murcia, donde encontré trabajo en el campo, aunque sin tener los papeles en regla. Ahí empecé a ganar dinero y pude alquilar una habitación.

¿Cómo terminó en Zaragoza?

Tuve un accidente laboral en Murcia. Una rama de árbol me golpeó en los ojos y aquello me impedía trabajar. Al estar sin papeles, no tenía ningún tipo de cobertura social, ni tampoco apoyo familiar, así que decidí marcharme más al norte en busca de nuevas oportunidades. Llegué a Zaragoza en 2019.

¿Encontró trabajo?

Estuve en la recogida de la fruta en La Almunia de Doña Godina y cosechando cebollas en Ejea, pero aquellos empleos, también sin papeles, duraron poco tiempo. Entonces ya estaba perdiendo progresivamente la visión en ambos ojos, al sufrir amaurosis por glaucoma terminal. En La Almunia nos alojábamos en una casa vieja en el campo, pero, desde que llegué a Aragón, nunca he podido permitirme alquilar una habitación. Así que empecé a vivir en las calles de Zaragoza.

¿Y cómo se las arregló, enfermo, sin hogar y sin papeles?

En 2021 pude ir al médico para tratar mi enfermedad en los ojos, y fue él quien me ayudó a conseguir alojamiento en El Refugio, donde puede vivir durante año y medio, con muchas dificultades, porque mi ceguera ya era total. Después, con ayuda de Cáritas y Arapaz, conseguí dormir durante unas semanas en una pensión, hasta que se me concedió una plaza en el Albergue Municipal de Zaragoza. Ahí fue cuando empecé a recibir apoyo del centro de día de las Hijas de la Caridad, donde continúo. En el centro damos clases de español, tenemos actividades de música y talleres laborales, y con el padre recibimos apoyo espiritual.

Pero el Albergue no es una solución residencial permanente.

Así es. En el Albergue no se puede vivir más de un año. Así que, un día, de repente, volví a verme en la calle, sin tener dónde ir, sin trabajo y completamente ciego. Pero esta vez no tuve que volver a dormir en la calle. La Obra Social de la Parroquia del Carmen me dio un alojamiento, donde llevo viviendo desde el pasado mes de septiembre. Y continúo recibiendo apoyo de las Hijas de la Caridad, Cáritas y Arapaz. Lo malo de cambiar tanto de domicilio es que, al no poder ver, me cuesta mucho adaptarme a cada nueva zona donde voy a vivir. Me encantaría poder conseguir un alojamiento más estable, pero por ahora no puedo permitirme acceder a ninguna vivienda de pago.

¿Ha recibido algún tipo de apoyo para adaptarse a su nueva vida como invidente?

Sí, en la ONCE me han enseñado a usar el bastón y el teléfono móvil. Y estoy aprendiendo a leer en braille, pero es muy difícil. Aunque en la ONCE tampoco pueden darme trabajo porque estoy en situación irregular. Y en la Casa de las Culturas del Ayuntamiento de Zaragoza han intentado ayudarme a regularizar mi situación, pero los informes médicos no abalan la posibilidad de hacerlo por enfermedad sobrevenida. Al menos, las entidades de la Coordinadora de Personas sin Hogar de Zaragoza me ayudan a pagar las medicinas para mi enfermedad. Tengo que tomar todos los días unas gotas y unas vitaminas, pero no me las cubre la Seguridad Social. Y continúo con visitas periódicas al oftalmólogo para el seguimiento de mi ceguera.

¿Mantiene la esperanza de conseguir empleo?

Sí, es a lo que aspiro. Sé que estoy en situación irregular y he perdido la vista, lo que no facilita las cosas, pero espero que algún día llegue una oferta de trabajo que me permita regularizar mi situación por arraigo social. Cualquier empleo que yo pueda desempeñar me parecería perfecto. Soy buena persona y trabajador, y aprendo pronto. Solo necesito una oportunidad para poder tener una vida.