¿Por qué es algo tan novedoso el abordaje del envejecimiento laboral de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo?

Todos sabemos que, hasta hace no mucho tiempo, las personas con discapacidad vivían apartadas de la sociedad. La discapacidad se veía como un problema, era un estigma. Pero, desde hace unos años para acá, están ganando visibilidad en todos los ámbitos de la sociedad. Hace tres años, el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de la Universidad de Salamanca y Plena inclusión empezaron a pensar en el proyecto de envejecimiento en personas con discapacidad intelectual en el ámbito laboral en el que está participando la Asociación Utrillo, así que trataron de documentarse, pero no encontraron ningún estudio sobre fenómeno, ni ninguna herramienta desarrollada para abordar este problema.

También es cierto que estas personas apenas tenían acceso al mercado laboral.

Claro, esa es otra de las razones por las que no se había estudiado esta cuestión. Pero ahora, en empresas como el Centro Especial de Empleo Aragonesa de Alta Frecuencia, que comparte instalaciones con nuestra asociación, nos estamos encontrando con una realidad. Y es que casi la mitad de la plantilla lleva 20 o 30 años trabajando y está entrando en procesos de envejecimiento, en algunos casos con achaques más visibles que en otros. Pero hasta ahora nadie se había planteado esta cuestión porque no había personas con discapacidad intelectual de 60 años trabajando, ya que debido al estigma que comentaba no accedían al mercado laboral.

¿Qué ha cambiado?

Entre otras cosas, también lo ha hecho su calidad de vida. No es lo mismo una persona que estaba metida en su casa sin hacer nada que ahora, cuando hay un montón de actividades que pueden hacer, lo cual redunda también en una mejoría de su estado, tanto físico como cognitivo. Esto amplía también su potencial para el empleo.

Todas las personas envejecen, pero no es lo mismo hacerlo sin discapacidad que con ella. ¿Qué implicaciones tiene esto en el ámbito laboral?

Muchas personas con discapacidad intelectual entran en un proceso de envejecimiento a partir de los 45 años. Hasta los 67, que tendría que ser en principio la edad de jubilación, hay muchos años, un periodo en el que la productividad baja, como es normal, empeora el estado físico, aumenta mucho el cansancio y cuesta más ir a trabajar. En el caso de nuestro centro especial de empleo, que es una lavandería, se tienen que pegar siete horas de pie y, cuando llegan a determinadas edades, con esos problemas físicos y ese envejecimiento, hay que hacer adaptaciones en el puesto de trabajo de manera que puedan hacer cosas sentados.

¿Envejecen prematuramente?

No hay que olvidar que, en muchos casos, la discapacidad intelectual va asociada a determinadas enfermedades, lo que también perjudica más a su salud física y ahonda en ese proceso de envejecimiento.

¿Qué es lo que más preocupa de este proceso de envejecimiento laboral a los familiares?

Más que la hora de la jubilación, lo que más les preocupa es el después, si podrán o no vivir solos, si tendrán que buscar una residencia… La mayoría de los padres de nuestros trabajadores del centro especial de empleo son bastante mayores, y tienen miedo de qué será de sus hijos cuando ellos no estén. Entre otras cosas, les preocupa si en el momento en que sus hijos envejezcan, y dejen su empleo, van a poder ocupar su vida con otras actividades que les permitan mantenerse activos y sentirse útiles.

La mayoría de las personas con discapacidad intelectual que han trabajado han tenido una vida laboral muy corta y con cotizaciones muy bajas. ¿Prevé la ley esta desventaja?

El mayor cambio a este respecto se aprobó el pasado mes de mayo. Hasta ahora, las personas con discapacidad tenían que cotizar quince años para poder acceder a la jubilación, pero ahora lo han bajado a cinco años. Pero si accedes a la prejubilación o a una incapacidad con pocos años cotizados, vas a cobrar muy poca pensión, y el tema económico es algo que también preocupa mucho a las familias, porque sus hijos tendrán que vivir de su pensión.

¿Cuál es el objetivo del proyecto de envejecimiento laboral en el que están trabajando?

Desde luego, no es la prejubilación. El objetivo es mejorar la calidad de vida laboral de las personas con discapacidad intelectual para conseguir que estén cómodas en su puesto de trabajo sin llegar a perder la mayor productividad posible. Intentamos dar opciones de adaptación del puesto de trabajo u ofrecer otro tipo de formación para que puedan mantenerse en su empleo el mayor tiempo posible. O, como último recurso, darles una reducción de jornada para que puedan seguir cotizando hasta el último momento, aunque esto también repercutiría en su pensión. En este caso, y para estas personas, la legislación debería tener un poco más de manga ancha. Y que la prejubilación sea siempre la última opción.

¿Qué organizaciones participan en el proyecto?

Bajo la coordinación de Plena inclusión España, estamos participando once entidades sociales de todo el estado con centro especial de empleo. Llevamos un año generando el proyecto desde cero, mediante la metodología ‘desing thinking’.

¿Cómo se materializa el acompañamiento a las personas?

Primero hay que recabar información mediante entrevistas a los trabajadores, a las familias y a los profesionales del centro especial de empleo para saber los déficits que hay o ver las necesidades que tienen esas personas para intentar alargar su vida laboral. En base a esto, se diseñarán las adaptaciones del puesto de trabajo de manera personalizada.

Como es un proyecto experimental, ¿también hay una parte de investigación?

Vamos a generar un conocimiento que hasta ahora no existía mediante la creación de un diario con las buenas prácticas puestas en marcha por cada una de las entidades participantes. Luego estará a disposición de la sociedad para que todo el mundo pueda acceder a él y ver qué cosas han funcionado en centros especiales de empleo de diferentes características que se han encontrado con este problema.