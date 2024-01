¿Se ajusta a derecho la guerra de Gaza?

Muchas de las acciones de Israel son contrarias al derecho internacional humanitario y los derechos humanos de la población palestina se están viendo vulnerados de manera constante. El 70% de las personas que han sido asesinadas en la Franja en los primeros 100 días eran mujeres y niños y niñas. La escasez de la ayuda humanitaria no cumple con los mínimos necesarios para garantizar la supervivencia de esta población. En palabras de la portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, este asedio es un castigo colectivo. Pedimos un alto el fuego y la entrada de ayuda humanitaria sin restricciones.

¿Cuál es la situación humanitaria en la Franja?

Hasta la semana pasada, las personas asesinadas ascendían a más de 24.000, las heridas a cerca de 61.000 y más de 7.000 permanecían desaparecidas bajo los escombros. Cerca de 400 escuelas y más de 140 instalaciones sanitarias han sido atacadas. Solo una panadería permanece activa y los mercados hace meses que no tienen nada que vender. Los pocos hospitales que permanecen abiertos están al 250% de su capacidad y no disponen de medicamentos ni material. Más de 600.000 menores llevan un trimestre sin clases y el impacto psicológico de lo que están viviendo les dejará secuelas difíciles de superar. No hay suficiente combustible, lo que dificulta, si no impide, la distribución de ayuda humanitaria, la extracción de agua de los pozos, la recogida de basuras o el funcionamiento de los hospitales. Desde el 11 de octubre ha habido un apagón eléctrico y las telecomunicaciones se caen con frecuencia. En definitiva, aquello es un infierno.

¿Cuánta población se encuentra desplazada?

La cifra asciende a 1,9 millones, teniendo en cuenta que la población total de la Franja es de algo más de 2 millones. La declaración unilateral por parte de Israel de las denominadas ‘zonas seguras’ no garantiza que estas no vayan a ser bombardeadas, como hemos visto. Casi toda la población ha acudido a nuestros refugios pensando que son el mejor lugar en el que refugiarse, pero más de 232 incidentes y 330 personas asesinadas mientras se alojaban en ellos confirman que no hay ningún lugar seguro.

¿Cómo se vive en esos refugios?

La situación es insostenible. Lo que hoy llamamos refugios son en realidad 154 escuelas de UNRWA que ahora acogen a 1,4 millones de personas, y cerca de 500.000 acampan en las inmediaciones ante la imposibilidad de entrar. Estaban pensados para 1.500 personas, pero la media actual por refugio es de 12.000. Hay una ducha por cada 700 personas y un solo inodoro por cada 400. Así es muy difícil mantener unas buenas condiciones higiénicas y de habitabilidad.

¿Cuántos trabajadores humanitarios han muerto?

Se calcula que hasta final de año más de 300 profesionales sanitarios y 40 trabajadores de protección civil habían perdido la vida. En UNRWA ya hemos perdido a 150 compañeros y compañeras, algunos en su puesto de trabajo y otros junto a sus familias mientras dormían.

¿A qué se dedican ahora los 13.000 empleados de UNRWA?

UNRWA en ningún momento ha parado sus operaciones, pero ha tenido que adaptarse a la situación para poder llevar a cabo sus actividades. El personal sanitario trabaja en los seis centros de salud operativos de los 22 con los que contábamos y en los refugios. En nuestras escuelas, que acogían a más de 300.000 estudiantes antes de ser refugios, ya no es operativo dar clases y hemos creado espacios seguros para la infancia, con apoyo psicológico y actividades diversas. El personal de UNRWA que no puede desempeñar su trabajo habitual ha sido reubicado para apoyar a la población y repartir ayuda humanitaria, alimentos, agua potable, mantas y artículos de higiene a la población en los refugios.

¿Llega la ayuda humanitaria?

La Franja de Gaza es una zona ocupada y bloqueada e Israel controla la entrada y salida de bienes y personas. Tras los primeros meses de ofensiva, con solo el paso de Rafah abierto, desde hace unas semanas también se ha habilitado el de Kerem Shalom. Pero son insuficientes. Los exhaustivos controles de Israel a todas las mercancías humanitarias impiden un flujo más constante. Aunque llega más ayuda humanitaria que al principio, esta no cubre las necesidades mínimas. El porcentaje de población de la Franja que enfrenta altos niveles de inseguridad alimentaria aguda es el mayor que la iniciativa del IPC ha clasificado en cualquier área o país hasta la fecha.

¿A qué han destinado la ayuda de emergencia de la Diputación de Zaragoza?

Concedió 19.432,76 euros para la asistencia sanitaria en los refugios, con los que se han cubierto los salarios de personal médico, de enfermería y matronas durante los últimos meses del año. Gracias a este apoyo, miles de gazatíes han sido asistidos, especialmente mujeres embarazadas y menores de un año, la población más vulnerable.

¿Trabaja UNRWA en otros proyectos con financiación aragonesa?

En 2023, la DPZ nos concedió una subvención para apoyar los puntos de salud en Cisjordania, cuyos equipos móviles permiten a población aislada debido a la ocupación israelí recibir asistencia sanitaria. El Ayuntamiento de Zaragoza también financia esta línea de trabajo, focalizándose en la salud materno infantil. Y el Gobierno de Aragón nos financió en 2022 un proyecto educativo en Gaza que todavía no ha concluido.

Además de los recortes en cooperación, Vox quiere vetar la ayuda a países que cobijan a organizaciones terroristas. ¿Les preocupa?

La primera víctima de los terroristas es la población civil que habita las regiones donde surgen estos grupos. La mayoría de los ataques se producen en países del sur, que afrontan situaciones económicas y de falta de derechos muy críticas. Es un error desproteger a esta población tan vulnerable en un momento en el que puede necesitar la ayuda humanitaria más que nunca. No sabemos si estas nuevas medidas afectarán a Palestina, pero viendo la situación de Gaza, no parece adecuado cuestionar el apoyo a la población para garantizar el acceso a sus derechos más básicos.