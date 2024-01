¿Qué peculiaridades tiene vivir con discapacidad siendo mujer?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 12% de la población masculina tiene discapacidad, frente al 19,2% de la femenina, y el 26,7% en Europa, por el envejecimiento. Al nacer, está bastante equilibrada, pero la OMS identifica tres factores por los que, después, la discapacidad sobrevenida afecta más a las mujeres.

¿Qué factores?

Socioeconómicos, ya que las mujeres en general son más pobres y tienen peores condiciones de vida, lo que termina generando discapacidad. En segundo lugar, la violencia de género, que además está exacerbada entre las mujeres con discapacidad, fundamenta el hecho de por qué hay tantas con respecto a los hombres. Y la tercera razón son las consecuencias de las prácticas discriminatorias contra las mujeres: mutilación genital, matrimonios precoces, abortos inseguros, embarazos no cuidados… Todo eso, al final, provoca una mayor prevalencia.

¿Añade alguna dificultad el medio rural?

Es un condicionante que agrava la situación. Vivir en el medio rural implica en muchos casos mayor aislamiento, más problemas de accesibilidad y de acceso a servicios especializados; por ejemplo, los de violencia de género, que suelen estar en las ciudades. Muchas mujeres y niñas con discapacidad, y también muchas madres de personas en esta situación, no encuentran en el entorno inmediato servicios de atención y apoyo, como guarderías o centros de día.

¿Por qué se creó, hace diez años, la Fundación CERMI Mujeres (FCM)?

CERMI siempre ha tenido un compromiso con la igualdad de género y los derechos de la mujer. Al poco de su creación, puso en marcha una Comisión de la Mujer, y después, una Comisaría de Igualdad de Género. Durante quince años desarrolló un importante trabajo que impulsó la creación de la FCM, una estructura mejor dotada, adscrita al CERMI, para defender los derechos humanos de las mujeres y niñas con discapacidad.

¿Han influido para que el nuevo artículo 49 de la Constitución especifique que se atenderán las necesidades de las mujeres y los menores con discapacidad?

La reforma fue una propuesta del movimiento social de la discapacidad articulado en torno al CERMI. Desde que comenzó la interlocución con las Cortes Generales para proponer un texto acorde con los derechos humanos de las personas con discapacidad, siempre se mencionó a las mujeres. La nueva redacción está en sintonía con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, porque apela a los principios que recoge su artículo tres: autonomía personal, accesibilidad, participación e inclusión en la sociedad, igualdad entre el hombre y la mujer, respeto a la dignidad inherente y a la evolución de los niños…

¿Por qué solo nombra a mujeres e infancia?

Hay personas que se preguntan si esto puede ser discriminatorio. Pero la propia Convención aclara que ninguna medida para acelerar la igualdad efectiva de las personas con discapacidad de un grupo particularmente desfavorecido puede ser tomada como discriminatoria, sino todo lo contrario. Son medidas de aceleración ya que, desgraciadamente, tendrán que pasar muchos años para que se consiga la igualdad de facto.

¿Esta referencia a las mujeres ha impedido que la reforma se apruebe por unanimidad?

Lamento sinceramente que haya grupos políticos que no hayan valorado que esta iniciativa haya sido consensuada y propuesta por el movimiento social de la discapacidad. La propia Convención obliga a los estados a consultar con las organizaciones representativas de las personas con discapacidad cuando elaboren leyes y políticas que les afectan directamente. Me parece triste que Vox no respete esos acuerdos ni lo que dice el CERMI, aunque todavía más su negacionismo de la violencia de género y las políticas de igualdad. Me decepciona profundamente que existan partidos con esta ideología, que menoscaba cada día los derechos humanos y las libertades fundamentales.

¿Otras constituciones garantizan estos derechos?

Existen muy pocas constituciones en el mundo que mencionen a las personas con discapacidad, y las pocas que lo hacen es entre las causas en las que se prohíbe o condena la discriminación. Otras más adelantadas ya las nombran, y alguna incluso les reserva un escaño en su parlamento. Pero, esta reforma de la Constitución española, en línea tan clara con la Convención, va a ser sin duda una inspiración para la comunidad internacional de las personas con discapacidad, que va a encontrar un estímulo en lo que ha conseguido el CERMI. Además, es la primera constitución del mundo que menciona expresamente a las mujeres con discapacidad, y eso es un motivo de satisfacción.

¿Qué otras satisfacciones le han dado estos diez años de la FCM?

Yo me quedo con ‘No estás sola’, los webinarios que se pusieron en marcha durante la pandemia para acompañar a las mujeres y niñas con discapacidad y a las madres de personas con discapacidad. Fue un movimiento maravilloso que surgió de la nada, sin apenas recursos. Gracias a la solidaridad de muchos, conseguimos que se sintieran parte de ese movimiento de mujeres resilientes, que cada miércoles por la tarde hablaban de sus asuntos y denunciaban las situaciones que estaban viviendo. La prohibición de las esterilizaciones forzosas también ha sido un logro importante; o que ahora sepamos mucho más sobre la violencia de género contra las mujeres y niñas con discapacidad, por algo tan simple como introducir esta variable en la estadística de víctimas mortales; y la inclusión de la perspectiva de discapacidad y género en la justicia, la educación, la sanidad o el empleo, o la hora de hablar de migraciones, prostitución o explotación sexual.

¿Cómo van a celebrar estos diez años?

La celebración girará en torno a tres ejes: la agenda política de género y discapacidad, el activismo histórico de las mujeres con discapacidad y la afirmación de una imagen social positiva de este colectivo social. De todos los actos programados, para mí, el más importante será el parlamento que 280 mujeres con discapacidad vamos a celebrar el 1 de marzo en el Senado.