Recuerdo cuando mi hijo pequeño me hacía preguntas trascendentes y me obligaba a detenerme y a reflexionar, a buscar respuestas sencillas para cuestiones complejas. Cada año me hago la misma pregunta: ¿estamos más cerca del propósito que me marqué en el año 1999, cuando inicié mi andadura en el ámbito de la diversidad e inclusión sociolaboral? He llegado a algunas conclusiones, y observo tendencias interesantes en la gestión de la diversidad, equidad e inclusión (DE&I).

En primer lugar, la diversidad humana es un tema apasionante, de actualidad en 2024 y francamente complejo. Una de las principales características del ser humano es su unicidad, es decir, no existen dos personas iguales, y no solo por aspectos externos, sino por múltiples factores que definen nuestra identidad. Es una identidad líquida que cambia y evoluciona cada segundo. La diversidad nace cuando dos o más personas (siempre distintas) se relacionan: comparten ideas, se comunican, buscan soluciones... Me atrevo a decir que la diversidad es un capital de gran riqueza para la humanidad y, en una escala inferior, para las empresas. En los últimos años, la identidad ha adquirido un papel superlativo, copando gran parte de la estrategia empresarial con luces, pero también con algunas sombras. Desde que en los años 50 surgiera la cultura ‘woke’ en Estados Unidos para defender derechos humanos, visibilizar a minorías sociales y grupos discriminados, se han atomizado tantos movimientos identitarios que resulta complejo conocerlos y gestionarlos adecuadamente en el ámbito empresarial. Estos movimientos sociales han cosechado grandes logros y avances sociales que celebramos y debemos promover, pero es importante detenernos y reflexionar. No en vano, se está generando lo que se conoce como la ‘fatiga de la diversidad’, con gran polarización en la sociedad, ideologización, enfrentamiento y falta de cohesión. Justo lo contrario a lo que persigue cualquier estrategia de DE&I: la unidad en la diversidad. Asimismo, otra de las consecuencias negativas ha sido el ‘diversity washing’. En ocasiones, las empresas se han lanzado a abanderar determinadas causas sin aplicar cambios significativos y sin entender realmente los principales retos sociales. Sin conocimiento de la realidad social y sin un propósito claro, no es posible avanzar de manera auténtica hacia modelos empresariales inclusivos. Por todo ello, es fundamental madurar los modelos de DE&I. Es el momento de entender verdaderamente lo que puede aportar la diversidad demográfica, experiencial y cognitiva a la competitividad, planteando soluciones profundas y valientes. Es el momento de asumir mayor compromiso y liderazgo, construir marcas con valores y propósitos más sólidos y firmes. En la Fundación Adecco hemos identificado trece tendencias y claves para que las estrategias de DE&I tengan un mayor impacto en la sociedad y en las empresas. Te animo a reflexionar y a seguir avanzando hacia modelos empresariales más éticos e inclusivos.