Marta Ibero: «Las inversiones a cambio de materias primas no resuelven la pobreza y la inseguridad»

¿Están cambiando las relaciones entre América Latina y la Unión Europea?

Forman parte de un sistema global cada vez más complejo, que está experimentando cambios fundamentales, y ha habido un cambio de paradigma. La Dirección General INTPA, equivalente al Ministerio de Cooperación al Desarrollo, apoya a los países socios en su camino hacia el desarrollo sostenible, la reducción de la pobreza y la promoción de los derechos humanos. Pero ha dado un giro sorprendente hacia la priorización de la competencia y los intereses en la UE, particularmente en la obtención de materias primas críticas. Los proyectos de inversión por sí solos no son la clave para abordar las múltiples crisis que enfrentan los países socios.

¿Cómo se materializa?

A través de la estrategia de inversiones Global Gateway, en una alianza público privada entre la UE, los estados miembro y los bancos de desarrollo, se quiere invertir en 130 proyectos con la región, algunos de ellos con un enfoque en la extracción de recursos minerales, y en algunos países con democracias muy frágiles. Las inversiones en transporte a cambio de litio y cobalto no resolverán las crisis mundiales, y mucho menos, los desafíos que enfrenta América Latina. El mundo necesita urgentemente cooperación al desarrollo y derechos humanos, no una carrera para explotar los recursos naturales de otros países.

¿Cometen abusos las empresas europeas?

Sí, las organizaciones de derechos humanos hemos documentado numerosos casos donde empresas y/o inversionistas europeos han participado directa o indirectamente en abusos a derechos humanos y ambientales en América Latina y otras regiones del mundo. Operan más allá de las fronteras nacionales con pocos o ningún obstáculo. En 2023, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos registró 630 casos de ataques contra personas que denunciaban los daños relacionados con empresas, el 41% (258) en América Latina y el Caribe.

¿Cómo responde la sociedad civil organizada?

Exigimos normativas vinculantes para que las empresas asuman responsabilidades en la protección de los derechos humanos. En 2022, la UE negoció una nueva directiva sobre diligencia debida de las empresas, que debería ser aprobada formalmente por el Consejo próximamente. Les exige que eviten, pongan fin o reduzcan el impacto negativo sobre los derechos humanos y el medio ambiente. No obedece a todas nuestras expectativas, pero sería un hito para la conducta empresarial responsable y pondría a la UE a la cabeza de un nuevo orden global.

¿Qué papel juega la UE en la promoción de los derechos humanos?

La UE es el principal financiador en cooperación al desarrollo y derechos humanos. Puede ser un actor influyente en la promoción de los derechos humanos fuera de sus fronteras, y existen numerosos buenos ejemplos donde el papel de la UE ha sido determinante. Lamentablemente, no existe un fórmula mágica y exitosa para todos los casos.

¿Hubo algún avance bajo la presidencia española?

2023 fue un año especialmente relevante para las relaciones entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Bajo la Presidencia española del Consejo de la UE, tuvo lugar la III Cumbre UE-CELAC, una oportunidad para revitalizar la agenda de derechos humanos. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados por la sociedad civil. La UE presentó el programa Global Gateway, un paquete de 45.000 millones “para generar inversiones empresariales que puedan contribuir a sociedades más ricas en beneficio de todos”. Este enfoque obedece a los intereses geopolíticos de la UE, de competencia y de seguridad, pero no es una respuesta integral a los desafíos multifacéticos que enfrenta América Latina. Las inversiones a cambio de materias primas no resuelven la pobreza y la inseguridad.

¿Puede la sociedad civil exigir a la UE un uso transformador de su política exterior?

Si, tiene la oportunidad y el deber de exigirle que promueva los derechos humanos en su política exterior, tal y como estipula el Tratado de la UE. Pero, para lograrlo, es muy importante una sociedad civil dinámica y organizada, que exija a sus autoridades cumplir con sus obligaciones. Por ello, nos hemos organizado en redes y plataformas, algunas con presencia en Bruselas, para abrir espacios a la sociedad civil del sur y que su voz sea tenida en cuenta en aquellas decisiones que les impactan. El trabajo de la sociedad civil no solo es valioso, es único e irremplazable.

¿Qué proponen?

Organizaciones europeas y latinoamericanas, que trabajamos codo con codo desde hace una década, lanzamos una serie de recomendaciones a la UE. Para poder renovar un partenariado político real entre las dos regiones, es necesaria una estructura multiactor de participación, contribución y seguimiento en el mecanismo permanente de coordinación que se creará entre la UE y la CELAC. En lo que respecta a la cooperación al desarrollo, solicitamos que las personas o entidades involucradas en casos de corrupción, financiación ilícita de campañas políticas o violaciones de los derechos humanos no perciban préstamos o ayudas de las instituciones financieras, reciban sanciones en materia de visados y se congelen sus activos económicos. Y queremos colocar en el centro de la estrategia Global Gateway la reducción de las desigualdades y el respeto a los derechos humanos, por delante de intereses privados y geopolíticos.