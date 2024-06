“El proyecto ofrece igualdad de oportunidades a los niños y niñas de Tanakla”

¿En qué consiste ‘Stories for India’?

Esta iniciativa nació en 2018 de un proyecto de colaboración entre la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza, la Fundación Isabel Martín y una de nuestras contrapartes en India, las Misioneras de Cristo Jesús. El alumnado desarrolla material educativo, cuentos acompañados de actividades, como recursos didácticos para una guardería bilingüe en inglés que apoyamos en Tanakla, India.

Pero el proyecto no acaba ahí, ¿no?

Además de entregar los materiales en persona cuando viajamos, maquetamos y vendemos los cuentos para recaudar fondos para esta escuela infantil, ya que las matrículas que pagan las familias no son suficientes para cubrir los gastos, y lo hace la Fundación Isabel Martín. Y, así, los niños y niñas de Zaragoza también puedan disfrutarlos. ¡Y ya llevamos cinco ediciones! Como novedad, este año no son cuentos, sino un poemario que recopila un total de once poemas.

¿Cómo pueden adquirirse?

Si alguien quiere formar parte de este proyecto, que ofrece igualdad de oportunidades a estos niños y niñas, puede adquirirlos, a partir de septiembre, en nuestra tienda online de comercio justo, y en la física, en la calle Mayor, 6. Sirven como material didáctico para cualquier niño o niña de Educación Infantil de cualquier lugar del mundo, como los del centro de Tanakla, que tienen entre 3 y 6 años.

¿Cómo colabora el alumnado de la Facultad de Educación?

Sin él, este proyecto no sería posible. Inicialmente, junto con su profesora, tienen una entrevista online con la directora del centro en Tanakla para entender el contexto en el que viven y se educan estos menores. A partir de ahí, realizan también labores de investigación y determinan cuál es la mejor manera de enseñarles el idioma y los valores. Después de una revisión y corrección de los materiales por parte de la profesora, desde la fundación seleccionamos, maquetamos y editamos estos materiales. La impresión se ha realizado, en las dos últimas ediciones, con el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Zaragoza.

¿Cómo utilizan este material educativo en Tanakla?

Los libros van orientados al aprendizaje del inglés, especialmente a fomentar el inicio a la lectoescritura y la adquisición de vocabulario y estructuras gramaticales sencillas, ampliando así los recursos didácticos de los que disponen las profesoras del centro. El material incluye, además, valores importantes que se trabajan en esta etapa de Educación Infantil. El alumnado los ha creado aplicando una metodología de aprendizaje por proyectos, destrezas de pensamiento visible y valores relacionados con el aprendizaje-servicio.

¿Cuál es la relación de la Fundación Isabel Martín con esta guardería?

Desde sus inicios, en 2016, la hemos respaldado. Ofrece una educación básica de calidad a las tribus aborígenes de la zona, que de otra manera no podrían acceder a ella. Esto se engloba dentro de un programa de educación y salud para las comunidades tribales adivasi de la zona, que la fundación apoya cada año.

‘Stories for India’ llega a su quinta edición. ¿Significa esto que las anteriores han cumplido su propósito?

Me consta que las profesoras los usan, y los fondos recaudados han servido de apoyo al centro. Pero, además, la propuesta cumple una función de sensibilización, ya que ha propiciado que surja voluntariado que, a día de hoy, sigue colaborando con la fundación en diferentes ámbitos. Incluso los propios profesores han viajado hasta esta guardería para apoyar a las maestras en su formación.

¿Qué otros proyectos tiene la fundación en India?

Tenemos proyectos en tres estados –Maharashtra, Gujarat y Jharkhand-, siempre centrados en las mujeres y la infancia desprotegida. Los ámbitos de actuación son diversos: salud, educación, agricultura sostenible, soberanía alimentaria, empoderamiento socioeconómico de las mujeres, defensa de los derechos… En definitiva, el fortalecimiento de comunidades desfavorecidas, en su gran mayoría tribales adivasis.

¿De dónde viene una relación tan estrecha con este país?

Isabel Martín fue una misionera de Cristo Jesús que pasó gran parte de su vida trabajando por el empoderamiento de las mujeres en la India. En los años 80, en Bombay, conociendo la difícil situación de las mujeres en las barriadas más pobres, decide ayudarlas y acompañarlas. Este fue el germen de Creative Handicrafts, una cooperativa textil de comercio justo que comenzó con cuatro mujeres, y que hoy cuenta con más de 300, dueñas de su propio negocio. Cuando Isabel muere, amigos y voluntarios que habían colaborado con ella quisieron que su legado no terminase allí, y decidieron crear la fundación que lleva su nombre, con los valores de educación, dignidad y justicia por los que ella luchó. Desde sus inicios, la entidad no solo ha apoyado a la cooperativa que Isabel creó, sino otros proyectos de organizaciones, tanto religiosas como laicas, que luchaban por los mismos valores.

¿Y solo cooperan con India?

Sabíamos que esta forma de trabajar por las mujeres y la infancia podía replicarse en otros países. Gracias a contactos del patronato y a otras personas amigas de la fundación, hemos ido apoyando a más contrapartes, en hasta siete países, y en unos 23 proyectos anuales.