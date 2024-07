«Las políticas no frenan la migración cuando hay que moverse para sobrevivir»

¿Qué necesidades de atención sanitaria ha encontrado?

Médicos Sin Fronteras (MSF) ofrece atención primaria y en salud mental. En las consultas de primaria solemos tratar enfermedades respiratorias y del aparato locomotor, por lesiones del propio tránsito de la ruta; infecciones en la piel, por ejemplo, cuando salen del Darién; y patologías digestivas, por unos albergues y campamentos improvisados, sobrepoblados y sin unas mínimas condiciones higiénico sanitarias. También damos respuesta, tanto en la parte física como de salud mental, por cuestiones relacionadas con la violencia sexual, ya que ha habido un incremento muy llamativo este año, y con la extorsión y situaciones de violencia extrema que sufren las personas en el camino, que, sumadas la mayoría de las veces a la violencia en el país de origen, dan un sumatorio de traumatización muy importante.

En 2023 se registraron cifras históricas de personas migrando entre Honduras y Estados Unidos. ¿Cómo está siendo 2024?

La sensación es que las cifras van en aumento. Las políticas migratorias que se implementan, tanto en la frontera sur de Estados Unidos como en otros puntos, destinadas a frenar la migración, no lo consiguen, porque las personas, cuando necesitan moverse para sobrevivir, lo van a hacer igual. No hay otra alternativa.

¿Ha cambiado el perfil de quienes migran por esta ruta?

Antes, el perfil era el de un hombre joven, saludable, con perspectivas de desarrollar una actividad laboral en otro país que revirtiese la economía familiar en país de origen. Y ahora, lo que se está viendo es una migración de familias enteras: mujeres, niños, embarazadas, ancianos, personas con discapacidad o con patologías crónicas… Y tienen mucha más vulnerabilidad en el camino. Además, una de cada cuatro personas en movimiento es menor de edad. Muchas veces son niños que viajan solos, y necesitan protección frente a lo que van a encontrar en el camino y en la frontera.

¿Atraviesan también la ruta personas no iberoamericanas?

Esta es una de las cosas que más me han sorprendido. Solemos pensar que la migración hacia Estados Unidos por esta ruta es predominantemente del Triángulo de América Central: Honduras, Nicaragua y El Salvador. Sin embargo, aparecen personas africanas o asiáticas que vuelan de otro continente hacia América del Sur o Central y, desde allí, emprenden viaje hacia los Estados Unidos, pero no sabría decir qué entresijos geopolíticos favorecen esta ruta. Aunque, a pesar de esta variedad, yo he visto un claro predominio de personas de Venezuela, Haití y Ecuador.

¿Por qué dejan sus países?

La mayoría huyen de situaciones de violencia extrema, lo cual hace que la salida sea abrupta y poco organizada, pues suelen escapar en un pico de violencia, o tras algún evento violento en la familia, que viene a sumarse a una circunstancia de gran vulnerabilidad económica y poca expectativa de futuro.

¿Qué encuentran en el viaje?

No se esperan la violencia que viven además en el camino. De hecho, algunas personas dicen que, si lo hubiesen sabido, en absoluto hubiesen sometido a su familia a esta situación. Recuerdo a una madre que me decía llorando que no sabía cómo había metido a su hija de 15 años en los peligros la selva, en riesgo constante de violación. Yo pensaba: para que pueda vivir de aquí en adelante. Y, como esta historia, un montón.

¿Qué papel juegan las mafias?

Tienen mucha implicación. Al final, la persona migrante tiene un precio. Los territorios por los que atraviesa la ruta están muy peleados por el crimen organizado, porque son muy ricos en fuentes para la economía extractiva. Hay secuestros, extorsiones en los autobuses, en los que la tarifa para los migrantes es más alta… Explotan al máximo a estas personas, que salen de casa con todo lo que tienen, y a veces no es suficiente para llegar a la frontera sur de Estados Unidos.

¿Cómo dificultan el tránsito las autoridades?

MSF denuncia su negligencia o, directamente, que se convierten en actores en activo para extorsionar y violentar a las personas que migran. No proporcionan las instalaciones médicas y habitacionales necesarias. Y, en algunos países más que en otros, por ejemplo, en Guatemala, los migrantes hablan de experiencias muy traumáticas con los cuerpos de seguridad: malos tratos, torturas y agresiones sexuales.

¿Y el endurecimiento de la ley?

Dificulta aún más el paso, se generan tapones y las personas son más vulnerables a que les sigan ocurriendo este tipo de situaciones. Desde el punto de vista de la salud mental, durante la ruta, las personas están en modo supervivencia. Pero una vez cruzan la frontera y su existencia es un poco más tranquila, es cuando aparecen los síntomas de un cuadro de estrés postraumático. Además, deben hacer un ajuste de las expectativas, pues no es fácil encontrar las oportunidades que venían buscando.