Ruth Blasco Forcada, empresaria y peluquera: "Hay que perder el miedo a emprender en el medio rural"

Pregunta: ¿Cómo surgió la idea del proyecto The hair truck & beauty by Ruth?

Llevo 30 años trabajando como peluquera y durante siete tuve mi propio negocio. Luego decidí volver a trabajar por cuenta ajena, compaginándolo con el servicio a domicilio en Zaragoza. Entonces, quise volver a independizarme, pero abrir un local no me terminaba de convencer porque anteriormente no había salido bien la cosa, y andas con más miedos. Ahí empecé a pensar en ampliar la atención a domicilio, pero donde la gente realmente te necesita, donde no hay competencia porque no disponen del servicio. Aunque ir de casa en casa por los pueblos no renta, porque pierdes mucho tiempo. Había que centralizar el trabajo en un solo lugar. Y así, poco a poco, fue surgiendo la idea de que la peluquería fuera móvil.

Pregunta: ¿Cuánto tiempo lleva con su caravana?

Llevo poco más de un año. Empezamos a rodar en enero de 2024, y estoy contentísima y muy agradecida con la acogida y el recibimiento que me está dando la gente. Estoy en pleno crecimiento, y este año tengo previsto llegar a cinco pueblos más. A ver si consigo que me entren en la agenda.

Pregunta: ¿A cuántas localidades llega ahora?

Ahora mismo trabajo en once pueblos, cuatro en Zaragoza, y el resto, en Teruel, la mayoría en las Cuencas Mineras. Voy como mínimo una vez al mes, y luego aumento o reduzco las frecuencias en función de las necesidades. Según las festividades, por ejemplo, sobre todo en verano, ya que los pueblos siempre se llenan más, intento ir un poco más seguido. Pero ahora, en invierno, hay poquita gente y a lo mejor basta con ir cada más a mes y medio.

Pregunta: ¿Cómo cuadra las citas?

Organizo la ruta y a cada pueblo se le asigna una fecha, de la que informo mediante cartelería en la tienda, el bar, el ayuntamiento… Luego, en los pueblos donde ya tengo clientela, monto un grupo de WhatsApp, en el que también pongo las fechas. Y los ayuntamientos colaboran con sus medios de difusión: bando móvil, megafonía… Una vez saben el día, las personas interesadas piden cita por teléfono o WhatsApp.

Pregunta: ¿Ya vivía en Maicas o se trasladó allí para emprender?

Yo soy de Zaragoza. Maicas es en realidad el pueblo de mi suegro, pero, aunque adoptada, ya soy más maicana que él y que mi marido. Solo somos 39 habitantes censados, y unos cuantos, como yo, solo vivimos en el pueblo de forma intermitente. La idea de establecerme allí surgió porque vi que en el medio rural se me necesita más, ya que el servicio de peluquería estaba sin cubrir.

Pregunta: ¿Qué supone vivir en un lugar donde faltan servicios tan básicos?

Todos tenemos la necesidad de cortarnos el pelo, pero, si vives en un pueblo de 40 habitantes, no tienes a mano un servicio así de básico. Además, la media de edad en estas localidades suele ser muy elevada, y a muchos vecinos ya les han retirado el carné de conducir. Y hay muchas mujeres mayores viudas, que nunca han conducido y ya no tienen a su marido para que las lleve, y a lo mejor sus hijos ya no viven en el pueblo, y tienen que andar pidiendo favores a sus vecinos, ya no solo por una cuestión de belleza, sino de salud. Por ejemplo, tengo mucha demanda para cortar las uñas de los pies, porque las personas mayores ya no pueden hacerlo ellas solas. Al menos, ahora, conmigo saben que, si me necesitan, ahí me van a tener como mínimo una vez al mes.

Pregunta: ¿Agradecen su visita?

Muchísimo. Vi caras de felicidad antes incluso de llegar con la peluquería, cuando iba para estudiar la posibilidad de acudir. Hablaba con la gente que me encontraba por la calle y enseguida se animaban y decían que sí que vendrían.

Pregunta: ¿Ha entrañado alguna dificultad añadida emprender en el medio rural?

Tiene inconvenientes, pues he de recorrer muchos kilómetros por carreteras malísimas, la cobertura de teléfono e internet es pésima también… Pero, en mi caso, ha sido una ventaja, pues me resulta más fácil tener clientes que en la ciudad. Y, si un pueblo no te rinde, lo dejas y coges otro.

Pregunta: ¿Qué le ha supuesto su participación en Tierra de oportunidades?

Más allá del premio económico, lo que más agradezco es la formación y el apoyo que hemos recibido. He aprendido cosas nuevas, sobre todo relacionadas con lo digital y las redes sociales, que me han ayudado mucho a ganar visibilidad. Ahora sé manejar herramientas de edición de vídeo, y eso me parece brutal, o hacer bien un estudio de mercado.

Pregunta: ¿Recomienda su experiencia?

Animo a la gente a que pierda el miedo a emprender en el medio rural, solo hay que buscar la forma de hacerlo. A ver si así llevamos los servicios que faltan y, poco a poco, dejan de estar tan abandonados y necesitados de todo. Y, por supuesto, les reto también a participar en las próximas ediciones del programa Tierra de oportunidades.