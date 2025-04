Carmen Sancho Carrasco, Presidenta de Coop57 Aragón: "Entendemos la financiación como un medio, no como un negocio"

Pregunta: ¿Cómo se constituyó Coop57 Aragón?

Respuesta: Llegó de la mano de las personas agrupadas en torno a la Asociación para la Financiación Solidaria y la Red de Empresas de Economía Alternativa y Solidaria (REAS), que buscaban dar un sentido ético a sus ahorros y, por otro lado, obtener financiación que apoyara sus proyectos de transformación social. Su antecedente fueron los préstamos privados solidarios que realizaba esta asociación a proyectos con impacto social.

P: ¿Cuál es su origen?

R: Coop57 ya existía en Cataluña, llevaba diez años funcionando y había surgido de la solidaridad y el compromiso de un grupo de extrabajadores de la Editorial Bruguera, que pusieron en común parte de su indemnización para crear un fondo que permitiera poner en marcha proyectos cooperativos con impacto social en el entorno.

P: ¿Por qué se decidió trasladar este modelo a Aragón?

R: Necesitábamos una herramienta de financiación alternativa que apostase por la economía social y solidaria. Por ello, entramos en contacto con proyectos de otras zonas para compartir su experiencia y poner en marcha algo similar en Aragón. Coop57 nos ofreció unirnos a ellos y facilitar así la puesta en marcha. Fue un proceso de ilusión y generosidad compartida.

P: ¿Qué ventajas tiene?

R: Todas, ya que es una herramienta creada por y para la economía solidaria. Entendemos estos proyectos, ya que nacemos de ellos. Además, somos una cooperativa de servicios, de modo que estamos volcadas en resolver las necesidades financieras de las socias.

P: ¿Qué distingue este modelo de las entidades financieras tradicionales?

R: En Coop57 no tenemos ánimo de lucro y entendemos la financiación como un medio, no como un fin, es decir, no es un negocio. Trabajamos para hacer posible que los proyectos salgan adelante, no para ganar dinero con ello. Esto se traduce en un impulso real de los proyectos financiados y en una forma de tratar y acompañar que no tiene nada que ver con trabajar con una entidad financiera tradicional.

P: ¿Qué servicios financieros presta?

R: En Coop57, antes de estudiar la financiación que necesita una entidad, empezamos por conocer cuáles son los principios y valores, cómo se organizan y cuál es el impacto social de dicha entidad. Desde aquí, generamos una cercanía, confianza y compromiso con el proyecto. A continuación, valoramos la situación económica y financiera y diseñamos juntas el préstamo que mejor se adapta a sus necesidades. Ofrecemos todos los servicios financieros que los proyectos de economía social solidaria puedan necesitar, y los hacemos a la medida.

P: ¿Cuál es el perfil de los socios y sus beneficios?

R: En Coop57 hay tres tipos de socios: los proyectos que reciben la financiación, las personas ahorradoras y las que trabajan. Las personas hacen aportaciones al capital, que están remuneradas, aunque el principal beneficio es la tranquilidad de saber a qué se destina su dinero, y que está al servicio de la transformación social de Aragón. Las entidades pueden financiarse a través de su propia herramienta financiera, con lo que supone de ahorro en comisiones y gastos innecesarios, y, sobre todo, cuentan con la cercanía en los trámites, la flexibilidad y la sencillez. Y las socias trabajadoras saben que su trabajo está ayudando a impulsar la economía transformadora, y participan en la toma de las decisiones que les afectan a ellas y a toda la organización.

P: ¿Qué relación mantiene con las redes de la economía solidaria?

R: Muy estrecha. Formamos parte de REAS Aragón y de Mercado Social Aragón, y colaboramos con la Federación Aragonesa de Solidaridad y otras organizaciones.

P: ¿Hay competencia en el sector de las finanzas éticas, igual que en la banca tradicional?

R: En Aragón, además de Coop57, también contamos con Fiare como herramienta de finanzas éticas. Pero nuestra apuesta es por la colaboración, y no por la competición. Creemos que lo que la economía solidaria necesita es que las herramientas unamos fuerzas y que de este modo consigamos impulsarlas más y mejor.

P: ¿Qué están preparando para celebrar su 20º aniversario?

R: Hemos organizado el primer acto para celebrar nuestros 20 años en Aragón el 5 de abril, en el Centro Cívico Tío Jorge de Zaragoza, de 12.00 a 14.00 horas. Podremos disfrutar de un programa de radio en directo, con música y actuaciones, y, para terminar, un vermú. Posteriormente, difundiremos el programa en formato podcast para que más personas conozcan lo que hacemos, cómo y por qué.

P: ¿Habrá algún acto más?

R: Sí, a lo largo del año hemos previsto realizar visitas guiadas a los proyectos que hemos financiado durante estos 20 años. Habrá un seminario web para socias y socios y, a final del año, una fiesta en Barcelona para celebrar que también cumplimos 30 años desde que Coop57 empezó su aventura.