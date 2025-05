Accesibilidad para la participación

¿Cuándo fue la última vez que te involucraste en un proceso de participación ciudadana? ¿Cómo puedes saber los compromisos del Gobierno de Aragón con la ciudadanía en los próximos años? ¿Cuánto quieres involucrarte en las políticas públicas? Y, si quisieras, ¿tendrías la oportunidad de hacerlo?

La participación en los asuntos públicos, que atañen a todas las personas, es una decisión personal, pero la posibilidad de hacerlo tiene que ser un derecho garantizado para la ciudadanía. Los principios de la transparencia, el gobierno abierto o la rendición de cuentas buscan que las personas que viven en Aragón puedan involucrarse en la gestión de la sociedad con una continuidad mucho mayor que la que da ejercer el derecho a voto cada cuatro años. Un derecho que muchas personas con discapacidad intelectual vieron coartado en España hasta el año 2018, cuando el cambio de la ley electoral devolvió a toda la ciudadanía el derecho a voto en igualdad de condiciones.

Recuperado este derecho, el siguiente escalón en la participación en los asuntos públicos es poder formar parte de la ciudadanía activa. Y para posibilitar ese acceso es necesario trabajar desde la accesibilidad cognitiva: el derecho a comprender es un derecho llave, que abre el acceso a la ejecución de todos los demás.

El proceso de participación ciudadana para el II Plan Integral de Atención a la Discapacidad de Aragón, que se inició la semana pasada, contará con un cauce de participación con medidas de accesibilidad cognitiva facilitado por Plena inclusión Aragón. Este canal apoya a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que quieran opinar sobre los compromisos que el Gobierno de Aragón asume para asegurar a las personas con discapacidad su autonomía y su vida independiente con las mismas oportunidades que el resto de la ciudadanía.

Este plan, como ya lo hacía el anterior, pivota en torno a una idea clave: la desigualdad no surge de las diferencias entre las personas, sino que viene de la forma en la que se organiza la sociedad, y en la misma organización está la clave para eliminarla. Busca estructurar y regular la sociedad mediante la no discriminación, la vida independiente, la participación o el diálogo civil. Sería un contrasentido que esos principios no se aplicasen en el debate público en torno a las acciones que va a contener este segundo plan, en el que participan las administraciones autonómicas, las entidades sociales y, ahora, todas las personas de Aragón, en igualdad de condiciones.

Esta es la segunda vez que las más de 5.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo del movimiento asociativo de Plena inclusión Aragón van a poder participar en el diseño y la implementación del Plan Integral de Atención a la Discapacidad en Aragón. Y aunque el avance es significativo, ¿cuánto tendrán que esperar las personas con discapacidad intelectual para tener un canal donde dar su opinión sobre los planes y medidas que se diseñan para la ciudadanía en general?