Recortes ideológicos

El Ayuntamiento de Zaragoza acumula ya seis años consecutivos de recortes a la cooperación al desarrollo, en una operación de lento estrangulamiento económico y, sobre todo, de publicidad de los discursos de la insolidaridad, repetidos machaconamente con cada presupuesto. Los recortes están siguiendo una senda clara, una amputación sistemática por la que, desde que empezó la anterior legislatura, el consistorio ha reducido estos fondos en más de un 80%, pasando de 3,7 millones de euros ejecutados en 2019, a 660.000 euros en el presupuesto municipal de 2025.

En este tiempo, ¿cuántas veces no hemos escuchado en el Pleno municipal, como argumento para justificar los recortes a la cooperación al desarrollo, esgrimir que el dinero «es necesario para los de aquí»? Un argumento falaz, que culpa a una ínfima parte del presupuesto municipal de la falta de fondos para las necesidades locales, en un burdo intento de quebrar la solidaridad de la sociedad, enfrentando a pobres contra pobres.

Pero los hechos desmienten este argumento torticero. Hace unas semanas, conocíamos la ejecución presupuestaria del Ayuntamiento de Zaragoza en 2024. Es decir, qué cantidad de dinero gastó el Gobierno municipal de lo que se había presupuestado. Y lo que demuestran las cuentas es que los recortes no tenían una base económica real.

El importe recortado en 2024 del presupuesto para cooperación al desarrollo, porque «era necesario en nuestras calles», fue de 590.000 euros, pero el ayuntamiento dejó de invertir ese mismo año algo más de cien millones de euros de los más de mil que tenía para la ciudad. Estas cifras no dejan lugar a dudas: los recortes a la cooperación al desarrollo son ideológicos, no tienen una base económica real.

Y, si la razón no es económica, ¿qué es la cooperación al desarrollo para que el ayuntamiento lleve acumulado un recorte del 80% los fondos? Es la política pública que responde a la necesidad de contribuir, cada cual, desde su capacidad, a superar grandes retos internacionales de la humanidad, como la pobreza, el hambre o la violencia, uniendo esfuerzos para que todas las personas, en todo el mundo, puedan vivir una vida digna y con derechos.

Lo hace apoyando a las comunidades a mejorar sus condiciones de vida; auxiliando a las personas afectadas por guerras, éxodos forzosos o catástrofes naturales; y también educando en la solidaridad y la justicia global. Además, una cooperación local, como la del Ayuntamiento de Zaragoza, se basa en un trabajo estrecho de las organizaciones sociales, de aquí y de allá, que llega a contextos complejos y abandonados donde la población ve vulnerados sus derechos y necesidades básicas.

Volvemos a hacernos la pregunta. Si el motivo no es económico, ¿qué razón justifica que el gobierno municipal no quiera apoyar la política de cooperación al desarrollo?

Ojalá lo reconsidere. Y, por favor, si no lo hace y sigue blandiendo la tijera, que deje de poner como excusa que no hay fondos suficientes. Ya hemos comprobado que esa no era la razón.