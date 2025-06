Un cambio de hábitos

¿Y si consumir de manera responsable estuviera al alcance de todas las personas con gestos simples y cotidianos? Esta es la premisa de la nueva campaña de consumo responsable que lanza Medicus Mundi desde su Espacio Mundi en Zaragoza, en colaboración con Dendamundi en Álava y Kidenda en Bilbao, que empieza este 11 de junio y se desarrollará durante todo el mes.

Junto a la campaña, la oenegé está dando a conocer por los tres territorios la exposición colaborativa Construyendo un mañana mejor: arte y reflexión sobre el consumo responsable, en la que han participado personas de todo Aragón con diferentes técnicas artísticas: esculturas, collage, acuarela, fotobordado, diseño gráfico... Se podrá visitar durante junio y julio en Espacio Mundi (calle San Blas, 79).

En un mundo cada vez más consciente de la importancia de cuidar del planeta, en Espacio Mundi se pueden encontrar distintas opciones para participar en iniciativas de consumo responsable, como comercio justo, percheros de moda sostenible, cestas de agricultura ecológica, book crossing o el Eco-Fashion Lab.

Este espacio, abierto a toda la ciudadanía, está diseñado siguiendo criterios de economía circular. A través del uso de materiales reutilizados, naturales y de proximidad, se convierte en un punto de encuentro donde cualquier persona puede aprender, reflexionar y actuar en favor de un consumo más consciente y sostenible.

Espacio Mundi es un ejemplo de compromiso con el medio ambiente. En sus instalaciones se reutilizan materiales, se fomenta la reducción de residuos y se promueven prácticas que minimizan el impacto ecológico. A través de talleres textiles, charlas, cuentacuentos, escape room y otras actividades participativas, busca sensibilizar sobre la importancia de elegir productos responsables, reducir el desperdicio y apoyar modelos de consumo que respeten los recursos del planeta.

Este inicio de verano, junto a los espacios de comercio justo Kidenda y Dendamundi, Medicus Mundi ha diseñado una campaña sobre consumo responsable que pretende ser una oportunidad para aprender, compartir ideas y motivar para que más personas se sumen al cambio hacia un mundo más justo y sostenible. Bajo el lema #EsTanFácilComo, pretende ofrecer nociones sencillas y prácticas para incorporar pequeños cambios en los hábitos de consumo y, al mismo tiempo, visibilizar el impacto positivo que tienen estas decisiones en la salud del planeta y de las personas.

Participar #EsTanFácilComo seguir las cuentas de las entidades organizadoras en Instagram -@medicusmundinam, en el caso de la aragonesa-, interactuar con los contenidos de la campaña y compartir alguna acción o idea relacionada con el consumo responsable, usando el hashtag #EsTanFácilComo. Las instrucciones estarán disponibles en las publicaciones de cada entidad y en la web www.estanfacilcomo.org.

La campaña busca sobre todo concienciar y empoderar. Porque cambiar los hábitos no implica necesariamente grandes sacrificios, sino una mayor conciencia en las decisiones diarias. "Queremos transmitir que un consumo más consciente no solo es posible, sino necesario, y que todas las personas podemos contribuir desde lo que está en nuestras manos. Por eso, en esta campaña no se trata de culpabilizar, sino de inspirar", señala Maite Muñoz, técnica de Medicus Mundi en Zaragoza.

A través de vídeos, imágenes, retos y mensajes breves, la campaña se dirige a todos los públicos, tanto personas ya concienciadas, como aquellas con ganas de cambiar pero que aún no han dado el paso o no saben cómo hacerlo. Las publicaciones darán ideas, invitarán a compartir y, como incentivo y símbolo del cambio que se propone, quienes participen en la campaña podrán optar a ganar una cesta de productos de comercio justo y consumo responsable.

Esta iniciativa es fruto del trabajo conjunto de tres entidades comprometidas con el desarrollo sostenible y la justicia global: Medicus Mundi en Álava con Dendamundi en Vitoria, la Asociación Kidenda en Bilbao y Medicus Mundi en Aragón, a través de Espacio Mundi, como lugar de participación ciudadana. Las tres oenegés comparten la convicción de que el consumo tiene un impacto directo en las condiciones de vida de millones de personas en el mundo y en el equilibrio ecológico del planeta. "¡Súmate al cambio! Porque cambiar el mundo puede ser tan fácil como empezar hoy", exhortan.