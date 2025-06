Eloísa Molina, Directora de comunicación de World Vision España: "No es una crisis humanitaria, sino un colapso absoluto de los derechos humanos"

Pregunta: ¿Qué panorama dibuja el último informe de World Vision?

Respuesta: Estudia la crisis alimentaria en seis países de África -Etiopía, República Centroafricana, Sudán, Sudán del Sur, Uganda y Chad- porque en ellos se unen muchas crisis distintas, desde la migratoria y la guerra hasta la inseguridad alimentaria, una combinación letal. No se trata de una crisis humanitaria, sino de un colapso absoluto de los derechos humanos y de la situación de las personas que viven en estos seis países, que es desesperada. Solo en Sudán y Sudán del Sur, 32 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria. Y, en República Centroafricana, el 87% tiene que acudir a mecanismos extremos para poder comer.

P: ¿Qué mecanismos extremos?

R: Pues, sobre todo, violencia, la que tienen que ejercer ellos mismos para poder comer, o la que repercute especialmente en la infancia, como puede ser entregar a sus hijos en matrimonio o sexo a cambio de comida. La explotación sexual es algo que, según las familias encuestadas, hace unos años ni siquiera les pasaba por la cabeza. Antes no veías a niñas al borde de la carretera esperando que pasen camioneros para poder ganar unos céntimos. Y, sin embargo, ahora es una realidad para cientos de miles de niñas.

P: ¿Cómo afecta esta crisis a la infancia?

R: Los niños no solo sufren violencia y abusos sexuales o son entregados en matrimonio, también son explotados laboralmente. Tienen que dejar el colegio a una edad muy temprana, con ocho o diez años, para ponerse a trabajar y sacar adelante a la familia, y ya no vuelven. Y un niño que no vuelve a la escuela es una infancia perdida. Va a revivir ese ciclo de pobreza, del que ya no va a poder salir, porque no ha recibido formación ni herramientas suficientes. Esa falta de oportunidades supone que tampoco podrá recibir atención médica ni las vacunas que necesita, lo que ayuda a la propagación de enfermedades. Y luego, las formas de violencia más duras recaen sobre las niñas, ya que la violencia sexual es utilizada como arma de guerra y como consecuencia directa del hambre.

P: ¿Y a las mujeres?

R: Son el otro gran sector poblacional tremendamente afectado. En la mayoría de los casos, o bien son los hombres los que salen del país en busca de medios de vida y dejan a las mujeres solas, teniendo que sacar adelante a sus hijos, o bien son ellas las que huyen a campamentos de refugiados en otros países en busca seguridad, precisamente por esta inseguridad sexual, que debería ser considerada un motivo de refugio, porque es la razón principal por la que muchas abandonan sus aldeas.

P: Eso tiene que marcar.

R: En República Centroafricana, solo el 1% de estas mujeres que se quedan a cargo de todo ha declarado que no sufre estrés por encontrar alimentos. Choca mucho, porque en países como España vinculamos estrés y ansiedad con otros factores, pero también se sufren en otros contextos donde antes no existían, aunque por motivos diferentes, como no poder encontrar comida para sus hijos. Algunas encuestadas piensan incluso en el suicidio, un problema que tampoco existía, pero la inseguridad alimentaria les está haciendo pensar en ello.

P: ¿Es todavía peor en Sudán?

R: Sudán es el país con los peores datos, porque el conflicto exacerba todo lo demás. Solo el 6% de la población tiene acceso a niveles de comida aceptables, y el resto sufre inseguridad alimentaria, más o menos severa, pero no tienen los alimentos suficientes para comer.

P: ¿Cómo una crisis de estas dimensiones puede estar pasando casi inadvertida?

Esas crisis humanitarias olvidadas, que nunca salen en los medios ni están en el ideario social, son una de las grandes luchas de organizaciones como World Vision. No solo están olvidadas por los medios, sino por la comunidad internacional. Y que no se hable de ellas significa que no se invierte. Habría que invertir mucho más en ellas, pero las oenegés no tenemos fondos para hacerlo, y los actores políticos de los países de la ONU tampoco lo están haciendo.

P: ¿Cómo está siendo el acceso a la ayuda humanitaria?

Insuficiente. Las organizaciones humanitarias que estamos presentes hacemos lo que podemos, y no solo por la falta de financiación, sino también por la dificultad para acceder, porque la violencia también nos afecta, y nos complica mucho llegar a las zonas más damnificadas. Además, los precios de los alimentos son altísimos, también para nosotros. La comunidad internacional debe de poner el foco en estos países, no mirar para otro lado y, sobre todo, trabajar en una solución duradera para la paz. Y aportar la financiación necesaria para salir de estas crisis.

P: Sin embargo, la tendencia parece la contraria.

Efectivamente. Los recortes de la ayuda humanitaria de Estados Unidos y algunos estados europeos están afectando mucho a países como Somalia o Sudán, donde buena parte de su población depende de ella.