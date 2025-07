Carmen Conte: "La desigualdad no solo afecta a las personas, también a los territorios"

¿Vivimos un retroceso en materia de derechos humanos?

Si seguimos las noticias, es más que evidente. Cada vez es más grande el círculo de quienes sufren la vulneración de sus derechos y, lamentablemente, el de quienes miran para otro lado para conservar su espacio de privilegio. Y se agranda también el círculo de quienes sostienen que los derechos hay que ganárselos, ocultando que son inherentes al ser humano.

¿Qué relación guarda Derechos a Capazos con ese cuestionamiento?

El proyecto consiste en entender qué son los Derechos Humanos, qué implican en el día a día, y movilizarnos para hacerlos efectivos. Y, acogiéndonos a esa acepción aragonesa de capazo, como eso que nos pasa cuando nos encontramos con alguien y nos paramos a hablar largamente, en eso consiste también, en encontrarnos y capacear.

¿Y de qué van a charlar largo y tendido?

Vamos a hablar de seis agendas de derechos: a la protección social, a la justicia climática, a la igualdad de género y la diversidad, a la movilidad humana, a los cuidados y al empleo digno en un tejido productivo justo. Se trata de tomar conciencia de que los derechos son universales, nos pertenecen por haber nacido y, por tanto, nada ni nadie nos los da ni puede quitárnoslos. Ahora que se ha instalado el discurso del “sálvese quien pueda”, convirtiendo los derechos en privilegios, con Derechos a Capazos queremos cambiar esa narrativa.

¿Con qué objetivo?

Queremos ampliar la visión, reflexión e implicación de las personas participantes en los encuentros, causar impacto social en torno a los derechos abordados y generar incidencia política. En definitiva, que se vean los Derechos Humanos como el mecanismo para evitar abusos y para garantizar que nadie se quede atrás, especialmente, las personas más vulneradas.

¿Cómo se está desarrollando el proyecto?

Se desarrolla en el barrio Oliver de Zaragoza, aunque se hace extensible al resto de la ciudad. Están participando vecinos y vecinas de Oliver y personas que trabajan en el barrio, ciudadanía y profesionales del resto de Zaragoza, así como representantes de entidades que trabajan por los Derechos Humanos. En cada capazo/encuentro mensual se trabajan cada una de las agendas de derechos para conocer qué implica el derecho tratado, cómo se puede identificar su cumplimiento, cuáles son las vías de acceso, si sirven las mismas para todas las personas… Finalmente, se piensa en propuestas concretas de acción para mejorar el cumplimiento de este derecho, tanto desde lo que podemos hacer como ciudadanía, como lo que se debe pedir a la Administración.

¿Es Oliver un barrio muy desigual?

Oliver es reflejo de lo que sucede a nivel estatal. Además, es un ejemplo de cómo un barrio que sufre tanto desigualdades internas como externas concentra en su territorio a un alto número de personas que ven vulnerados sus derechos. Se pone así de manifiesto que la desigualdad no afecta solo a las personas, sino también a los territorios; dependiendo del distrito postal en el que vives, e incluso de la calle, se dan unas oportunidades u otras para el cumplimiento real de los derechos.

¿Cómo influye el código postal?

Cuando se vive en condiciones de pobreza o exclusión, existe una barrera que limita el acceso equitativo al cumplimiento real de los derechos. Los esfuerzos del día a día por sobrevivir, la incertidumbre no del mañana, sino de las horas siguientes, y el miedo a estar todavía peor, junto al estigma social, hacen que estas personas no sean conscientes de cuáles son sus derechos, no conocen o no les sirven las vías para ejercerlos y, a veces, hasta ellas mismas dudan de si merecen lo mismo que las demás.

¿Qué propone La Bezindalla?

Compromiso con los Derechos Humanos, o sea, con las personas. Una sociedad en la que nadie quede atrás es posible, y para ello hacen falta proyectos comunitarios y participativos como este, que involucren a la ciudadanía, especialmente a las personas más vulneradas, para que se muevan para conseguir el cumplimiento de sus derechos y puedan vivir una vida digna. En la Bezindalla trabajamos por la transformación social, a través de la mejora de la convivencia, y por la transformación económica, a través de la economía solidaria y feminista, como camino para acabar con las desigualdades.

¿Cómo se aterriza todo esto?

Hace falta coordinación e implicación de las y los agentes sociales del barrio, y Oliver es en esto un territorio privilegiado. Cuenta con un tejido asociativo muy fuerte, y con una figura, la Mesa de Agentes, que es un espacio de encuentro y coordinación de todos ellos, en el que nos reunimos cada mes. Poder contar con estas y estos profesionales como puente entre el proyecto y las vecinas y vecinos resulta imprescindible, sobre todo, para acercarnos a personas con más riesgo de ver vulnerados sus derechos.