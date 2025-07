Educación para los ‘sin casta’

La pobreza en el mundo podría reducirse a la mitad si todos los adultos terminaran la educación secundaria, según la UNESCO. Sin embargo, 251 millones de niños y jóvenes de entre 6 y 18 años seguían sin escolarizar en 2024. Y una tercera parte de ellos se concentraba en solo seis estados: Etiopía, Indonesia, Nigeria, Pakistán, Sudán e India.

Es en este último país donde Kumara Infancia del Mundo trabaja desde 2004 en proyectos educativos con la infancia dalit. «Los intocables o dalits son los miembros más pobres y discriminados de la sociedad india», indica Inés Polo, secretaria de la oenegé aragonesa. «Los denominados sin casta están en la parte inferior de la pirámide del sistema de castas».

Dicho sistema sigue vigente en India, especialmente en las zonas rurales, donde las tradiciones siguen pesando más, «a pesar de que la Constitución prohíbe la discriminación por motivo de casta y ha abolido la intocabilidad», apunta Polo. Y esto se traduce en una marginación que dificulta enormemente a los dalits el acceso «a los derechos humanos básicos, como son la educación de calidad, la sanidad y el mundo laboral».

Los sin casta suponen el 17% de la población india, aunque llegan al 30% en el empobrecido estado de Andhra Pradesh. Ahí es donde Kumara trabaja para conseguir «un sistema educativo más justo, que no desemboque en el abandono escolar y permita a niños y niñas dalits de zonas rurales el acceso a una enseñanza de calidad». La educación ocupa un lugar central en la Agenda 2030, pues figura como un Objetivo de Desarrollo Sostenible en sí mismo (ODS 4). Además, es esencial para el logro de distintos ODS relacionados con la salud, la igualdad de género o el trabajo decente, entre otros.

«Al ejecutar proyectos aislados, nos dimos cuenta de la importancia de trabajar de manera global. Los ODS están interrelacionados, porque en el desarrollo es difícil trabajar un ámbito si te olvidas del resto de factores. Por eso, y porque creemos firmemente que la educación es la llave para cambiar el sistema de castas y proporcionar a estos niños y niñas la oportunidad de una vida más plena y con mejores oportunidades, Kumara Infancia del Mundo desarrolla su Programa de Educación Integradora», afirma Inés Polo.

Según la secretaria de Kumara, muchas familias dalits, «cuyos ingresos son precarios», se ven obligadas a sacar a sus hijos del colegio «para que les ayuden trabajando en los campos». A las chicas, con frecuencia, ni siquiera se las escolariza, «ya que el objetivo es casarlas».

A través del Programa de Educación Integradora, esta organización «está realizando un acompañamiento para que el alumnado dalit pueda terminar su escolarización. Incluso estamos ofreciendo becas a las chicas para que estudien en la universidad, lo que retrasa la edad del matrimonio y favorece la independencia económica».

Además de ayudas económicas para que estos niños y niñas continúen con sus estudios, Kumara también imparte formación en inglés al profesorado y contribuye a la rehabilitación, construcción y mejora de infraestructuras de centros educativos, por ejemplo, con la instalación de aseos y agua potable o la creación de laboratorios de ciencias o informática.

Su intervención más reciente se inauguró hace menos de un mes. Se trata de la construcción de una sala polivalente en la Escuela Primaria St. Charly, cuyo uso principal será de comedor, pero también se utilizará para realizar actividades extracurriculares, celebrar reuniones de padres, eventos culturales y exposiciones o como sala de juegos para la temporada de lluvias, cuando el patio es un lodazal. El presupuesto ha sido de 19.388 euros y lo han financiado el Ayuntamiento de Zaragoza, la Fundación Ibercaja, la Diócesis de Kurnool y Kumara Infancia del Mundo.

El colegio St. Charly tiene matriculados a 166 niños y 155 niñas dalits de entre cuatro y once años. «Se les ofrece una formación bilingüe en telugu e inglés, ya que es necesario dominar este último idioma para acceder a muchos trabajos, así como a la universidad», explica Polo. Hasta este curso comían en el patio, «pero no es un lugar adecuado, ya que hace muchísimo calor y no tienen una sombra en la que cobijarse. Y, en los meses de lluvias, el espacio, que es de tierra, se inunda». La nueva sala polivalente «favorecerá el acceso a una educación de calidad a los niños y niñas dalits, en las mismas condiciones que las castas más altas».