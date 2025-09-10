«Desde joven sentí como propias las luchas de los países más empobrecidos»

Enhorabuena, es usted el nuevo Premio FAS Día de las Personas Cooperantes 2025. ¿Cómo recibió la noticia?

Abrumado, con vergüenza. En estas situaciones, uno no se siente digno de recibir un premio que muchas otras personas merecen tanto o más.

La cooperación internacional es un trabajo en equipo. ¿Con quiénes quiere compartir este galardón?

Especialmente, con las personas de las dos oenegés que son referentes fundamentales en mi vida, el Comité Óscar Romero y Proyde. Y, por supuesto, con todas la compañeras y compañeros de las oenegés de la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS), con las que me siento hermanado.

¿Cree que hoy día es necesario reconocer la labor de los cooperantes?

Son tiempos oscuros y difíciles los que vivimos hoy respecto a la política de cooperación al desarrollo de las administraciones públicas. Duele que nuestras máximas autoridades no permitan que los presupuestos muestren la solidaridad del pueblo aragonés con otros pueblos. El recorte de presupuestos supone, literalmente, una pérdida de condiciones de vida y de oportunidades para miles de personas en otros lugares: menos acceso a salud, a saneamiento y agua, a educación, a producción, a formación comunitaria, a semillas y a protección de pueblos indígenas, de mujeres y de la infancia. Pero no podemos caer en la desesperación y en la pérdida de ilusión por el trabajo que nuestras organizaciones siguen realizando día a día por las personas más empobrecidas de nuestro mundo. Visibilizar el trabajo de la solidaridad internacionalista siempre es un aliciente para seguir comprometiéndonos en el día a día.

Este es un reconocimiento a toda una trayectoria. ¿Cómo empezó la suya en el campo de la solidaridad?

Participé en el Taller del Tercer Mundo de La Salle y luego, con el Comité Oscar Romero, tuve la oportunidad de ir por primera vez a Nicaragua con 21 años. Desde muy joven siempre tuve la inquietud de sentir como propias las necesidades y las luchas de las personas de los países más empobrecidos.

¿Dónde y cómo ha ejercido esa labor solidaria internacional con el paso de los años?

Siempre ha sido con otras compañeras y compañeros comprometidos con las causas de liberación de los pueblos a través de las oenegés asociadas a la FAS. He tenido la suerte de ir a Nicaragua, Ecuador, Cuba y Haití para participar en proyectos educativos y de promoción vinculados al desarrollo y empoderamiento de las personas. En estos momentos, sigo vinculado como voluntario a Proyde, y en otras redes solidarias, como los Círculos del Silencio, Enlázate por la Justicia y la Delegación Diocesana de Ecología Integral. Es tiempo de resistir, de trabajar codo con codo y con determinación, para construir una sociedad justa para todas las personas, en una acción global colectiva.

Un punto destacado de ese activismo fue su participación en la propia creación de la FAS, en 1994. ¿Para qué se fundó?

Fueron momentos de mucha ilusión, de que las organizaciones que iniciamos esta coordinación pusiéramos parte de nuestro esfuerzo por un compromiso común. Teníamos claro que juntos tendríamos más fuerza para reivindicar ante la sociedad y las administraciones públicas las necesidades de los pueblos con los que compartíamos solidaridad. Su coherencia a lo largo de los años, la capacidad de aunar voluntades de organizaciones muy diversas, su creatividad, su eficacia y su incidencia social y política son fundamentales para la cooperación al desarrollo.

¿Es su labor es tan necesaria hoy como hace 31 años?

Nos sobran evidencias para saber que, durante la próxima década, nos toca dar respuesta a grandes retos planetarios, de enorme complejidad, urgencia, alcance e impacto. Retos económicos, sociales y medioambientales marcados por unas desigualdades económicas, raciales y de género que son cada vez mayores y que atrapan a miles de millones de personas en la pobreza y en la injusticia. En la FAS siempre decimos que ojalá nuestras organizaciones no fueran necesarias, porque ello supondría que vivimos en un mundo ideal, pero lamentablemente eso es una utopía.

Además, usted también ejerce la docencia en La Salle Santo Ángel. ¿Transmite a su alumnado los valores de la cooperación internacional?

Por supuesto, para nosotros es fundamental la educación en valores, y la educación para el desarrollo y la ciudadanía global es prioritaria en nuestro proyecto educativo. Es necesario generar pensamiento crítico y hacer a cada persona activa, responsable y consciente, con el fin de construir una sociedad capaz de transformar su propio entorno. Impulsamos que nuestro colegio sea centro educativo por el comercio justo, participamos en mesas redondas y charlas de sensibilización, favorecemos que los jóvenes se impliquen en acciones solidarias y que algunos incluso tengan experiencias de voluntariado internacional.