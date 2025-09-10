Un millón de razones

Si pudiéramos elevarnos lo suficiente sobre la Tierra y contemplarla desde la distancia, descubriríamos, entre muchas cosas, que nunca antes la humanidad estuvo tan marcada por el movimiento de personas. Entre esos desplazamientos, hay uno especialmente doloroso: el de quienes no viajan por elección, sino por la guerra, el conflicto o la persecución, más de 122 millones de personas desplazadas por la fuerza.

Desde esta visión panorámica, las crisis parecen puntos de luz en el mapa. Algunas ocupan titulares, mientras otras se desvanecen de la agenda internacional, como la crisis de los rohingya en Bangladesh. La llegada masiva de los refugiados rohingya comenzó en 2017, cuando la violencia en el estado de Rakhine, Myanmar, desencadenó la huida de más de 700.000 personas que cruzaron la frontera en cuestión de días, sumándose a oleadas previas de desplazamiento. Ocho años después, Bangladesh acoge a más de un millón de refugiados rohingya.

Aterricemos ahora en Cox’s Bazar, en el sureste del país, cerca de la frontera con Myanmar. Allí se ubica el campamento de refugiados más grande del mundo. En este campamento se puede caminar durante horas sin salir del mar de tiendas de campaña improvisadas que, desde arriba, se ven como un enjambre apretado.

La situación de los rohingya es alarmante. En 2025, apenas se ha logrado recaudar la mitad de la cantidad necesaria para cubrir sus necesidades básicas. Esa brecha de financiación se traduce en más de 227.000 niños rohingya sin escolarización por el cierre de escuelas; o en la reducción en los servicios médicos, lo que aumenta el riesgo de brotes de cólera o hepatitis.

En este contexto, las autoridades de Bangladesh han mostrado una generosidad enorme; pero tras ocho años, el cansancio es palpable. La presión sobre los servicios básicos, y la aparente competencia por el agua y el empleo, han generado tensiones con las comunidades locales, que ya enfrentaban desafíos climáticos y económicos propios.

¿Hay solución?

Las soluciones duraderas para las personas refugiadas siempre se han planteado en tres ejes: retorno voluntario, integración en el país de acogida o reasentamiento en terceros países. En el caso de los rohingya, ninguna de las tres parece avanzar. Esta parálisis genera un limbo humanitario que se prolonga año tras año.

Aquí entra en juego la responsabilidad compartida. La solidaridad no puede recaer solo en Bangladesh; debe ser un esfuerzo internacional sostenido. Se debe aportar más financiación, abrir programas de reasentamiento y apoyar a las comunidades de acogida.

Hoy, cuando la financiación humanitaria se reduce y la solidaridad internacional se fragmenta, apoyar a los rohingya es más importante que nunca.

Si sobrevolamos de nuevo el planeta y observamos las crisis de desplazamiento, los campos de refugiados en Bangladesh seguirán ahí, recordándonos que detrás de cada estadística hay un millón de razones para no darles la espalda.