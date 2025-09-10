Talento africano y codesarrollo

La comunidad africana de Aragón se vestirá de etiqueta el próximo 27 de septiembre. La oenegé Sawa o Pagnya Internacional organiza ese día la V Gala Afro Moulema Awards para brindar un reconocimiento a la pluralidad cultural y el talento afrodescendiente.

Este evento social, cultural y solidario servirá para recolectar fondos destinados a los proyectos de intervención social que desarrolla esta entidad en España. Otra parte de la recaudación irá dedicada a apoyar a niños y adolescentes con discapacidad auditiva en situación de vulnerabilidad en Duala (Camerún).

En el evento se entregarán los Premios Ébano 2025, que reconocen la aportación de la comunidad africana y afrodescendiente en distintos ámbitos de la sociedad. «Con esta gala queremos poner en valor el empoderamiento de las comunidades africanas y afrodescendientes, así como la diversidad cultural que aportan a nivel mundial», destaca la princesa Hermine Vanessa Essiben, miembro de la realeza camerunesa de Bonambela y presidenta y fundadora de Sawa o Pagnya.

Los galardonados de esta edición serán el director de cine afroaragonés Santiago Zannou; la activista Asha Ismail Hussein, fundadora de la oenegé contra la mutilación genital femenina Save a Girl Save a Generation; la periodista de TVE Desirée Ndjambo; la atleta Aauri Lorena Bokesa; el empresario Livingstone Ayuk Agbor; el emprendedor cultural Cheikh Yaba Sakho, más conocido como DJ Sakho, y el líder político Hugue Mbedi Ebongue. También habrá reconocimientos especiales para socios, voluntarios y colaboradores de Sawa o Pagnya Internacional.

La Gala Afro Moulema Awards de este año contará con la presencia de Yanga Paulin Godfried, embajador de Camerún en España, entre otras autoridades, y representantes de entidades públicas, privadas y del mundo empresarial. El programa incluirá un desfile de moda y actuaciones musicales de los artistas Blady Mateo y Fuethefist, el grupo musical Ketinas y la danza africana de Mataly. Esta fiesta solidaria será conducida por la periodista Doritha Muñoz, directora de la radio online Ktracha HN.

Sawa o Pagnya fue creada en 2011 por cameruneses de la tribu sawa asentados en Aragón. Desde entonces, impulsa los derechos humanos y apoya a las comunidades vulnerables en África, especialmente en Camerún. Lo hace mediante iniciativas de codesarrollo, «una herramienta vital para el desarrollo sostenible, para crear condiciones que permiten a las poblaciones prosperar en sus propios países de origen», asegura Essiben.

El codesarrollo es un enfoque de la cooperación internacional que integra migración y desarrollo. Las personas migrantes son sus impulsoras, pues «son conocedoras de los problemas reales de sus comunidades», indica la princesa.

No en vano, Essiben considera que «el papel de la diáspora africana es crucial para el desarrollo de nuestro continente. Hemos actuado siempre como una fuente de financiación a través de las remesas, impulsado inversiones entre África y Europa y contribuido también con conocimientos, habilidades, relaciones bilaterales…».

Que la labor de Sawa o Pagnya se centre sobre todo en el apoyo a los menores con discapacidad no es casual. «Soy hija de una madre con discapacidad auditiva, y conozco la realidad que padecen estas personas» en Camerún. Hermine Vanessa decidió fundar la oenegé «movida por el deseo de acabar con los prejuicios, la desprotección y la exclusión que sufren por parte de la comunidad».

En las aldeas camerunesas, «los niños sordos suelen estar ocultos. Sus padres no saben comunicarse con ellos y, por lo tanto, se abstienen de hacerlo. Algunos se avergüenzan de sus hijos o no entienden por qué deberían pagar la escolarización de un niño con discapacidad».

Al problema de lo costosa que resulta que resulta la enseñanza adaptada se suma la escasez de profesionales formados e intérpretes, también en Duala, la capital. «Sin acceso a la educación ni a la información, las personas sordas quedan aisladas del resto de la sociedad», lamenta Essiben.

La recaudación de la gala se usará para acompañar y asesorar a menores sordos y sus familias, y también a huérfanos. Se les facilitará el acceso a la sanidad, al empleo, a la educación inclusiva o a servicios de intérpretes. Y se pondrán en marcha campañas de sensibilización y para la promoción de la accesibilidad en el trabajo, la educación o la cultura.