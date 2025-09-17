Cooperativas, con raíces y futuro

La ONU, bajo el lema ‘Las cooperativas construyen un mundo mejor’, ha designado 2025 como el Año Internacional de las Cooperativas. Un reconocimiento al papel que estas entidades desempeñan en la construcción de sociedades más justas, inclusivas y sostenibles. Por ello, desde CEPES Aragón, organizamos una jornada el próximo 25 de septiembre en Zaragoza para poner en valor este modelo que combina economía y compromiso social.

Desde nuestra constitución en 2014, CEPES Aragón se ha consolidado como la organización representativa de la economía social aragonesa. Hemos trabajado para visibilizar un modelo que sitúa a las personas en el centro, promueve la democracia en la gestión y apuesta por la sostenibilidad como eje estratégico de desarrollo.

Gracias al esfuerzo colectivo, hemos logrado avances significativos. Hoy, la economía social representa más del 8% del tejido empresarial aragonés y genera empleo directo para decenas de miles de personas. Estas cifras demuestran que otra forma de hacer economía es posible, con un impacto real en el empleo, la cohesión territorial y la calidad de vida de la ciudadanía.

El cooperativismo aragonés es un movimiento con raíces y futuro. En el medio rural ha sido esencial para sostener la actividad agraria, garantizar empleo estable y fijar población, pero su influencia va mucho más allá. Las cooperativas de trabajo asociado, de enseñanza, de servicios, de consumo o de vivienda en cesión de uso se han convertido en herramientas eficaces para responder de forma innovadora a necesidades sociales y económicas.

Por ello, el 25 de septiembre, en el Salón de Columnas de la Caja Rural de Aragón, celebraremos un encuentro, de 10.00 a 13.00 horas, con actos institucionales, mesas redondas, ponencias y espacios de diálogo, en los que participarán representantes de cooperativas agrarias, de vivienda, de consumidores y de servicios, junto a experiencias en enseñanza, iniciativa social, industrias tecnológicas y actividades profesionales.

Durante la jornada, presentaremos la plataforma UpmeUp, creada para fomentar la colaboración entre cooperativas, y proyectaremos un vídeo con testimonios de cooperativistas de todo Aragón. El acto concluirá con la entrega de los Galardones del Cooperativismo, un reconocimiento al trabajo y compromiso de aquellas entidades que han sabido innovar, generar empleo y aportar valor a la comunidad.

Más allá de una fecha señalada, concebimos esta jornada como una oportunidad para reflexionar sobre el papel de la economía social en Aragón y sobre el futuro que queremos construir. Las cooperativas nos demuestran cada día que es posible un modelo económico más humano, en el que las decisiones se toman de manera democrática, los beneficios se reinvierten en la comunidad y se trabaja pensando en las generaciones venideras.

En definitiva, es una ocasión para celebrar lo conseguido y para seguir avanzando. En Aragón tenemos motivos para sentirnos orgullosos de nuestro cooperativismo, y el 25 de septiembre será la mejor muestra de ello.