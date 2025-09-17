Promesas incumplidas

En todo el planeta, 272 millones de niños y niñas se encuentran sin escolarizar. A ellos se suman 754 millones de jóvenes mayores de 15 años y adultos que, en plena era de la inteligencia artificial, no saben leer ni escribir, dos tercios de los cuales son mujeres.

A cinco años de que expire el plazo fijado por Naciones Unidas mediante la Agenda 2030, el mundo no cumplirá con su promesa de garantizar el derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todas las personas. «De seguir así, en 2030 no se alcanzará ninguna de las siete metas comprometidas» en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 –el específico sobre educación-, señala Lucía Rodríguez, responsable de Incidencia Política de la oenegé Entreculturas.

Rodríguez subraya la urgencia de revertir la falta de compromiso político y financiero que amenaza el derecho a la educación. «No se trata solo de cifras. La conclusión es clara: no estamos cumpliendo, y no solo por falta de recursos, que también, sino sobre todo por falta de iniciativa y voluntad política».

Esta especialista en cooperación internacional es la coordinadora del informe ‘Lo prometido es deuda’, presentado por Entreculturas en este inicio del curso escolar, bajo el lema ‘No podemos retroceder, la educación es futuro’, en el marco de su campaña La Silla Roja. El estudio ofrece una panorámica de la situación actual del aprendizaje en el mundo, a través del análisis de las metas recogidas en el ODS 4. Y lo hace en un momento crucial, cuando ya se dan las condiciones para prever que solo el 35% de las metas de la Agenda 2030 se podrán cumplir en el plazo previsto.

Los datos que presenta el informe evidencian que los desafíos educativos atraviesan a todos los países, aunque adoptan distintas formas e intensidades, según cada contexto. «La exclusión educativa no entiende de fronteras: en todas partes cuestiona nuestra capacidad de garantizar el derecho a aprender», afirma Lucía Rodríguez.

La falta de inversión sostenida, la desigualdad de oportunidades y la ausencia de políticas públicas ambiciosas son obstáculos que se repiten en muchos estados, donde la exclusión educativa se expresa de maneras diferentes, ya sea a causa de limitaciones económicas, conflictos armados o desplazamientos forzados.

Una de las cifras más significativas que ofrece Entreculturas tiene que ver con el déficit de docentes que hay en el mundo, pues son necesarios 44 millones de aquí a 2030. Otro apunta a los menores refugiados: el 50% no puede asistir a la escuela. Y, en lo que respecta a la calidad de la educación, el estudio indica que el 37% de los niños y niñas del mundo no alcanzará los niveles básicos de competencia en lectura en 2030.

El panorama global que dibuja el informe ‘Lo prometido es deuda’ no es muy halagüeño, pero no todos los datos son malos. También ha habido algunos avances desde que se estableció la Agenda 2030, hace una década. Por ejemplo, la educación preescolar ha progresado globalmente y es posible alcanzar el 95% de participación a nivel mundial en 2030. «Aunque el peso recae mayoritariamente en las familias, y no en los estados», apunta Rodríguez.

Además, muchos países han legislado para promover la inclusión educativa de las personas con discapacidad. Sin embargo, «la otra cara de la moneda es que, según la UNESCO, el 90% de los niños y niñas con discapacidad no tiene oportunidades educativas en el sur global», lamenta.

A juicio de Lucía, «una buena noticia» es que «hasta primaria se ha logrado alcanzar unos niveles de paridad muy altos en el acceso de niñas y niños en todos los países. Y, aunque hay grandes avances en secundaria, en los países de ingresos bajos, los más empobrecidos del planeta, las mujeres se van descolgando de la educación según avanzan las diferentes etapas, hasta llegar a la universidad».

Otra mejora la protagoniza la educación técnica. En el África subsahariana, el número de jóvenes de entre 15 y 24 años matriculados en formación profesional ha pasado del 5% al 12% en diez años.

Estos datos positivos abren una puerta a la esperanza. Pese a la falta global de progresos para alcanzar las metas educativas que marcan los ODS, todavía se está a tiempo de revertir algunas de las tendencias más preocupantes. Pero, para eso, según Rodríguez, «es necesario redoblar los esfuerzos y un fuerte ejercicio de corresponsabilidad. Es el momento de plantearse nuestras prioridades como planeta».