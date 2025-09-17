Rocío Calvo: "Tratamos una víctima de violencia sexual cada media hora"

¿De dónde viene su vocación de cooperante?

Empezó con un voluntariado en Perú, en 2015. Fue la primera vez que pude vincularme con personas en una realidad muy distinta a la mía y, cuanto más crecía el vínculo, más dolía una desigualdad que está relacionada con cómo se cimenta el bienestar en nuestros países. Darme cuenta de esto me llevó a replantearme a quién quería dedicar mi trabajo.

¿Por qué optó por Médicos Sin Fronteras (MSF)?

Porque es una organización que no impone, sino que apoya, y profundamente enraizada en las comunidades, ya que casi el 90% de su personal es contratado localmente. En 2024, el 30% de los fondos de MSF España se recaudaron gracias a las aportaciones regulares de personas socias, entre ellas, más de 11.000 aragoneses. Esta confianza legitima nuestras demandas y denuncias en beneficio de las poblaciones para las que trabajamos. Y que el 99,3% de nuestros fondos sean privados nos da independencia para poder actuar inmediatamente, sin depender de agendas políticas ni otros intereses.

¿En qué países ha trabajado?

En 2023, trabajé en Yemen durante ocho meses, y en 2024, otros ocho meses en la República Democrática del Congo. Desde entonces, participo en tareas de formación y divulgación, a la espera de poder volver a salir a trabajar en proyectos, que ojalá sea pronto.

¿Se presta suficiente atención a estas crisis humanitarias?

El abandono mediático de conflictos como los de Yemen y Congo supone muchas veces la pérdida de apoyo de las organizaciones que trabajan en el país y con las que nos coordinamos en cada proyecto. Y complica aún más que quienes tienen la capacidad y la responsabilidad de hacerlo tomen medidas para resolverlo.

¿Qué respuesta se debería dar?

Hay conflictos muy relacionados con intereses económicos y políticos de terceros países, que deberían ser regulados por la comunidad internacional para proteger los derechos humanos. En Congo, la explotación de minas y personas es un eslabón más de la cadena de producción de la tecnología de la que tanto dependemos. Parte de nuestro mandato también es dar testimonio de lo que somos testigos y denunciar a los responsables. Por ejemplo, exigiendo el alto el fuego en Gaza, como hacemos desde hace 23 meses.

¿Cómo es el trabajo en salud materno-infantil de MSF?

Solemos trabajar en contextos en los que las distancias a los establecimientos de salud son largas y las rutas, en ocasiones, peligrosas, lo que dificulta el acceso a sistemas de salud ya de por sí insuficientes y donde la atención al embarazo es casi inexistente. Según la OMS, en 2023 murieron en el mundo 700 mujeres al día por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto. MSF se centra en formar y apoyar a los equipos locales para mejorar el control del embarazo, la asistencia al parto y los cuidados neonatales y durante el postparto. De esta manera, se van reduciendo progresivamente la mortalidad materna y neonatal y el coste humano derivado de complicaciones prevenibles.

¿Cómo es la situación al respecto en Yemen y Congo?

En Yemen, el gran estigma asociado a la violencia sexual dificulta el acceso a los servicios de salud, por lo que es un fenómeno altamente infradiagnosticado. Y Congo es el ejemplo perfecto de cómo la violencia sexual es utilizada como arma de guerra. En 2024, en MSF tratamos una víctima de violencia sexual cada media hora. Y eso es solo la punta del iceberg, porque muchas no llegan siquiera a los centros.

¿Cuáles son las consecuencias para la infancia de estos conflictos?

La falta de vacunación y la desnutrición crónica colocan a los niños en una situación de especial vulnerabilidad ante infecciones y otras enfermedades como el sarampión, cólera o diarrea acuosa aguda, potencialmente letales, u otras que se creían erradicadas. Además, la falta de escolarización implica un aumento de la desigualdad y determina el desarrollo no solo de la persona, sino de toda la comunidad.

¿Qué es lo más satisfactorio de su labor?

El impacto del trabajo es enorme en estos contextos. Recuerdo el caso de una niña de dos años víctima de violencia sexual que había perdido mucha sangre cuando llegó al hospital. Gracias a la colaboración de un equipo bien coordinado se pudo intervenir a tiempo y derivarla a un centro más especializado, respetando la confidencialidad, la dignidad y las necesidades emocionales de la niña y su familia.

¿Ha aprendido algo que pueda aplicar en la sanidad aragonesa?

Lo importante que es el trabajo en equipo para asegurar una atención de calidad, y que las personas siempre deben estar en el centro de cualquier acción. Si se trabaja genuinamente por el bien de los pacientes, centrando más esfuerzos en las necesidades reales y menos en la burocracia, entonces, incluso con pocos recursos, se pueden hacer grandes cosas. Y esto es aplicable a cualquier contexto.