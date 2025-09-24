Fiona May Bellshaw, fundadora de Fiet: "La prostitución deja profundas cicatrices emocionales"

¿Qué secuelas deja la trata?

La prostitución y la trata con fines de explotación sexual no solo dejan huellas físicas en las mujeres, sino también profundas cicatrices emocionales que las acompañan de por vida. Las más comunes son el estrés postraumático y la ansiedad. Muchas mujeres sufren trastorno límite de personalidad, que se agrava mucho o es provocado por el tiempo que llevan en situación de esclavitud, durante el que un mecanismo de autodefensa las lleva a usar una disociación constantemente, que acaba con la fragmentación de la personalidad.

¿Se pueden curar esas cicatrices?

Sí, pero es un proceso lento que requiere de un acompañamiento y una terapia psicológica muy específica. La mayoría de las mujeres, según nuestra experiencia, mejoran mucho. Ellas desean superar esa etapa tan oscura en sus vidas y mejorar psicológicamente. Pero es cierto que, según el daño que hayan sufrido, y lo prolongada que haya sido su explotación sexual, algunas necesitan más tiempo que otras, incluso años.

Este 23 de septiembre se ha conmemorado el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas

¿Cómo lo abordan en Fiet?

Disponemos de un grupo de psicólogas con un proyecto que se llama Terapia Solidaria, en el que ofrecen apoyo y ayuda psicológica, tanto a mujeres que siguen en situación de explotación, en pisos 24 horas o en clubes, como a las que entran en nuestros recursos residenciales, donde reciben una terapia con psicólogas especializadas en traumas complejos.

¿De qué depende esa recuperación?

Las mujeres encuentran muchos obstáculos en su recuperación psicológica. Entre ellos, la afectación que puedan arrastrar desde la infancia, si han sufrido abusos sexuales, malos tratos o abandono, algo muy común. Eso se suma a todos los eventos traumáticos que sufren durante su tiempo de esclavitud como víctimas de trata. Y luego está su día a día. Muchas veces, salen a sus trabajos o a estudiar y pueden encontrar detonantes que les provoquen una crisis de ansiedad o un ataque de pánico, desde alguien que les recuerda a alguno de sus tratantes, a un simple ruido u olor. También sufren muchos flashbacks, pesadillas que les hacen recordar lo vivido. Todo esto dificulta la recuperación. Pero en Fiet aplicamos una mirada holística para asegurarnos de que la mujer está bien para enfrentar paso a paso su nueva vida en esa etapa de recuperación. Teniendo todo esto en cuenta, se puede superar.

¿Cómo se aborda ese proceso, si mantener a la familia es lo que las que empuja a la prostitución?

Cuando atendemos a la mujer hay que comprender también su situación familiar, si tiene hijos a cargo o una familia que depende de ella, y acompañarla en todas estas preocupaciones. Hay un programa que apoya a los familiares en el país de origen, cuando hay situaciones extremas, y esto ayuda mucho a la mujer a centrarse en su recuperación, al saber que las necesidades básicas de sus hijos están cubiertas mientras dura el proceso.

El 68% de las mujeres en prostitución padecen estrés postraumático, más que los veteranos de guerra de Vietnam

¿Es importante la intervención temprana?

Cuando una mujer acaba de salir del lugar de explotación, es muy importante que pueda recibir ayuda psicológica temprana para que no empeore, porque si no va a ser mucho más difícil que siga adelante. Poder abordarlo desde el primer momento, sin presión, sin prisas, siempre al ritmo y al paso que pueda y quiera la mujer, es fundamental. Esto también ayuda a detectar cualquier otro tipo de problema de salud mental o de adicciones, por ejemplo, que pueden impedir un buen proceso.

¿Por qué son críticos esos primeros momentos?

Porque los síntomas de estrés postraumático comienzan a evidenciarse cuando la mujer abandona su lugar de explotación. Mientras permanece en un espacio en el que siente que tiene que sobrevivir, y ha de estar en alerta todo el tiempo, esto no permite que salgan sus emociones. Simplemente, intenta soportar la situación y no pensar en otra cosa. Pero, una vez entra en un lugar seguro, es cuando realmente empieza a salir todo.

¿El estigma social agrava el daño?

Es un obstáculo difícil de evitar. Al buscar empleo o vivienda, o durante el proceso judicial, se ven obligadas a repetir su historia, una revictimización que hace que tengan recordar constantemente todos esos episodios traumáticos. Por eso es tan importante la sensibilización de todos los actores que intervienen en el proceso de estas mujeres, desde el personal de las oenegés hasta el de la Administración o la sanidad públicas.

¿Garantiza la sanidad pública la atención que necesitan las víctimas de trata?

No, ya que muchas no disponen de tarjeta sanitaria. Pueden acudir a urgencias tras un ataque de pánico o tras un intento de suicidio, pero muchas veces no pasan más allá de esta primera visita, que es cuando realmente necesitan a un especialista. Y aunque puedan acudir a uno, el área de salud mental en la sanidad pública en España está bastante desbordada, y estas mujeres no pueden esperar meses o años para que las atiendan.