El futuro de la humanidad

El 21 de septiembre fue el Día Internacional de la Paz y, posiblemente, desde 1981, cuando se instauró esta conmemoración, nunca ha habido tanta distancia entre los estados y los pueblos. Nunca ha habido tanta distancia entre el silencio de los estados, cómplices del genocidio en Palestina, y la resistencia feroz de los pueblos para detenerlo. Posiblemente, nunca hemos vivido tiempos tan turbulentos y de inestabilidad tan hiriente, pero eso no ha de servirnos para detener el paso. Es ahora o nunca. Y ya lo dijo Leila Khaled, «hemos de amar y pensar en el futuro si queremos llevar a término la revolución». Y la más necesaria, la más urgente revolución hoy, es alcanzar la paz.

El criminal Estado de Israel lleva más de siete décadas acometiendo ocupación, opresión, apartheid y violación sistemática de derechos humanos sobre el pueblo palestino. Este, por su parte, lleva resistiendo un genocidio interminable, retransmitido por sus víctimas, y que en octubre cumplirá dos años. Y aunque tarde (nunca lo es del todo), los pueblos, de norte a sur, elevan la voz y colocan los cuerpos. Porque ante la más indecente crisis de humanidad de los gobiernos, la acción y organización de la sociedad civil puede revelarse como la más eficaz herramienta para liberar Palestina.

«No te llames a ti mismo una persona libre si no puedes cambiar nada, si no puedes frenar un genocidio que está teniendo lugar», dijo en una entrevista en la MSNBC el fotógrafo gazatí Motaz Azaiza, hace ya más de un año. Resulta complicado permanecer impasible ante tal manifestación. Porque sí, es natural que ante la barbarie aparezca un sentimiento de impotencia, pero si nos dejamos vencer por este, aunque sea vestido de indignación, es difícil contemplar la cantidad de cosas que están en nuestra mano y son útiles para defender una Palestina libre.

Frente a aquellas personas que son tibias y no reconocen el genocidio, frente a aquellas que no encuentran el límite legal o moral al horror, frente a aquellas que acumulan beneficios a costa de que el pueblo palestino sea exterminado, frente a aquellas que defienden lo indefendible, nuestras voces unidas pueden ser muy poderosas. Por ello, continuemos visibilizando y hablando de Palestina, presionemos para alcanzar un embargo integral de armas que sea real, presionemos para conseguir el fin de las relaciones diplomáticas y comerciales con Israel y practiquemos el boicot económico, que sí, funciona. Continuemos, así, apoyando la libertad y la dignidad del pueblo palestino.

En los actuales tiempos llenos de incertidumbre, gobernadas por líderes narcisistas, mediocres, perversos y negligentes, es más urgente que nunca la unión de los pueblos.

Sigamos alzando la voz por las palestinas y los palestinos que hoy no pueden. Y mantengamos su esperanza, «la fuerza indómita del débil», como la llamaba Mahmud Darwish, para continuar con la movilización masiva a nivel global. Hagamos todo y un poco más hasta que Palestina sea libre. Porque el futuro de Palestina será el futuro de la humanidad.