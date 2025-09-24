La mitad de los muertos eran niños

La tragedia se ha vuelto a cebar con Afganistán y, una vez más, la infancia ha sido la más perjudicada. «Los niños y niñas han soportado la carga más pesada después de que un potente terremoto sacudiera las provincias de Kunar y Nangarhar, en el este del país, el pasado 31 de agosto, seguido de múltiples réplicas severas», indica el doctor Tajudeen Oyewale, representante de UNICEF en Afganistán. «El impacto ha sido devastador», añade.

El seísmo «ha agravado la situación ya crítica de la infancia afgana en una zona rural de difícil acceso. Más de la mitad de las víctimas mortales eran niños y niñas. Al menos 1.172 han perdido la vida -de un total de 2.164 fallecidos- y 263.000 se enfrentan ahora a heridas sin tratar, desnutrición, falta de refugio y un profundo trauma», informa Blanca Carazo, responsable de Programas Internacionales de UNICEF España.

Desde el primer día, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ha estado sobre el terreno junto a las autoridades y aliados locales, proporcionando atención sanitaria, apoyo nutricional, acceso a agua potable y saneamiento, así como espacios seguros y apoyo psicosocial, además de transferencias en efectivo para las familias más vulnerables.

Para ampliar esta respuesta y llegar a 400.000 personas en los próximos seis meses, incluidos más de 212.000 niños y niñas, UNICEF ha lanzado un llamamiento de 18,8 millones de euros, «con el que se podrá salvar vidas, proteger a la infancia y ayudar a las familias a comenzar a recuperarse con dignidad», asegura Carazo.

Pero no será fácil conseguir ese dinero. «En países como Afganistán, Sudán, la República Democrática del Congo, Myanmar o Haití, la infancia sufre violencia, desnutrición, desplazamientos o la falta de acceso a educación y salud. Son crisis que permanecen con una financiación muy por debajo de lo necesario, que requieren con urgencia el apoyo internacional», denuncia la responsable de Programas Internacionales de UNICEF España.

En 2024, más de 460 millones de niños y niñas vivían o habían huido de lugares devastados por la violencia, y casi la mitad de los niños del mundo vivían en lugares con riesgo extremo ante los impactos del cambio climático. «Desafortunadamente -lamenta Carazo-, la situación en 2025 sigue siendo crítica para la infancia en emergencias. La respuesta humanitaria es imprescindible y requiere fondos, acceso y respeto a los principios del derecho internacional humanitario».

La segunda razón que complica la atención a la infancia tras el terremoto de Afganistán es de índole logística y social. Las zonas afectadas son de las más remotas del país, con un terreno montañoso abrupto, escasez de carreteras y normas culturales muy arraigadas que restringen la movilidad de mujeres y niñas.

«El aislamiento geográfico, la limitada infraestructura y las normas sociales profundamente conservadoras han convertido esta emergencia en una de las más complejas que hemos tenido que afrontar», afirma Oyewale. Por ello, UNICEF ha priorizado el despliegue de trabajadoras sanitarias y de servicios sociales para garantizar un acceso seguro y equitativo.

Muchos supervivientes, incluidos niños y niñas, ya se han trasladado a asentamientos en los valles, donde las organizaciones humanitarias pueden ofrecer refugio, alimentos, agua segura y apoyo psicosocial de manera más efectiva. Sin embargo, con la inminente llegada del invierno, es urgente reforzar la asistencia antes de que las condiciones empeoren.

Anticipándose a la llegada del mal tiempo, que obstaculizará todavía más la labor de los trabajadores humanitarios, UNICEF insta a los donantes y aliados a actuar con rapidez. Con financiación suficiente, la organización puede cubrir las necesidades inmediatas y a largo plazo de los niños y niñas y las familias devastadas por esta catástrofe, asegurando que no queden atrás en medio de las dificultades extremas.

Sin olvidar que, más allá de las consecuencias del terremoto, como señala Carazo, los niños y niñas afganos «enfrentan altos niveles de pobreza y muchas carencias en servicios esenciales -falta de agua, altos niveles de desnutrición, servicios de atención sanitaria insuficientes…-, en parte derivadas de años de conflicto, inestabilidad económica y una alta exposición al riesgo climático. Por eso, desde UNICEF tenemos el compromiso de permanecer en el país y trabajar por mejorar la situación de las niñas y niños de Afganistán».